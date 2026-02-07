Küresel elitlerin karanlık ajandası deşifre oldu! Epstein dosyasındaki 'İlluminati' izi
Jeffrey Epstein dosyası, yalnızca bir istismar skandalı değil; küresel elitlerin, siyasetin ve istihbarat ağlarının karanlık yüzünü de ortaya serdi. Mahkeme tutanaklarına yansıyan “Illuminati benzeri bir yapı” itirafı, gizli adalardan şantaj ağlarına uzanan derin bir yapıyı işaret ediyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Epstein skandalının perde arkasındaki küresel ittifakı ve insanlığı hedef alan karanlık projeleri mercek altına aldı.
Dünya Jeffrey Epstein skandalının şifrelerini çözmeye çalışırken, her geçen gün kan donduran yeni gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Jeffrey Epstein dosyası yalnızca bir çocuk istismarı vakası değil; siyasetin, paranın, istihbaratın ve küresel elitlerin karanlık ittifakının deşifre olduğu devasa bir operasyon ağını temsil ediyor. "Illuminati benzeri bir yapı kurduk" itirafıyla sarsılan mahkeme tutanakları, perde arkasındaki gizli dünya krallığını, gizli adaları, şantaj ağlarını ve insanlığı hedef alan inanç mühendisliğini gözler önüne seriyor.
A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, küresel çetenin "Dine Karşı Din" projesinden, zihinleri esir alan Hollywood ve müzik endüstrisine kadar uzanan o karanlık dosyayı araladı.
ILLUMINATI VE KÜRESEL SİYASETİN KARANLIK İTTİFAKI
Yıllarca "komplo teorisi" denilerek üstü örtülmeye çalışılan gerçekler, Epstein'ın mahkeme kayıtlarıyla birlikte bir bir kanıtlanmaya başladı. Jeffrey Epstein, "Rockefeller'ın yönetim kuruluna girdim, Illuminati benzeri bir yapı kurduk" ifadelerini kullanarak küresel seçkinlerin nasıl bir ağ ördüğünü itiraf etti. Bu yapı içerisinde David Rockefeller ile kurduğu yakın ilişkiye değinen Epstein, "David Rockefeller ile çok iyi anlaşırdık, o hem siyasetin hem iş dünyasının hem de liderliğin birleşimi olan bir dünyanın varlığına inanırdı" sözleriyle Trilateral Komisyon gibi yapıların gizemli dünyasına ışık tuttu. Skandalın patlak vermesiyle birlikte siyasetçiler, milyarderler ve kraliyet ailelerinin aynı kirli fotoğraf karesinde buluştuğu görüldü.
ŞANTAJ VE İSTİHBARATIN MERKEZİNDEKİ İSİMLER
Epstein ağının sadece bir suç şebekesi değil, aynı zamanda uluslararası bir istihbarat ve şantaj operasyonu olduğu uzmanlarca sıkça vurgulanıyor. Mossad emekli subayı Ari Ben Menashe, "Epstein ve Maxwell, ana akım medyanın bildirdiğinden çok daha önce, 1990'lardan önce İsrail ajanı olarak çalışıyorlardı" diyerek skandalın derinliğini ortaya koydu. Şebekenin, devletlerin yönetimini ele geçirmek için kadınlar ve çocuk istismarı üzerinden kayıtlar tuttuğu iddia edilirken, ABD'li medya patronu Rick Wiles, "Liderlerimiz küçük kızlarla birlikte olan alçak pisliklerdir, Yahudiler Amerika'yı bu şekilde mahvediyor" ifadeleriyle yönetici sınıfın nasıl bir kontrol mekanizması içine alındığını sert bir dille aktardı.