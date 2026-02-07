Küresel elitlerin karanlık ajandası deşifre oldu! Epstein dosyasındaki 'İlluminati' izi

Dünya Jeffrey Epstein skandalının şifrelerini çözmeye çalışırken, her geçen gün kan donduran yeni gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Jeffrey Epstein dosyası yalnızca bir çocuk istismarı vakası değil; siyasetin, paranın, istihbaratın ve küresel elitlerin karanlık ittifakının deşifre olduğu devasa bir operasyon ağını temsil ediyor. "Illuminati benzeri bir yapı kurduk" itirafıyla sarsılan mahkeme tutanakları, perde arkasındaki gizli dünya krallığını, gizli adaları, şantaj ağlarını ve insanlığı hedef alan inanç mühendisliğini gözler önüne seriyor.

A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, küresel çetenin "Dine Karşı Din" projesinden, zihinleri esir alan Hollywood ve müzik endüstrisine kadar uzanan o karanlık dosyayı araladı.