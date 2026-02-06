Epstein lağımı patladı! Siyonist şantaj ağı deşifre oldu | Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı analiz
ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'a ait fuhuş ve şantaj ağına ilişkin açıkladığı yeni belgeler mide bulandırdı. Yaklaşık 3 milyon belge ve 80 bin görüntünün yer aldığı dosyada, küresel siyaseti sarsan "kirli liste" iddiaları tartışılırken, A Haber'de yayımlanan Aklın Yolu programında uzmanlar olayın yalnızca bir pedofili vakası değil, MOSSAD bağlantılı bir istihbarat operasyonu olduğunu ve Türkiye'nin bu yapının dışında kalmasının bazı küresel çevreleri rahatsız ettiğini açıkladı.
ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni belgelerle birlikte Jeffrey Epstein davası skandalı yeniden dünyanın merkezine oturdu. Belgelerde yer alan küresel siyasete uzanan kirli fuhuş ağına ilişkin gazeteci Yusuf Alabarda ile emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, A Haber'de yayımlanan Aklın Yolu programında dosyanın perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda, belgelerde adı geçen isimler, şantaj iddiaları ve istihbarat bağlantılarına dair öne sürülen detaylar masaya yatırıldı.
Uzmanlara göre Epstein, sıradan bir iş insanı değil, siyonistlerin yaptığı İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın bir "aparatı". Adanın her noktasındaki kameralarla, dünya performanslarının ve etkili adlarının zaafları kayıt noktasında küresel çapta yaygınlaşan bir şantaj aralığı mevcut durumda. Özellikle MOSSAD ajanı Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in bu sistemin merkezinde olması operasyonun istihbari göstergesi oldu.
Bilindiği üzere Ghislaine Maxwell'in babası medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin istediği, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.
EPSTEİN PİSLİĞİNE KİMLER BULAŞTI
Epstein'ın "Lolita Ekspresi" olarak anılan özel uçağı ve şantaj adasına, dünya siyasetine yön veren aktörler arasında öne çıkan isimler bulunuyor. Donald Trump, Bill Clinton, Hillary Clinton, Ehud Barak, Emmanuel Macron gibi isimlerin yanı sıra İngiliz, Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet ailelerine mensup çok sayıda üst düzey yetkilinin bu kirli ağın bir parçası olduğu öne sürülüyor.
TÜRKİYE'YE NEDEN NÜFUZ EDEMİYORLAR?
Türkiye'nin bu kirli ağın dışında kalması Başkan Erdoğan'ın İsrail yanlısı teklifleri devletten temizlemesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Katar'daki dik duruşu, bu küresel çeteyi rahatsız ediyor. MOSSAD'ın Türkiye'deki tedarik zincirlerine yönelik yapılan operasyonlar, bu şantaj ağının yaygın sızma çabalarına vurulan büyük darbe olarak nitelendirildi.
"MESELE SADECE PEDOFİLİ DEĞİL, BU BİR İSTİHBARAT OPERASYONU"
Gazeteci Yusuf Alabarda, Epstein vakasının sadece kayıtlı bir fuhuş olarak görülmemesine dikkat çekti. Alabarda, meselenin bir "istihbarat boyutu" olduğunu vurgulayarak şu ayrıntılara yer verdi:
"Bu listeye bakmak sadece 'ne ahlaksız adamlar' bakış açısı açıklaması yapmak yetersizdir. Bu bir MOSSAD operasyonudur. Epstein'ın sağ kolu Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell, açıkça MOSSAD için çalışan bir isimdi. Siyonist yapılanma; siyaset, medya ve iş dünyasının önemli isimleri 'bal tuzağına' düşürerek, onları kullanabilecekleri birer aparat haline getirmiş."