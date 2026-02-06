Uzmanlara göre Epstein, sıradan bir iş insanı değil, siyonistlerin yaptığı İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın bir "aparatı". Adanın her noktasındaki kameralarla, dünya performanslarının ve etkili adlarının zaafları kayıt noktasında küresel çapta yaygınlaşan bir şantaj aralığı mevcut durumda. Özellikle MOSSAD ajanı Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in bu sistemin merkezinde olması operasyonun istihbari göstergesi oldu.

Bilindiği üzere Ghislaine Maxwell'in babası medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin istediği, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.