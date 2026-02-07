İran-İsrail hattında gerilim! Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı yorum: ABD'nin stratejisi İsrail'i korumak

Arakçi, "Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında sular durulmak bilmiyor. Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri hareketliliğine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir ABD saldırısına karşılık olarak ABD topraklarını değil, bölgedeki Amerikan askeri üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

Olası bir askeri müdahaleye ilişkin ABD'ye açık bir uyarıda bulunan Arakçi, İran'ın karşı stratejisinin sınırlarını da çizdi. ABD'nin doğrudan bir saldırı başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığa değinen Arakçi, "Washington'un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD'nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız" ifadelerini kullandı.

ABD ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelerin 'iyi bir başlangıç' olduğunu ifade eden Arakçi, buna rağmen iki ülke arasındaki güven sorununun aşılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Savunma kapasiteleri konusunda taviz vermeyeceklerini dile getiren Arakçi, "Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu konu tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır" açıklamasında bulundu.

"İRAN DİPLOMASİ KONUSUNDA MAHİR"

Konuya ilişkin Doç. Levent Ersin Orallı, İran'ın askeri kapasitesi ile mücadeleleri arasında farka dikkat çekerek, "Siz Amerikan üssünü vurayım derken Katar'ın başkentini vurabilirsiniz. İsrail'de hedef olarak hiçbir yeri vuramadığınıza göre arada küçük farklar var. Bir desteklediği süper güç ABD, diğer desteklediği ise oldukça başarılı bir mahir devlet İran var" sözleriyle durumu analiz etti. Orallı, İran'ın teknolojik ve psikolojik olarak büyük bir savaşa hazır olmadığını ancak diplomasi masasında elinin güçlü bir şekilde çalıştırıldığını dile getirdi.

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ VE ABD'NİN STRATEJİK HAMLESİ

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, sürecin ilerlemesinin temel nedeninin İsrail'in güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Bu zamanın asıl nedeni İsrail'in güvenlik meselesi. ABD'nin bölgedeki bu geniş yığınakların arkasında İsrail'i koruma ve bölge ülkelerine gözdağı verme stratejisi kullanıldı." dedi. Övür, ABD'nin bölgedeki devasa askeri yığınağının sadece bir gözdağı olmadığını, aynı zamanda kendi çıkarlarına göre yeniden şekillendirme çabası olduğunu vurguladı.

MÜZAKEREDE "CENTCOM" KRİZİ

Görüşmelerin devamı sürecinde masada CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın yer alması İran tarafında büyük tepkiyle karşılandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, İran'ın CENTCOM'u 2019 yılında "terör örgütü" olarak tanımladığını hatırlatarak, "CENTCOM terör örgütüdür" ifadelerine yer verdi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFLENİYOR OLABİLİR"

Araştırmacı-Yazar Murat Akan ise yaşanan sürecin geçmişteki kısa süreli çalışmalardan farklı bir boyuta evrildiğine dikkat çekti. Akan, ABD'nin asıl planının bölgesel kaynaklara hakim olmak üzere farklı bir rejim değişikliği yapabileceğini vurgulayarak, "ABD bu sefer İran'da rejim değişikliği yapmak istiyor. İsrail, Devrim Muhafızları'nın öngörülemez düzeninin ciddi anlamda rahatsız olduğu ve bu durum ABD'yi İran'ı vurmak zorunda kalabilir" ifadesini kullandı. Mevcut müzakerelerin ise sadece zaman kazanmaya yönelik "göstermelik" bir süreç olduğunu belirten Akan, "Şu anki tablo, diplomasinin değil askeri hazırlığın ön planının olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.