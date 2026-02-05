ABD- İran zirvesi Umman'da sona erdi! Görüşmeden sonuç çıktı mı? Trump'tan kritik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve İran ile ticari bağlarını sürdüren ülkelere yönelik sert bir ekonomik paket devreye aldı. İmzalanan yeni başkanlık kararıyla İran menşeli ürünlere ve bu ülkeyle ticaret yapanlara %25 ek gümrük vergisi getirilirken, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları da petrol ve finans ağlarını hedef alan dev bir yaptırım listesi yayımladı. Washington'dan gelen "nükleer silaha geçit yok" mesajı bölgedeki gerilimi tırmandırırken, diplomasi ve baskının eş zamanlı yürütüldüğü bu süreç dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE %25 VERGİ KISKACI

Washington’daki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ve İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yeni ekonomik tedbirleri içeren başkanlık kararını imzaladığını bildirdi. Karar kapsamında İran'dan doğrudan veya dolaylı şekilde ithal edilen ürünlerle, İran'la ticari ilişki içinde olduğu tespit edilen ülkelerden yapılan bazı ithalatlara %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. ABD yönetimi, söz konusu ek verginin İran'ın petrol, enerji ve petrokimya sektörlerinden elde ettiği gelirleri sınırlamayı hedeflediğini belirterek, bu adımın özellikle üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen ticaret ağlarını ve yaptırımları aşma girişimlerini hedef aldığını duyurdu.

TRUMP: ANLAŞMA İSTERİM AMA DİĞER SEÇENEKLER MASADA

Başkanlık kararnamesinin ardından konuşan Donald Trump, Tahran yönetimine net mesajlar gönderdi. Trump, İran'ın nükleer silah edinilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "İran'la bir anlaşma yapmak isterim. Eğer bu mümkün olmazsa diğer seçenekler masada kalır" ifadelerini kullandı. Diplomatik temasların sürdüğünü ancak İran üzerindeki baskının asla azaltılmayacağını dile getiren Trump, Washington'ın tavizsiz tutumunu sürdüreceğini sözleriyle aktardı.

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLİYOR: GEMİLER VE FİNANS AĞLARI HEDEFTE

Ekonomik baskı sadece vergilerle sınırlı kalmadı. ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, Umman'da dolaylı görüşmeler sürerken İran'ın petrol ihracatı, taşımacılık ve sigorta ağlarını hedef alan yeni yaptırımları devreye aldı. Yaptırım listesine alınan çok sayıda gemi ve şirketle ABD’li kurumların ticaret yapması yasaklanırken, bu yapıların ABD finans sistemine erişimleri de tamamen engellendi. ABD'li yetkililer, bu yaptırımların İran'ın nükleer programını ve bölgesel faaliyetlerini finanse etme kapasitesini doğrudan azaltmayı amaçladığını bildirdi.

MARCO RUBIO’DAN "UMMAN" AÇIKLAMASI

Sürece dair bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan geldi. Rubio, ABD'nin diplomasiye her zaman açık olduğunun altını çizdi ancak ekonomik baskının süreceğini belirterek, "Washington'ın temel hedefi İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek kalsın" dedi. Umman'da yürütülen temaslara da değinen Rubio, bu görüşmelerin bir nihai anlaşma süreci olmadığını, sadece gerilimi yönetmeye ve iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik hamleler olduğunu ifade etti.

ABD BASININDA "STRATEJİK BASKI" YORUMU

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press ile Washington Post gazetesi, Washington’ın bu hamlelerini "diplomasi ile baskının eş zamanlı yürütülmesi" olarak yorumladı. ABD ana akım medyasında yer alan analizlerde, %25'lik ek gümrük vergisinin özellikle İran ile ticari köprü kuran ülkeler üzerinde büyük bir baskı oluşturacağı vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerde; Washington'ın İran politikasında stratejik bir yumuşama olmadığı, aksine ekonomik ve diplomatik kıskacın daha da daraltıldığı aktarıldı.