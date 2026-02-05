ABD- İran zirvesi Umman'da sona erdi! Görüşmeden sonuç çıktı mı? Trump'tan kritik açıklama
İran ile ABD arasında Umman’da yürütülen dolaylı müzakereler sona erdi. Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “İyi bir başlangıç yaptık. Sürecin nasıl devam edeceğine dair temaslarımız sürecek” açıklamasında bulundu. Müzakerelerin yankıları Tahran ve Washington’da sürerken, Tahran’daki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ABD cephesindeki gelişmeleri ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirterek, “Anlaşma yapmak istiyorlar, önümüzde zaman var. Gelecek hafta yeniden görüşeceğiz” dedi.
İran ve ABD Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi. Görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi. Bu açıklama ile gerilim iyice tırmandı.
İŞTE ANBEAN ZİRVEYE İLİŞKİN GELİŞMELER...
BEYAZ SARAY’DAN İRAN’A EKONOMİK BALYOZ!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve İran ile ticari bağlarını sürdüren ülkelere yönelik sert bir ekonomik paket devreye aldı. İmzalanan yeni başkanlık kararıyla İran menşeli ürünlere ve bu ülkeyle ticaret yapanlara %25 ek gümrük vergisi getirilirken, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları da petrol ve finans ağlarını hedef alan dev bir yaptırım listesi yayımladı. Washington'dan gelen "nükleer silaha geçit yok" mesajı bölgedeki gerilimi tırmandırırken, diplomasi ve baskının eş zamanlı yürütüldüğü bu süreç dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE %25 VERGİ KISKACI
Washington’daki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ve İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yeni ekonomik tedbirleri içeren başkanlık kararını imzaladığını bildirdi. Karar kapsamında İran'dan doğrudan veya dolaylı şekilde ithal edilen ürünlerle, İran'la ticari ilişki içinde olduğu tespit edilen ülkelerden yapılan bazı ithalatlara %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. ABD yönetimi, söz konusu ek verginin İran'ın petrol, enerji ve petrokimya sektörlerinden elde ettiği gelirleri sınırlamayı hedeflediğini belirterek, bu adımın özellikle üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen ticaret ağlarını ve yaptırımları aşma girişimlerini hedef aldığını duyurdu.
TRUMP: ANLAŞMA İSTERİM AMA DİĞER SEÇENEKLER MASADA
Başkanlık kararnamesinin ardından konuşan Donald Trump, Tahran yönetimine net mesajlar gönderdi. Trump, İran'ın nükleer silah edinilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "İran'la bir anlaşma yapmak isterim. Eğer bu mümkün olmazsa diğer seçenekler masada kalır" ifadelerini kullandı. Diplomatik temasların sürdüğünü ancak İran üzerindeki baskının asla azaltılmayacağını dile getiren Trump, Washington'ın tavizsiz tutumunu sürdüreceğini sözleriyle aktardı.
YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLİYOR: GEMİLER VE FİNANS AĞLARI HEDEFTE
Ekonomik baskı sadece vergilerle sınırlı kalmadı. ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, Umman'da dolaylı görüşmeler sürerken İran'ın petrol ihracatı, taşımacılık ve sigorta ağlarını hedef alan yeni yaptırımları devreye aldı. Yaptırım listesine alınan çok sayıda gemi ve şirketle ABD’li kurumların ticaret yapması yasaklanırken, bu yapıların ABD finans sistemine erişimleri de tamamen engellendi. ABD'li yetkililer, bu yaptırımların İran'ın nükleer programını ve bölgesel faaliyetlerini finanse etme kapasitesini doğrudan azaltmayı amaçladığını bildirdi.
MARCO RUBIO’DAN "UMMAN" AÇIKLAMASI
Sürece dair bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan geldi. Rubio, ABD'nin diplomasiye her zaman açık olduğunun altını çizdi ancak ekonomik baskının süreceğini belirterek, "Washington'ın temel hedefi İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek kalsın" dedi. Umman'da yürütülen temaslara da değinen Rubio, bu görüşmelerin bir nihai anlaşma süreci olmadığını, sadece gerilimi yönetmeye ve iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik hamleler olduğunu ifade etti.
ABD BASININDA "STRATEJİK BASKI" YORUMU
Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press ile Washington Post gazetesi, Washington’ın bu hamlelerini "diplomasi ile baskının eş zamanlı yürütülmesi" olarak yorumladı. ABD ana akım medyasında yer alan analizlerde, %25'lik ek gümrük vergisinin özellikle İran ile ticari köprü kuran ülkeler üzerinde büyük bir baskı oluşturacağı vurgulandı. Yapılan değerlendirmelerde; Washington'ın İran politikasında stratejik bir yumuşama olmadığı, aksine ekonomik ve diplomatik kıskacın daha da daraltıldığı aktarıldı.
TRUMP: İRAN İLE GELECEK HAFTA YİNE GÖRÜŞECEĞİZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük verigisi kararının ardından kritik açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump "İran için nükleer silah diye bir şey yok diyerek, "İran ile meseleyi çözmek için çok vaktimiz var. İran anlaşma yapmak istiyor. Gelecek hafta bir daha görüşeceğiz." dedi.
TRUMP’TAN İRAN YAPTIRIMLARINA EKSTRA VERGİ HAMLESİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.
ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek. Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.
Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek. Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.
KARARNAME 7 ŞUBAT 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.
O dönemde söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.