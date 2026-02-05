ABD ve İran masada! Nükleer görüşmeleri Umman'da başladı
ABD ve İran Umman'ın başkenti Maskat'ta nükleer görüşmeleri için masaya oturdu. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump, yine tehditler savururken "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.
İran ve ABD Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelecek. Görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi. Bu açıklama ile gerilim iyice tırmandı.
ABD: İRAN GÖRÜŞMESİNDE ODAK DİPLOMASİ
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada masada odağın diplomasi olduğu vurgulanarak "Trump anlaşmaya varılıp varılmayacağını görmek istiyor." denildi.
İRAN VE ABD TEMSİLCİLERİ UMMAN'DA!
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.
ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.
Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.