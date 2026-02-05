CANLI YAYIN

TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi

Asrın felaketinin yıl dönümünde Türkiye en acı felaketin yaralarını hızla sarıp yuvaların inşasını hızla tamamlarken son bir yılda 254 bin konut daha tamamlandı. 27 Aralık'ta toplam 455 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesiyle deprem bölgesinde inşa çalışmaları tamamlanmış oldu. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise A Haber'e özel açıklamalarında bugüne kadar 455 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Sungur, "Deprem değil, kötü yapı öldürür" diyerek kentsel dönüşümün hayati önemine dikkat çekti.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye derin bir yara ile sarsıldı. 44 bin canımızın yitip gittiği felaket sonrası devlet millet ele vererek yaralar hızla sarılmaya başlandı. Asrın felaketinde yürütülen yeniden inşa sürecinde 455 bin ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, inşa çalışmaları tamamlandı.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR A HABER'DE!

6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş, devletin kararlı adımlarıyla adeta küllerinden doğuyor.

TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi - 1

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetlerini ve Türkiye genelindeki dev sosyal konut hamlesini A Haber canlı yayınında paylaştı.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de!TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de! TOKİ BAŞKANI MUSTAFA LEVENT SUNGUR A HABER'DE!

Bugüne kadar 455 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Sungur, "Deprem değil, kötü yapı öldürür" diyerek kentsel dönüşümün hayati önemine dikkat çekti.

TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi - 2

YARALAR HIZLA SARILDI: 455 BİN YENİ YAŞAM ALANI
Depremin ardından geçen üç yıllık süreçte ulaşılan rakamlar, bölgedeki dönüşümün hızını gözler önüne seriyor. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Geçen süreçte, 3 yılda toplamda hak sahiplerimiz için 455 bin konutun ve ticari ünitenin inşaatlarını tamamlayıp kuralarını çekerek teslimlerini gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalarla birlikte yaraların büyük bir çoğunluğu sarılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinden doğan mucize!Asrın felaketinden doğan mucize! ASRIN FELAKETİNDEN DOĞAN MUCİZE!

Sungur, yarın idrak edilecek olan 3. yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, asrın felaketinden asrın inşasına geçiş sürecinin başarıyla yönetildiğini belirtti.

TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi - 3

TOKİ BİNALARI SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ
Deprem anında ve sonrasında TOKİ konutlarının sergilediği dayanıklılık, vatandaşların kuruma olan güvenini en üst seviyeye taşıdı. Bölgedeki mevcut konutların durumuna değinen Sungur, "Toplu Konut İdaremizin yapmış olduğu daha önceki sosyal konutlarımızın hiçbirinde herhangi bir vatandaşımıza elhamdülillah hiçbir hasar, hiçbir zarar gelmedi. Bu durum vatandaşımızın devletine olan güvenini ve inancını pekiştiren bir unsur olarak ortaya çıktı." sözleriyle TOKİ'nin sağlamlık vizyonunu vurguladı.

Asrın felaketinden asrın dirilişine! Malatya’da 3 yılda 80 bin yeni hayatAsrın felaketinden asrın dirilişine! Malatya’da 3 yılda 80 bin yeni hayat ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN DİRİLİŞİNE! MALATYA'DA 3 YILDA 80 BİN YENİ HAYAT

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NDE MODERN DÖNÜŞÜM
Kahramanmaraş'ın kalbi sayılan ve depremde büyük yıkım yaşayan Azerbaycan Mahallesi, artık modern ofis ve dükkanlara ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde aktaran Sungur, "Azerbaycan Mahallesi önemli bir alan, burada büyük yıkım olmuştu. Geçici ticari ünitelerin kaldırılmasının ardından yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede inşaat faaliyetlerini tamamladık. Hak sahiplerimiz için yıkılan dükkan ve iş yerlerini alabilecekleri binaları inşa ettik." dedi.

TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi - 4

TÜRKİYE GENELİNDE 500 BİN SOSYAL KONUT HEDEFİ
Sadece deprem bölgesiyle sınırlı kalınmadığını, 81 ilde dev bir konut hamlesinin sürdüğünü belirten TOKİ Başkanı, "Cumhurbaşkanımızın işaretleriyle başlattığımız Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde 500 bin konutun inşasına başlıyoruz. Bugün Maraş'ta evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız için 8 bin 195 adet konutun kura törenini gerçekleştirdik. Bu bizim 47. ilimiz oldu." şeklinde konuştu.

TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi - 5

"DEPREM ÖLDÜRMEZ, KÖTÜ YAPI ÖLDÜRÜR"
Haberin sonunda kentsel dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizen Mustafa Levent Sungur, "Ülkemiz bir afet ülkesi; seller, yangınlar ve depremlerle karşı karşıyayız. Bilmemiz gereken şu ki; deprem ve felaketler insanları öldürmüyor, insanları kötü yapılar öldürüyor. Yapı stoğumuzun yenilenmesi noktasında tüm vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmasını bekliyoruz." diyerek hayati bir çağrıda bulundu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın