TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi

TOKİ BİNALARI SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ

Deprem anında ve sonrasında TOKİ konutlarının sergilediği dayanıklılık, vatandaşların kuruma olan güvenini en üst seviyeye taşıdı. Bölgedeki mevcut konutların durumuna değinen Sungur, "Toplu Konut İdaremizin yapmış olduğu daha önceki sosyal konutlarımızın hiçbirinde herhangi bir vatandaşımıza elhamdülillah hiçbir hasar, hiçbir zarar gelmedi. Bu durum vatandaşımızın devletine olan güvenini ve inancını pekiştiren bir unsur olarak ortaya çıktı." sözleriyle TOKİ'nin sağlamlık vizyonunu vurguladı.

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NDE MODERN DÖNÜŞÜM

Kahramanmaraş'ın kalbi sayılan ve depremde büyük yıkım yaşayan Azerbaycan Mahallesi, artık modern ofis ve dükkanlara ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde aktaran Sungur, "Azerbaycan Mahallesi önemli bir alan, burada büyük yıkım olmuştu. Geçici ticari ünitelerin kaldırılmasının ardından yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede inşaat faaliyetlerini tamamladık. Hak sahiplerimiz için yıkılan dükkan ve iş yerlerini alabilecekleri binaları inşa ettik." dedi.