TOKİ Başkanı A Haber'de! Asrın felaketinden asrın inşasına: İşte enkazdan şehre dönüşümün hikayesi
Asrın felaketinin yıl dönümünde Türkiye en acı felaketin yaralarını hızla sarıp yuvaların inşasını hızla tamamlarken son bir yılda 254 bin konut daha tamamlandı. 27 Aralık'ta toplam 455 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesiyle deprem bölgesinde inşa çalışmaları tamamlanmış oldu. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise A Haber'e özel açıklamalarında bugüne kadar 455 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Sungur, "Deprem değil, kötü yapı öldürür" diyerek kentsel dönüşümün hayati önemine dikkat çekti.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye derin bir yara ile sarsıldı. 44 bin canımızın yitip gittiği felaket sonrası devlet millet ele vererek yaralar hızla sarılmaya başlandı. Asrın felaketinde yürütülen yeniden inşa sürecinde 455 bin ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, inşa çalışmaları tamamlandı.
6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş, devletin kararlı adımlarıyla adeta küllerinden doğuyor.
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetlerini ve Türkiye genelindeki dev sosyal konut hamlesini A Haber canlı yayınında paylaştı.
Bugüne kadar 455 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Sungur, "Deprem değil, kötü yapı öldürür" diyerek kentsel dönüşümün hayati önemine dikkat çekti.
YARALAR HIZLA SARILDI: 455 BİN YENİ YAŞAM ALANI
Depremin ardından geçen üç yıllık süreçte ulaşılan rakamlar, bölgedeki dönüşümün hızını gözler önüne seriyor. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Geçen süreçte, 3 yılda toplamda hak sahiplerimiz için 455 bin konutun ve ticari ünitenin inşaatlarını tamamlayıp kuralarını çekerek teslimlerini gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalarla birlikte yaraların büyük bir çoğunluğu sarılmış oldu." ifadelerini kullandı.
Sungur, yarın idrak edilecek olan 3. yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, asrın felaketinden asrın inşasına geçiş sürecinin başarıyla yönetildiğini belirtti.