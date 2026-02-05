CANLI YAYIN
ÖZEL DOSYA| Asrın felaketinden asrın dirilişine! Malatya’da 3 yılda 80 bin yeni hayat: Bir şehir küllerinden böyle doğdu

6 Şubat 2023'te "Asrın Felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen üç yılda, Türkiye tarihinin en büyük yeniden inşa ve ihya sürecini hayata geçirdi. 11 ili etkileyen büyük yıkımın ardından devletin tüm imkânları seferber edilirken, felaketin en ağır hissedildiği illerden Malatya'da yaklaşık 80 bin bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerinden modern şehir merkezlerine, eğitimden ticarete kadar her alanda küllerinden yeniden doğan Malatya, umutla ayağa kalkışın simgesi haline geldi.

"Asrın Felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen üç yılda, Türkiye dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yeniden inşa destanına imza attı. 11 şehri sarsan felaketin ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle başlatılan büyük konut hamlesinde, yıkımın en ağır olduğu illerden Malatya'da 80 bine yakın bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerinden dev şantiyelere, modern çarşı merkezlerinden eğitim yuvalarına kadar her alanda küllerinden doğan bir şehir inşa edilirken, afetzedeler "Yapılamaz" denileni başaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devletin şefkatli eline teşekkür ediyor. İşte felaketten umuda uzanan o devasa mücadelenin ve Malatya'daki büyük dönüşümün tüm detayları.

"DÜNYADA BU YENİDEN İNŞAYI BAŞARABİLECEK ÜLKE YOK"

Takvimler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde saatler 04.17'de durdu; 11 şehir devasa bir uğultuyla sarsıldı. Toprağın ve betonun sesi insan çığlıklarına karışırken, Malatya bu yıkımın en acı adreslerinden biri oldu. Felaketin hemen ardından bölgeye koşan devlet, vatandaşının elini bir an olsun bırakmadı. Yaşanan süreci özetleyen bir depremzede vatandaş, "Buraya yapılan yardımı, ondan sonra geleni gideni biz canlı yaşadık. Hani kim derse ki 'bu depremde biz devleti yanımızda görmedik', nankörlük eder" ifadelerini kullandı.

MALATYA DEPREMİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU
Bir diğer afetzede ise devletin gücüne vurgu yaparak, "11 ili bugün bu ayağa kaldırmışsa başkanımız, Cumhurbaşkanımız yapmıştır. 500 bin konuttan bahsediyoruz. Yani dünyada bu işi başaracak bir ülke göremiyorum" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

MALATYA'DA SEFERBERLİK: 80 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Depremin hemen ardından Malatya'da adeta bir şantiye seferberliği başlatıldı. 100 bine yakın ağır hasarlı bölümün bulunduğu kentte, temeller ardı ardına atıldı. Gelinen süreçte devasa bir başarıya imza atıldığını belirten A Haber muhabiri, "Merkezde çok katlı afet konutları ve iş yerleri, kırsal bölgelerde de köy tipi evler yapılmaya başlandı. Ve gelinen süreçte Malatya'da 79 bin 660 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi" bilgisini paylaştı.

"ÜMİDİMİZ YOKTU AMA SÖZÜNDE DURDU"

Yeni yuvasına kavuşan bir vatandaş, "Ümidimiz yoktu ama çok şükür sözünde de durdu. Allah onun ömrünü uzun etsin. Bir telefon açtın mı geliyorlar. Daha ne yapsın devlet?" diyerek duygularını ifade etti.

AKÇADAĞ'DA KÖY TİPİ EVLERDE MODERN YAŞAM

Sadece şehir merkezleri değil, kırsal bölgeler de unutulmadı. Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan köy evleri, mimarisi ve konforuyla depremzedelerden tam not aldı. Köy evi sahibi bir vatandaş, "Bunun bu kadar hızlı yapılacağı ve bu insanların bu şekilde rahat ettirileceği inanın aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Evlere gelince zaten her şey göz önünde. On numara evler; ısı yalıtımı olsun, genişliği olsun, ferahlığı olsun" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi hiçbir kişi böyle bir şey yapamazdı, toparlayamazdı devleti" diyerek güvenini tazeledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ: İKİZCE BÖLGESİ

Malatya'nın İkizce bölgesi, 28 bin 289 bağımsız bölümle Türkiye'nin en büyük şantiyesi haline geldi. Burada sadece binalar değil; okullar, camiler ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Bölgedeki yatırımların sadece konutla sınırlı kalmadığını belirten bir yetkili, "Devletimiz sadece konutları verip insanlarımızı içine taşıyıp hayatını idame ettirirken, eksik olan kurumların da ihaleleri yapılıyor ve vatandaşlarımıza teslim etmek için bir an önce devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"EĞİTİM YATIRIMINA ÖZEL ÖNEM VERDİK"

Eğitim alanındaki devrimi ise Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Eğitim yatırımlarına özel bir önem verdik. Bu yıl sonu itibariyle ise toplam derslik sayımızı 7 bin 799'a çıkararak 6 Şubat depreminden sonra yüzde 26 bir artışı ortaya koymuş olacağız" sözleriyle aktardı.

GELECEĞİN MALATYA'SI İNŞA EDİLİYOR: YENİ ÇARŞI MERKEZİ

Şehrin kalbi olan ticaret merkezi de yeniden ayağa kalkıyor. Bakırcılar Çarşısı'ndan Kuyumcular Çarşısı'na kadar her nokta modern ve güvenli bir görünüme kavuşuyor. Kontrol Amiri Mustafa Küçük, "Merkez şantiyemizde 15 bin adet plastik kazık imalatı yaparak zemini güçlendirdik. Toplamda 5 bin 717 bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Ticaret için gelen müşterilerimiz için 4 bin 100 adet kapalı otopark yaptık. Böylelikle geleceğin Malatya'sını inşa etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİĞİMİZDEN DE GÜZEL OLDU"

Yeni dükkanına kavuşan bir esnaf ise, "Toparlanmayı tabii bekliyordum. Reis olduktan sonra nasıl beklemeyeyim kardeşim? Memnunum tabii ki, beklediğimizden de güzel oldu" diyerek umudun şehre geri döndüğünü kanıtladı.

TARİH VE KAMU BİNALARI ASLINA UYGUN YÜKSELİYOR

Malatya'da sadece konutlar değil, şehrin hafızası olan yapılar da ihya ediliyor. Depremde yıkılan Malatya Valiliği binası aslına uygun olarak yeniden inşa edilirken, tarihi Beşkonaklar'da restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. A Haber ekibinin sahadan bildirdiği üzere; 6 Şubat'ın acısı yüreklerdeki yerini korusa da, devletin kararlılığı sayesinde Malatya halkı yeni yuvalarında ve modern iş yerlerinde yarınlara güvenle bakıyor.

