ÖZEL DOSYA| Asrın felaketinden asrın dirilişine! Malatya’da 3 yılda 80 bin yeni hayat: Bir şehir küllerinden böyle doğdu
6 Şubat 2023'te "Asrın Felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen üç yılda, Türkiye tarihinin en büyük yeniden inşa ve ihya sürecini hayata geçirdi. 11 ili etkileyen büyük yıkımın ardından devletin tüm imkânları seferber edilirken, felaketin en ağır hissedildiği illerden Malatya'da yaklaşık 80 bin bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerinden modern şehir merkezlerine, eğitimden ticarete kadar her alanda küllerinden yeniden doğan Malatya, umutla ayağa kalkışın simgesi haline geldi.
"Asrın Felaketi" olarak tarihe geçen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen üç yılda, Türkiye dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yeniden inşa destanına imza attı. 11 şehri sarsan felaketin ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle başlatılan büyük konut hamlesinde, yıkımın en ağır olduğu illerden Malatya'da 80 bine yakın bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerinden dev şantiyelere, modern çarşı merkezlerinden eğitim yuvalarına kadar her alanda küllerinden doğan bir şehir inşa edilirken, afetzedeler "Yapılamaz" denileni başaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devletin şefkatli eline teşekkür ediyor. İşte felaketten umuda uzanan o devasa mücadelenin ve Malatya'daki büyük dönüşümün tüm detayları.
"DÜNYADA BU YENİDEN İNŞAYI BAŞARABİLECEK ÜLKE YOK"
Takvimler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde saatler 04.17'de durdu; 11 şehir devasa bir uğultuyla sarsıldı. Toprağın ve betonun sesi insan çığlıklarına karışırken, Malatya bu yıkımın en acı adreslerinden biri oldu. Felaketin hemen ardından bölgeye koşan devlet, vatandaşının elini bir an olsun bırakmadı. Yaşanan süreci özetleyen bir depremzede vatandaş, "Buraya yapılan yardımı, ondan sonra geleni gideni biz canlı yaşadık. Hani kim derse ki 'bu depremde biz devleti yanımızda görmedik', nankörlük eder" ifadelerini kullandı.
Bir diğer afetzede ise devletin gücüne vurgu yaparak, "11 ili bugün bu ayağa kaldırmışsa başkanımız, Cumhurbaşkanımız yapmıştır. 500 bin konuttan bahsediyoruz. Yani dünyada bu işi başaracak bir ülke göremiyorum" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
MALATYA'DA SEFERBERLİK: 80 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ
Depremin hemen ardından Malatya'da adeta bir şantiye seferberliği başlatıldı. 100 bine yakın ağır hasarlı bölümün bulunduğu kentte, temeller ardı ardına atıldı. Gelinen süreçte devasa bir başarıya imza atıldığını belirten A Haber muhabiri, "Merkezde çok katlı afet konutları ve iş yerleri, kırsal bölgelerde de köy tipi evler yapılmaya başlandı. Ve gelinen süreçte Malatya'da 79 bin 660 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi" bilgisini paylaştı.
"ÜMİDİMİZ YOKTU AMA SÖZÜNDE DURDU"
Yeni yuvasına kavuşan bir vatandaş, "Ümidimiz yoktu ama çok şükür sözünde de durdu. Allah onun ömrünü uzun etsin. Bir telefon açtın mı geliyorlar. Daha ne yapsın devlet?" diyerek duygularını ifade etti.