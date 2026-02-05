ÖZEL DOSYA| Asrın felaketinden asrın dirilişine! Malatya’da 3 yılda 80 bin yeni hayat: Bir şehir küllerinden böyle doğdu

AKÇADAĞ'DA KÖY TİPİ EVLERDE MODERN YAŞAM Sadece şehir merkezleri değil, kırsal bölgeler de unutulmadı. Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan köy evleri, mimarisi ve konforuyla depremzedelerden tam not aldı. Köy evi sahibi bir vatandaş, "Bunun bu kadar hızlı yapılacağı ve bu insanların bu şekilde rahat ettirileceği inanın aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Evlere gelince zaten her şey göz önünde. On numara evler; ısı yalıtımı olsun, genişliği olsun, ferahlığı olsun" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi hiçbir kişi böyle bir şey yapamazdı, toparlayamazdı devleti" diyerek güvenini tazeledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ: İKİZCE BÖLGESİ Malatya'nın İkizce bölgesi, 28 bin 289 bağımsız bölümle Türkiye'nin en büyük şantiyesi haline geldi. Burada sadece binalar değil; okullar, camiler ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Bölgedeki yatırımların sadece konutla sınırlı kalmadığını belirten bir yetkili, "Devletimiz sadece konutları verip insanlarımızı içine taşıyıp hayatını idame ettirirken, eksik olan kurumların da ihaleleri yapılıyor ve vatandaşlarımıza teslim etmek için bir an önce devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"EĞİTİM YATIRIMINA ÖZEL ÖNEM VERDİK" Eğitim alanındaki devrimi ise Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Eğitim yatırımlarına özel bir önem verdik. Bu yıl sonu itibariyle ise toplam derslik sayımızı 7 bin 799'a çıkararak 6 Şubat depreminden sonra yüzde 26 bir artışı ortaya koymuş olacağız" sözleriyle aktardı.