Asrın felaketinden doğan mucize: Acılarını umutla sardılar! Protez bacaklarıyla hayata meydan okuyorlar

6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da, enkaz altından saatler sonra çıkarılan Burak Taşkın ve Murat Akkoç, yaşadıkları büyük acılara ve uzuv kayıplarına rağmen hayata küsmedi. Biri iki bacağını, diğeri ise hem bir bacağını hem de ailesinden 17 yakınını kaybetti; ancak ikisi de protezleriyle yeniden ayağa kalkarak iş hayatına atıldı.

"Asrın Felaketi"nin ardından umudun sembolü olan iki depremzede, verdikleri örnek hayat mücadelesini ve başarı hikayelerini A Haber ekranlarına anlattı.