Asrın felaketinden doğan mucize: Acılarını umutla sardılar! Protez bacaklarıyla hayata meydan okuyorlar
Asrın felaketinin ardından Hatay’da umudun adı Burak Taşkın ve Murat Akkoç oldu. Enkazdan sağ çıkarılan, uzuvlarını kaybetmelerine rağmen hayata küsmeyen iki depremzede, protez bacaklarıyla yeniden ayağa kalktı. Acılarını azimle saran Taşkın ve Akkoç, iş hayatına atılarak hem kendi hayatlarını yeniden kurdu hem de binlerce kişiye umut oldu. Yürekleri ısıtan mucize mücadeleyi A Haber’e anlattılar.
6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da, enkaz altından saatler sonra çıkarılan Burak Taşkın ve Murat Akkoç, yaşadıkları büyük acılara ve uzuv kayıplarına rağmen hayata küsmedi. Biri iki bacağını, diğeri ise hem bir bacağını hem de ailesinden 17 yakınını kaybetti; ancak ikisi de protezleriyle yeniden ayağa kalkarak iş hayatına atıldı.
"Asrın Felaketi"nin ardından umudun sembolü olan iki depremzede, verdikleri örnek hayat mücadelesini ve başarı hikayelerini A Haber ekranlarına anlattı.
ENKAZDAN ÇIKAN AZİM: BURAK TAŞKIN'IN HİKAYESİ
Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Hatay'daki evinde yakalanan Burak Taşkın, tam 2 gün boyunca beton yığınlarının altında yaşam mücadelesi verdi. Enkazdan çıkarıldığında her iki bacağını da kaybeden Taşkın, pes etmek yerine hayata sıkı sıkıya sarıldı. Ankara'da geçirdiği 9 aylık zorlu tedavi sürecinin ardından memleketi Hatay'a dönerek işinin başına geçen Burak Taşkın, "Çok güçlüyüm, ayaktayım ve çalışıyorum. İşimi en iyi şekilde yapıp ailemi geçindiriyorum. Çocuklarıma bir şey olmaması benim için dünyadaki en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.
PROTEZLERİYLE ENGEL TANIMIYOR: HEM KURULUM YAPIYOR HEM SATIŞ
Her iki bacağında da protez olmasına rağmen çalışma azminden hiçbir şey kaybetmeyen Taşkın, gün boyu hem sahada hem de dijital dünyada aktif bir rol üstleniyor. Kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşayan Burak Taşkın, "Şu an hem evlere hem de iş yerlerine giderek güvenlik kamerası sistemlerinin kurulumunu bizzat yapıyorum. Bunun yanı sıra e-ticaret üzerinden satışlarıma da devam ediyorum" sözleriyle çalışma temposunu aktardı. Taşkın ayrıca, kendisi gibi uzvunu kaybetmiş depremzedeler için de bir umut ışığı olmak istediğini belirterek, "Kendi gibi uzvunu kaybetmiş depremzedelerin yeniden kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına her türlü adımı atmaya hazırım" şeklinde konuştu.