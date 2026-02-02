YPG'li teröristlerin eğitim aldığı sözde karargah! İlk kez A Haber görüntüledi

Terör örgütünün bu dev mühimmat ve tesisleşme için gereken kaynağı nereden bulduğunu açıklayan Mehmet Geçgel, " Peki terör örgütü tüm bunlar için gereken finansmanı nasıl sağlıyordu? Petrolden. Petrolü karaborsada satıp farklı ülkelere gönderiyorlar ve o şekilde elde ettikleri gelirle hem bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorlar hem de bu ülkeyi bölmek için bu kaynakları mühimmatlarda ve yeraltı sığınaklarında, tünellerinde kullanıyorlar" dedi. Geçgel ayrıca, bölgede sadece eğitim alanları değil, yeraltı hapishaneleri ve sığınakların da bulunduğunu aktardı.

Teröristlerin İHA'lardan ve termal kameralardan gizlenmek için başvurduğu yöntemler de A Haber objektiflerine yansıdı. Ele geçirilen malzemeleri gösteren Mehmet Geçgel, "Bunlar insansız hava aracından saklanmak için kullanılan şemsiyeler; folyolu şemsiyeler kullanıyorlardı. Bu şemsiyelerle görünmemek için, özellikle termal kameralardan saklanmak için kullanılan şemsiyeler" ifadeleriyle örgütün köşeye sıkıştığını bir kez daha dile getirdi. Geçgel, karargah çevresinin çember altına alınmasıyla birçok teröristin araçlarını bırakıp kaçtığını, birçoğunun da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

SİVİLLERE SALDIRI MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Karargahın stratejik önemine değinen Mehmet Geçgel, "Haseke'nin dört bir yanına terör yuvaları inşa eden teröristler bu noktalardan Suriyeli asker ve sivillere saldırı düzenliyordu. Tamamen bu karargahların çevresi Suriye ordusu tarafından çember içerisine alındı ve burada birçok terörist kaçtı, birçoğu da etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Tonlarca mühimmatın bulunduğu kasaların ve yeraltı tünellerinin YPG'nin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirten Geçgel, bölgedeki temizliğin devam ettiğini aktardı.