YPG'li teröristlerin eğitim aldığı sözde karargah! İlk kez A Haber görüntüledi

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı operasyonların ardından bölge tamamen terörden arındırılırken, örgütün kirli izleri de bir kez daha ortaya çıktı. Yıllarca ülkenin doğal kaynaklarını sömüren terör örgütünün, teröristlere eğitim verdiği sözde karargah ve mühimmat deposu ilk kez A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ ekranlara taşıdı.

Suriye'nin doğal kaynaklarını yıllarca sömüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Haseke kırsalında inşa ettiği sözde komando eğitim merkezi ve silah mühimmat deposu A Haber tarafından görüntülendi. Teröristlerin kaçarken geride bıraktığı tonlarca mühimmat, gelişmiş füzeler ve İHA'lardan korunmak için kullandıkları akılalmaz yöntemler gün yüzüne çıkarılırken, örgütün kirli finans trafiğinin kaynağı da bir kez daha tescillenmiş oldu.

A HABER YPG'NİN BIRAKIP KAÇTIĞI SÖZDE KARARGAHTA

İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın ilk kez görüntülediği sözde karargah...

ÇÖLÜN ORTASINDA TERÖR EĞİTİMİ VE SİLAH DEPOSU

Haseke kırsalındaki terör yuvasına giren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin sözde komando birliğinin eğitim aldığı noktalardan birisi ve o eğitim aldığı noktalardan birindeyiz. Burada atış poligonları vardı, YPG'li teröristler tarafından sözde bu komando birliklerine burada eğitimler veriliyordu" ifadelerini kullandı.

Karargahtaki silah depolarına dikkat çeken Geçgel, "Duvarlara silahlarını asıyorlarmış, burası silahların asıldığı alanlar. Bir silah deposu aynı zamanda. Orada Arapça olarak 'keskin nişancı silahı' yazıyor. Roketler, roket başlıkları, çok sayıda Kornet füzeleri ve farklı cinstte ebatlarda füzeler bulundu" sözleriyle bölgedeki cephaneliğin boyutunu gözler önüne serdi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI: SÖMÜRÜLEN PETROL GELİRLERİ

Terör örgütünün bu dev mühimmat ve tesisleşme için gereken kaynağı nereden bulduğunu açıklayan Mehmet Geçgel, "Peki terör örgütü tüm bunlar için gereken finansmanı nasıl sağlıyordu? Petrolden. Petrolü karaborsada satıp farklı ülkelere gönderiyorlar ve o şekilde elde ettikleri gelirle hem bu ülkenin kaynaklarını sömürüyorlar hem de bu ülkeyi bölmek için bu kaynakları mühimmatlarda ve yeraltı sığınaklarında, tünellerinde kullanıyorlar" dedi. Geçgel ayrıca, bölgede sadece eğitim alanları değil, yeraltı hapishaneleri ve sığınakların da bulunduğunu aktardı.

İHA'LARDAN KORUNMAK İÇİN "FOLYOLU ŞEMSİYE" KURNAZLIĞI

Teröristlerin İHA'lardan ve termal kameralardan gizlenmek için başvurduğu yöntemler de A Haber objektiflerine yansıdı. Ele geçirilen malzemeleri gösteren Mehmet Geçgel, "Bunlar insansız hava aracından saklanmak için kullanılan şemsiyeler; folyolu şemsiyeler kullanıyorlardı. Bu şemsiyelerle görünmemek için, özellikle termal kameralardan saklanmak için kullanılan şemsiyeler" ifadeleriyle örgütün köşeye sıkıştığını bir kez daha dile getirdi. Geçgel, karargah çevresinin çember altına alınmasıyla birçok teröristin araçlarını bırakıp kaçtığını, birçoğunun da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SİVİLLERE SALDIRI MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Karargahın stratejik önemine değinen Mehmet Geçgel, "Haseke'nin dört bir yanına terör yuvaları inşa eden teröristler bu noktalardan Suriyeli asker ve sivillere saldırı düzenliyordu. Tamamen bu karargahların çevresi Suriye ordusu tarafından çember içerisine alındı ve burada birçok terörist kaçtı, birçoğu da etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Tonlarca mühimmatın bulunduğu kasaların ve yeraltı tünellerinin YPG'nin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirten Geçgel, bölgedeki temizliğin devam ettiğini aktardı.

