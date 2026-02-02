YPG'li teröristlerin eğitim aldığı sözde karargah! İlk kez A Haber görüntüledi
Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı operasyonların ardından bölge tamamen terörden arındırılırken, örgütün kirli izleri de bir kez daha ortaya çıktı. Yıllarca ülkenin doğal kaynaklarını sömüren terör örgütünün, teröristlere eğitim verdiği sözde karargah ve mühimmat deposu ilk kez A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ ekranlara taşıdı.
Suriye'nin doğal kaynaklarını yıllarca sömüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Haseke kırsalında inşa ettiği sözde komando eğitim merkezi ve silah mühimmat deposu A Haber tarafından görüntülendi. Teröristlerin kaçarken geride bıraktığı tonlarca mühimmat, gelişmiş füzeler ve İHA'lardan korunmak için kullandıkları akılalmaz yöntemler gün yüzüne çıkarılırken, örgütün kirli finans trafiğinin kaynağı da bir kez daha tescillenmiş oldu.
İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın ilk kez görüntülediği sözde karargah...
ÇÖLÜN ORTASINDA TERÖR EĞİTİMİ VE SİLAH DEPOSU
Haseke kırsalındaki terör yuvasına giren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin sözde komando birliğinin eğitim aldığı noktalardan birisi ve o eğitim aldığı noktalardan birindeyiz. Burada atış poligonları vardı, YPG'li teröristler tarafından sözde bu komando birliklerine burada eğitimler veriliyordu" ifadelerini kullandı.
Karargahtaki silah depolarına dikkat çeken Geçgel, "Duvarlara silahlarını asıyorlarmış, burası silahların asıldığı alanlar. Bir silah deposu aynı zamanda. Orada Arapça olarak 'keskin nişancı silahı' yazıyor. Roketler, roket başlıkları, çok sayıda Kornet füzeleri ve farklı cinstte ebatlarda füzeler bulundu" sözleriyle bölgedeki cephaneliğin boyutunu gözler önüne serdi.