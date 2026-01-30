A Haber YPG'nin en büyük sözde karargahında! 1500 dönümlük arazide devasa terör yapılanması

Suriye ordusunun YPG/PKK işgalinden temizlediği Haseke kırsalında terör örgütünün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. A Haber ekibi, 1500 dönümlük araziye kurulan, yer altı tünelleri, cephanelikleri, işkencehaneleri ve sözde lüks yaşam alanlarıyla dikkat çeken dev terör karargahını görüntüledi. Çalınan petrol gelirleriyle inşa edilen ve hem YPG hem YPJ tarafından kullanılan tesis, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ’ın özel haberiyle gün yüzüne çıktı.

Suriye ordusunun YPG/PKK işgalinden temizlediği bölgelerde terörün kirli izleri bir bir ortaya çıkıyor. A Haber ekibi, Haseke kırsalında teröristlerin sözde ana karargah olarak kullandığı, içinde lüks odalardan işkencehanelere kadar her detayın bulunduğu 1500 dönümlük dev tesisi yerinde görüntüledi. A HABER 1500 DÖNÜMLÜK DEV KARARGAHINDA Çalınan Suriye petrolüyle inşa edilen ve adeta bir yer altı şehrini andıran o sözde karargah, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın özel haberiyle ilk kez bu kadar net görüntülendi.

foto:ahaber.com.tr TERÖRÜN DEV TESİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde, örgütün kurduğu devasa yapılar şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Haseke kırsalında objektiflere yansıyan dev tesisin hem YPG hem de kadın kolu YPJ tarafından ortak kullanıldığı belirlendi. Bölgedeki durumu yerinde aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Burası Haseke'nin kırsalında bulunan YPG'nin sözde en büyük karargahlarından birisi. Bir tarafta YPG, diğer tarafta ise sözde kadın kolu olan YPJ birimi bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulu olan bu sözde karargahın, operasyonlar sırasında ağır darbe aldığı ve birçok noktasında yangınlar çıktığı görüldü.