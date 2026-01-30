CANLI YAYIN

A Haber YPG'nin en büyük sözde karargahında! 1500 dönümlük arazide devasa terör yapılanması

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye ordusunun YPG/PKK işgalinden temizlediği Haseke kırsalında terör örgütünün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. A Haber ekibi, 1500 dönümlük araziye kurulan, yer altı tünelleri, cephanelikleri, işkencehaneleri ve sözde lüks yaşam alanlarıyla dikkat çeken dev terör karargahını görüntüledi. Çalınan petrol gelirleriyle inşa edilen ve hem YPG hem YPJ tarafından kullanılan tesis, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ’ın özel haberiyle gün yüzüne çıktı.

Suriye ordusunun YPG/PKK işgalinden temizlediği bölgelerde terörün kirli izleri bir bir ortaya çıkıyor. A Haber ekibi, Haseke kırsalında teröristlerin sözde ana karargah olarak kullandığı, içinde lüks odalardan işkencehanelere kadar her detayın bulunduğu 1500 dönümlük dev tesisi yerinde görüntüledi.

A HABER 1500 DÖNÜMLÜK DEV KARARGAHINDA

Çalınan Suriye petrolüyle inşa edilen ve adeta bir yer altı şehrini andıran o sözde karargah, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın özel haberiyle ilk kez bu kadar net görüntülendi.

TERÖRÜN DEV TESİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde, örgütün kurduğu devasa yapılar şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Haseke kırsalında objektiflere yansıyan dev tesisin hem YPG hem de kadın kolu YPJ tarafından ortak kullanıldığı belirlendi. Bölgedeki durumu yerinde aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Burası Haseke'nin kırsalında bulunan YPG'nin sözde en büyük karargahlarından birisi. Bir tarafta YPG, diğer tarafta ise sözde kadın kolu olan YPJ birimi bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulu olan bu sözde karargahın, operasyonlar sırasında ağır darbe aldığı ve birçok noktasında yangınlar çıktığı görüldü.

YER ALTI TÜNELLERİ VE AMERİKAN MENŞEİLİ ARAÇLAR

Karargahın sadece yer üstünden ibaret olmadığı, devasa bir tünel ağıyla örüldüğü dikkat çekti. Teröristlerin kaçarken geride bıraktığı mühimmatlar ve araçlar, örgütün arkasındaki lojistik desteği de bir kez daha kanıtladı. Mehmet Geçgel, "Karargah içerisinde tüneller ve birçok noktaya açılan yerler var. Dışarıda ise Amerikan menşeili araçlar bulunuyor, teröristlerin birçoğu bu araçları bırakıp kaçmış durumda" sözleriyle sahada yaşananları aktardı. Kilometrelerce uzanan tünellerin, karargahı farklı stratejik noktalara bağladığı tespit edildi.

ÇALINAN PETROLLE GELEN SÖZDE LÜKS: AKVARYUMLU ODALAR

Terör yuvasının inşasında kullanılan kaynağın, Suriye halkından çalınan petrol gelirleri olduğu vurgulandı. Tesisin içinde yer alan sinema salonları ve klimalı odalar, terör örgütü yöneticilerinin kurduğu lüks düzeni gözler önüne serdi. Mehmet Geçgel, "Yer altında bazı yerlerde akvaryumlu odalar, bazı noktalarda ise sinema salonları var. Hem yer altında hem de yer üstünde inşa ettikleri her yeri klimalarla donatmışlar" diyerek örgütün sözde komutanlarının konforu için hiçbir masraftan kaçınılmadığını dile getirdi.

CEPHANELİK VE HAPİSHANE OLARAK KULLANILMIŞ

Suriye ordusunun kontrolü sağlamasıyla birlikte tesisteki mühimmat depolarına da el konuldu. Tesisin sadece bir barınma alanı değil, aynı zamanda bir eğitim ve baskı merkezi olduğu anlaşıldı. Mehmet Geçgel, "Burada çok yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi ve Suriye ordusu tarafından el konularak kaldırıldı. Eğitim sahası olarak kullanılan bu noktada teröristlere eğitim veriliyordu" ifadelerini kullandı. Çölün ortasına kurulan bu terör yuvası, Suriye ordusunun ilerleyişiyle birlikte tamamen kullanılamaz hale getirildi.

