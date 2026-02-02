Sır perdesini aralayan ses kaydı A Haber'de! Sultan'dan şok itiraf
Güllü'nün şüpheli ölüm soruşturmasında düğümü çözecek yeni bir gelişme yaşandı. Dosyanın bir numaralı şüphelisi olarak ev hapsinde tutulan Sultan'ın ortaya çıkan ses kaydı, tüm gidişatı değiştirdi. Kayıtta Tuğyan'a isyan eden Sultan'ın, "Artık onun yaptıklarının bedelini ödemek istemiyorum, her şeyi anlatacağım" şeklindeki itirafları soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında dosyaya giren bu şok ses kaydının detaylarını ve olayın perde arkasını anlattı.
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin sıcak bilgileri ve dosyanın perde arkasını canlı yayında aktardı. Karataş'ın bildirdiğine göre; bu ses kaydı sadece bir duyumdan ibaret değil, adli makamların elindeki en somut delillerden biri haline gelmiş durumda. Sultan'ın "konuşma" kararı alması, Tuğyan ile olan suç ortaklığı iddialarını ve olayın gizli kalmış aktörlerini de bir bir deşifre edebilir.
A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren muhabir Mehmet Karataş, bu ses kayıtlarının savcılığın en başından beri dosyayı doğru bir noktaya oturttuğunu gösterdiğini belirtti. Karataş, Tuğyan'dan sonra şüpheli ölümde en çok şüphe duyulan ve her şeyi bildiği düşünülen bir numaralı ismin Sultan olduğunu ve bu yeni delilin sır perdesini büyük oranda araladığını ifade etti.
'ARTIK TUĞYAN İÇİN SUSMAYACAĞIM'
Ortaya çıkan telefon görüşmesinde Sultan'ın artık dayanamadığını ve bildiklerini anlatmaya kararlı olduğunu vurgulayan Karataş, Sultan'ın konuşmasındaki can alıcı noktalara dikkat çekti. Karataş, Sultan'ın, "Daha fazla Tuğyan'ın yaptığı şeylerin ceremesini çekmek istemiyorum, çekmeyeceğim de. Ben gideceğim her şeyi anlatacağım ve Tuğyan'ın yaptıklarının bedelini ödemesini bekleyeceğim" ifadelerini kullandığını aktardı.
Sultan'ın isyanının devam ettiğini belirten Karataş, şüphelinin, "Her seferinde hayatım Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemiyorum. Her şeyimi Tuğyan yüzünden kaybediyorum. Daha neyimi kaybedeceğim? Tek bir özgürlüğüm kaldı, Tuğyan yüzünden kaybetmediğim" sözleriyle içinde bulunduğu çaresizliği anlattığını söyledi.