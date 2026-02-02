Sır perdesini aralayan ses kaydı A Haber'de! Sultan'dan şok itiraf

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin sıcak bilgileri ve dosyanın perde arkasını canlı yayında aktardı. Karataş'ın bildirdiğine göre; bu ses kaydı sadece bir duyumdan ibaret değil, adli makamların elindeki en somut delillerden biri haline gelmiş durumda. Sultan'ın "konuşma" kararı alması, Tuğyan ile olan suç ortaklığı iddialarını ve olayın gizli kalmış aktörlerini de bir bir deşifre edebilir.

A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren muhabir Mehmet Karataş, bu ses kayıtlarının savcılığın en başından beri dosyayı doğru bir noktaya oturttuğunu gösterdiğini belirtti. Karataş, Tuğyan'dan sonra şüpheli ölümde en çok şüphe duyulan ve her şeyi bildiği düşünülen bir numaralı ismin Sultan olduğunu ve bu yeni delilin sır perdesini büyük oranda araladığını ifade etti.