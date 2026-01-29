Güllü'nün kızı Tuğyan'ı sevgilisi ele verdi! Kervan Eminoğlu'nun ifadesi kan dondurdu
Güllü’nün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kervan Eminoğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Eminoğlu, olay gecesi gönderdiği pencere fotoğrafına ilişkin soruya, "Tuğyan nerede olduğumu öğrenmek istiyordu" yanıtını verdi. Tuğyan ile Güllü arasındaki ilişkiye de değinen Eminoğlu, Tuğyan’ın annesiyle sık sık para ve altın meseleleri nedeniyle tartıştığını iddia etti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Güllü cinayeti soruşturmasında Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu "cinayeti azmettirmek" suçundan gözaltına alınmıştı. Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.
2021 yılında Türkiye'ye geldiğini önce İstanbul'a yerleştiğini ve kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını anlatan Eminoğlu, 2023'te Yalova'ya taşındığını, Tuğyan ile de 2024 yılı Nisan ayında whatsapp üzerinden tanıştığını söyledi.
"ÇOCUĞU İÇİN AYDA 4 ÇEYREK İSTİYORDU"
Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan Kervan Eminoğlu, "Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" dedi.