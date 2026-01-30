Güllü soruşturmasında kan donduran ifade sonrası A Haber'de dikkat çeken analiz: Tuğyan ne saklıyor?

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kervan Eminoğlu’nun savcılık ifadesi dosyaya girdi. Olay gecesi gönderilen pencere fotoğrafının sırrını anlatan Eminoğlu, “Tuğyan nerede olduğumu öğrenmek istiyordu” derken, anne-kız arasında para ve altın yüzünden yaşanan kavgaları da gündeme taşıdı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında konuya ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'nun savcılıktaki ifadeleri dosyaya girerken, para, tehdit ve intikam iddiaları soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte değerlendiriliyor.

SORUŞTURMADA ODAK NOKTASI: CİNAYET Mİ KAZA MI?

Güllü'nün ölümünün cinayet mi yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken, soruşturma kapsamında elde edilen ifadeler yeni şüpheleri beraberinde getirdi. Olayla ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ileri sürülen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"ANNESİYLE PARA VE ALTIN YÜZÜNDEN SÜREKLİ KAVGA EDERLERDİ"

Eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'nun savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Konuya ilişkin detayları aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Eminoğlu'nun ifadesine değindi. Karataş, Eminoğlu'nun Tuğyan'ın annesiyle sık sık maddi konular nedeniyle tartıştığını belirterek, "Annesiyle para ve altın yüzünden sürekli kavga ederlerdi" sözleriyle durumu aktardı.

"ANNESİNE İNTİKAM ALMAKTAN SÖZ EDİYORDU"

Eminoğlu ifadesinde, Tuğyan'ın annesine yönelik tehdit içerikli sözler kullandığını ileri sürdü. Tuğyan'ın annesine karşı öfke ve intikam duyguları taşıdığını iddia eden Eminoğlu, "Tuğyan annesini darp edeceğini, kemiklerini kıracağını ve annesinden intikam alacağını söylüyordu" sözleriyle iddialarını dile getirdi.

TEHDİT VE HIRSIZLIK İDDİASI

Savcılık ifadesinde dikkat çeken bir diğer iddia ise tehdit ve hırsızlık konusu oldu. Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisini tehdit ettiğini belirterek, "17 Mayıs'ta beni aileyle tehdit etti ve arabama yasaklı madde koyacağını söyledi" ifadelerini kullandı. Ayrıca çantasından yüksek miktarda para ve pırlanta yüzüğünün kaybolduğunu ileri sürerek, "Çantamdan yaklaşık 100 bin liraya yakın para ve pırlanta yüzüğüm çalındı" sözleriyle iddiasını aktardı.

ŞÜPHELİ FOTOĞRAF DETAYI

Soruşturma dosyasında yer alan ve şüphe uyandıran bir fotoğraf karesi de gündeme geldi. Olay günü gönderilen pencere fotoğrafının ne amaçla paylaşıldığına ilişkin soruya Eminoğlu'nun verdiği yanıtın savcılık tarafından inandırıcı bulunmadığı belirtildi. Eminoğlu, söz konusu fotoğrafı İstanbul'da olduğunu göstermek amacıyla gönderdiğini savunarak, "Bir arkadaşıma İstanbul'da olduğumu söylemek için nasıl bir fotoğraf göndereceğimi gösteriyordum" sözleriyle kendini savundu.

"ANNEM GEBERSİN" MESAJI İDDİASI

Eminoğlu'nun ifadesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri de Tuğyan'ın annesi hakkında kullandığı ifadeler oldu. Eminoğlu, Tuğyan'ın annesi hakkında ağır sözler içeren mesajlar attığını öne sürerek, "Tuğyan'ın 'Annem gebersin' şeklinde mesajlar attığını ve intikam planları yaptığını biliyorum" sözleriyle iddialarını dile getirdi.

"O İFADE İNANDIRICI DEĞİL"

Kervan'ı da bu soruşturmada "şüphelidir" noktasına getiren bir fotoğraf karesine dikkat çeken Karataş, "Bunu da önce kendi söylememiş, ekiplerin yapmış olduğu, emniyet güçlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Bu soru sorulduğunda, ne diyor biliyor musunuz? "Ben bir arkadaşıma İstanbul'da olduğumu söyleyecektim, ona bir fotoğraf gönderecektim. Nasıl bir fotoğraf göndereceğimi bana gösteriyordu." Yani evinin penceresinde yamuk yumuk bir fotoğraf göstererek sözde kendisine İstanbul'da olduğuna dair arkadaşına nasıl bir fotoğraf göndereceğini, çekeceğini göstermiş. Tabii bu savcılık makamınca da çok böyle inandırıcı görülmedi" ifadelerini kullandı.

TUĞYAN NE SAKLIYOR?

Karataş, özellikle intikam kelimesine dikkat çekerek, "Bakın şunlar çok kıymetli. Şimdi satır aralarında emniyet de genelde bu şekilde bakıyordur. Bakın; intikam, tehdit, ondan sonra işte hırsızlık... Bu tarz kelimelerin göründüğünden çok daha fazla anlamı var. Çünkü neden? Ya bir tehdit etme potansiyeli varsa, "Annemi geberteceğim, intikam alacağım" demişse ve bugün de annesi ölmüşse, siz de bunu gidip emniyette söylemiyorsanız mutlaka sizin de sakladığınız bazı detaylar vardır" diye konuştu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan yeni ifadelerin dosyaya nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Emniyet ve savcılık makamlarının, iddialar ve deliller doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.