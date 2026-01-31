Abd İran’ı bu gece mi vuracak? Beyaz Saray’dan kritik ‘tarih’ mesajı!

(foto:ahaber.com.tr)

HAVA SAHALARI KAPATILIYOR: BÖLGESEL DİRENÇ

Olası bir askeri operasyonun geçmişe göre çok daha zor olduğunu belirten Orhan Sali, "Haziran 2025'e göre ABD'nin işi çok daha zor. Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkeler hava sahalarını açmayacaklarını belirtiyor. Bu da ABD'nin manevra alanını kısıtlıyor" şeklinde konuştu. Sali, İran'ın tehditlerine de değinerek, "İran yönetimi, bir saldırı olması durumunda bunun sadece ABD ile sınırlı kalmayacağını, bölgedeki Amerikan unsurlarının bulunduğu Katar, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de savaşın içine çekileceğini açıkça hissettiriyor" sözleriyle tehlikenin bölgesel boyutunu aktardı.