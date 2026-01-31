CANLI YAYIN

Abd İran’ı bu gece mi vuracak? Beyaz Saray’dan kritik ‘tarih’ mesajı!

Ortadoğu’da savaş ihtimali alarm veriyor. Beyaz Saray’dan gelen “tarih” mesajı sonrası gözler ABD-İran hattına çevrildi. Trump’ın gizli süre açıklaması gerilimi tırmandırırken, Türkiye’nin yürüttüğü Erdoğan diplomasisinin olası bir savaşı engelleyen en kritik unsur olduğu vurgulandı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, krizin perde arkasını ve küresel riskleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ortadoğu'da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. ABD'nin İran'ı vurma ihtimali masada sıcaklığını korurken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgedeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin kilit rolünü canlı yayında değerlendirdi. İran devriminin yıldönümünde bölgede yeni bir savaşın fitili mi ateşlenecek? Trump'ın "İran'a süre verdim" açıklaması ne anlama geliyor?

İRAN'DA OLASI ABD SALDIRISINA KARŞI NAZIL HAZIRLIK VAR?

İşte dünyayı ayağa kaldıran o krizin perde arkası…

TRUMP'IN GİZEMLİ SÜRESİ VE İRAN'IN TAVRI

ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Aslında ABD İran'ı vuracak mı sorusunun cevabını Trump biliyor. Trump dün gece yaptığı açıklamada İran'ın bir anlaşma istediğini belirtti ve onlara bir tarih, bir süre verdiğini söyledi. Ancak bu süreyi açıklamayacağını, İran tarafının bunu bildiğini ifade etti" sözleriyle Beyaz Saray'daki gizemli bekleyişe dikkat çekti.

Sali, tarafların bir noktada mütabakat sağlasa dahi uranyum ve balistik füzeler gibi başlıkların birkaç günde çözülemeyeceğini, "İran'ın savunma gücüne yönelik bir taviz vermeyeceği açıkça söylenmiş olsa da nükleer enerji noktasında kapıların tamamen kapanmadığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

HAVA SAHALARI KAPATILIYOR: BÖLGESEL DİRENÇ

Olası bir askeri operasyonun geçmişe göre çok daha zor olduğunu belirten Orhan Sali, "Haziran 2025'e göre ABD'nin işi çok daha zor. Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkeler hava sahalarını açmayacaklarını belirtiyor. Bu da ABD'nin manevra alanını kısıtlıyor" şeklinde konuştu. Sali, İran'ın tehditlerine de değinerek, "İran yönetimi, bir saldırı olması durumunda bunun sadece ABD ile sınırlı kalmayacağını, bölgedeki Amerikan unsurlarının bulunduğu Katar, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de savaşın içine çekileceğini açıkça hissettiriyor" sözleriyle tehlikenin bölgesel boyutunu aktardı.

İSRAİL VE LOBİLERİN 'EPSTEIN' STRATEJİSİ

Sürecin zamanlamasına dair çarpıcı bir detay paylaşan Sali, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump ile her konuda anlaşamadığı biliniyor. Özellikle Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesi ve sosyal medyaya servis edilmesi, ABD siyasetini ve Trump'ın hamlelerini etkileyebilir. Trump ise bu dosyalardan korkmadığını belirterek meydan okuyor ancak Yahudi lobilerinin ABD üzerindeki etkisi hala çok güçlü" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DİPLOMASİSİ SAVAŞI ENGELLİYOR

Türkiye'nin bölgedeki hayati rolünün altını çizen Orhan Sali, "Eğer bugün Erdoğan diplomasisi olmasaydı bu savaş çoktan başlardı. Somut adım atan tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye hem Batı hem de Doğu ile inanılmaz bir denge politikası yürütüyor" dedi. Sali, İran Dışişleri Bakanı'nın kriz anında İstanbul'a gelmesinin ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının önemine değinerek, "Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen eşsiz bir strateji uyguluyor. Savaşın önlenmesindeki en büyük aktör Türkiye'dir" ifadeleriyle Ankara'nın gücünü vurguladı.

EN KÖTÜ SENARYO: KÜRESEL BİR KAOS

Olası bir savaşın küresel felaketle sonuçlanabileceğini belirten Sali, "Worst-case scenario yani en kötü senaryo, bu durumun bölgesel hatta küresel bir savaşa evrilmesidir. İran, Rusya ve Çin gibi devlerden ciddi askeri ve teknolojik destek alıyor. Eğer İran'da bir rejim değişikliği zorlanırsa, Amerika karşısında sadece Tahran'ı değil, Moskova ve Pekin'i de bulabilir" sözleriyle dünya kamuoyunu bekleyen büyük tehlikeye karşı uyardı.

