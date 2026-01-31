Abd İran’ı bu gece mi vuracak? Beyaz Saray’dan kritik ‘tarih’ mesajı!
Ortadoğu’da savaş ihtimali alarm veriyor. Beyaz Saray’dan gelen “tarih” mesajı sonrası gözler ABD-İran hattına çevrildi. Trump’ın gizli süre açıklaması gerilimi tırmandırırken, Türkiye’nin yürüttüğü Erdoğan diplomasisinin olası bir savaşı engelleyen en kritik unsur olduğu vurgulandı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, krizin perde arkasını ve küresel riskleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Ortadoğu'da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. ABD'nin İran'ı vurma ihtimali masada sıcaklığını korurken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgedeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin kilit rolünü canlı yayında değerlendirdi. İran devriminin yıldönümünde bölgede yeni bir savaşın fitili mi ateşlenecek? Trump'ın "İran'a süre verdim" açıklaması ne anlama geliyor?
İşte dünyayı ayağa kaldıran o krizin perde arkası…
TRUMP'IN GİZEMLİ SÜRESİ VE İRAN'IN TAVRI
ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Aslında ABD İran'ı vuracak mı sorusunun cevabını Trump biliyor. Trump dün gece yaptığı açıklamada İran'ın bir anlaşma istediğini belirtti ve onlara bir tarih, bir süre verdiğini söyledi. Ancak bu süreyi açıklamayacağını, İran tarafının bunu bildiğini ifade etti" sözleriyle Beyaz Saray'daki gizemli bekleyişe dikkat çekti.
Sali, tarafların bir noktada mütabakat sağlasa dahi uranyum ve balistik füzeler gibi başlıkların birkaç günde çözülemeyeceğini, "İran'ın savunma gücüne yönelik bir taviz vermeyeceği açıkça söylenmiş olsa da nükleer enerji noktasında kapıların tamamen kapanmadığı görülüyor" ifadelerini kullandı.