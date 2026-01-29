CANLI YAYIN

YPG'li teröristler çocukları kaçırıp hapsetti! A Haber çöle kurulan hapishaneyi görüntüledi

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği noktalar tek tek temizlenirken, eli kanlı teröristlerin Haseke vilayetinde gizli bir çocuk hapishanesi kurduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ çölün ortasında yeraltına kurulan hapishaneyi yerinde görüntülerken, esir alınan çocukların kurtarılmak için duvarlara anne babalarının isimlerini, birçok tarih ve mesajlar bıraktıkları görüldü. Duvarda yer alan bir mesajda ise "Siz ne yaşattınız ne de yaşamamıza izin verdiniz" yazısı yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye'yi yıllarca işgal ederek bölgeyi kana bulayan terör örgütü YPG/SDG, ordunun başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışırken geride bıraktıklarıyla vahşetin izleri bir kez daha gözler önüne seriliyor. YPG/SDG'li teröristlerin yüzlerce çocuğu kaçırarak Haseke'de çölün ortasına kurdukları hapishane A Haber farkıyla ortaya çıktı. Yıllarca asılsız suçlamalarla esir alınan çocuklar, hücrelerde yaşadıkları işkenceleri duvarlara yazdıkları mesajlarla anlatırken, kurtarılmanın hayalini kurarak çok sayıda sembol çizdikleri görüntülendi.

A HABER YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ÇÖLE KURDUĞU ÇOCUK HAPİSHANESİNDE

"ÇOCUKLARI BU HAPİSHANEYE KAPATTILAR"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, YPG'li teröristlerin çocukları kaçırdığı çöldeki hapishaneyi görüntüledi. Geçgel; "YPG'li teröristler tuttukları sivilleri buralara getiriyorlardı. Onlara yemekleri bu deliklerden veriyordu. Ekmek veriyorlardı buradan. Birçoğu da zaten çocuktu. Buraya kapattıklarına ekmeği o deliklerden veriyordu YPG'li teröristler. İşte çocukları kapattıkları hapishaneler burası.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞABİLMENİN HAYALİYLE DUVARLARA KUŞ RESMİ ÇİZİLMİŞ"

Hapishane hücresindeki sağlıksız koşullarını yerinde görüntüleyen A Haber ekibi, ortamın çok kötü koktuğunu ve esir tutulan çocukların duvarlara özgürlüğüne kavuşmak için kuş, balık gibi şekiller çizdiklerini belirtti.

"İşte bakın hapishanenin hücreleri. Sağlıksız koşullarda o çocukların ve yetişkin sivillerin duvarlara yazdığı yazılar. Burada yaşadıklarını yazmış birçoğu. Kimi bir kuş çizmiş burada, özgürlüğünü anlatmaya çalışmış, kavuşmak istediği özgürlüğü anlatmaya çalışmış. Kimisi işte bir balık çizmiş. Birçok noktada çocukların çizimleri var. Özellikle çocukların çizebileceği şekilde çizimler var. Yine büyüklerin yazdıkları yazılar. İşte bakın bu da bir çocuk çizimi buraya çizilen. İşte kalbini eline almış ağlıyor."

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ÇOK SAYIDA KAYIP ÇOCUKLAR VAR"

Mehmet Geçgel, Suriyeli ailelerin kayıp çocuklarına kavuşabilmek için YPG'yi protesto ettiğini ve yaşları 9'dan başlayan çok sayıdaki çocuğun hala teröristlerce esir alındığını belirtti.

"Çocuklar burada yaşadıklarını bu duvarlara kazımışlar. Hala bölgede çok sayıda çocuk kayıp. Bu çocuklar nerede? Haseke'deki hapishanelerde kaç çocuk tutuluyor? Ve aileleri Deyrizor'da, Rakka'da protesto ediyorlar. 'Çocuklarımız nerede?' diye hesap soruyorlar. 9 yaşındaki, 10 yaşındaki, 11 yaşındaki annelerinden koparılan çocuklar nerede? İşte bu hapishanelerde tutuluyorlardı ama şimdi burada da yoklar. Haseke'de, Kamışlı'da orada varlar mı? Bunun cevabını arıyoruz biz aslında."

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"NE SİZ YAŞATTINIZ NE DE YAŞAMAMIZA İZİN VERDİNİZ"

Geçgel, çocukların duvarlara bulunma umuduyla çok sayıda mesaj bıraktığı, kiminin anne ve babasının ismini yazdığını kiminin ise yaşadıkları eziyetleri yazdıklarını belirtti. Duvara yazılan bir mesajı okuyan Mehmet Geçgel, "Ne siz yaşattınız ne de yaşamamıza izin verdiniz" sözlerinin yer aldığını ve benzer mesajların olduğunu belirtti.

"Bir taraftan bölgede hem bu çatışmaları hem bölgedeki son durumu takip ederken Deyrizor'dan itibaren kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte kayıp çocukların izini sürmeye çalışıyoruz. Çölün ortasında bir hapishane bulduk. Burada yazan yazılar var. Her birini fotoğrafladık, belki birisi annesinin babasının adını yazmıştır diye. Bunları ayrıyeten elbette paylaşacağız ama bakın buraya o yazılan yazıları görüyorsunuz. Birçok noktada yaşanılanlar yazılıyor. Yani burada onlar neler yaşadıysa; kimisi 'Sabredin çıkacağız' yazmış, kimisi 'Ne siz yaşattınız ne de bıraktınız ki yaşayalım' yazıyor burada. 'Ne siz bizi yaşattınız ne de siz bırak... ne de yaşamamıza izin verdiniz' diye bir cümle buraya yazılmış Arapça."

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"AİLELERİNE ULAŞABİLME UMUDUYLA ANNE BABALARININ İSİMLERİNİ VE TARİH YAZMIŞLAR"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, hapishanede çocukların duvarlara anne babalarının ismini ve belirli tarihler atarak kurtarılmak için mesajlar bıraktıklarını belirirken yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Şimdi bakın buralarda da tarihler var. 2022 tarihi atılmış, 2023 tarihi, 2022 tarihi 5. ayın 5'i. Bazı noktalarda isim yazıyor, anne isimleriyle beraber yazmışlar. Onları fotoğrafladık biz. Kayıplar arasında belki de yakını olan vardır, bir yakını onu arıyor olabilir. Bu hapishanede belki tutulmuştur, şimdi de belki Haseke'de olabilir. Hala kayıp çok sayıda çocuk var çünkü. Esad rejimi Şam'da, Hama'da, Humus'ta ne yaptıysa YPG de aynısını burada yapmış. Sağlıksız koşullarda tek bir noktadan açılmış bir hava boşluğu ve burası çölün altı. Yani burası toprağın altında, çölün altında bir hapishane. İşte yine çocuk çizimleri var bazı noktalarda. Bazı yerlerde yetişkin çizimleri var. Doğum tarihleri yazılmış bazı yerlere, çocuk doğum tarihleri olduğunu görüyoruz. Yine bakın burada bir çocuk çizimi, işte burada iki suret çizmişler. Yukarıda 'Sabredin çıkacağız' yazmışlar."

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"YPG HAYATLARI PARAMPARÇA ETTİ"

A Haber ekibi YPG'nin kaçırdığı çocukların izini sürerken, terörün her noktayı yerle bir ettiği ve Suriye halkının hayatlarını kabusa çevirdiğini bir kez daha vurguladı. Hapishanede yaşanan acı görüntüler insanlığın vicdanını sızlatırken, Suriye halkı YPG/SDG'den kurtulmak ve terörün tamamen bitmesini istiyor.

"Birçok noktada bu yazılar, isimleri kendi isimlerini yazmışlar bu hapishanelerin duvarlarına. Ve burada YPG'li teröristler; yaşları 9, 10, 11, 18'e kadar olan çocuklar, yine belli bir noktada 18'den büyük yaşında bulunan siviller tutuluyordu ve bu sivillerin her biri buralara kapatılıyordu. Suçları neydi? Suçları Şara hükümetine destek verdikleri sembollerini taşıdıkları, telefonlarında fotoğraf koydukları, ya kontrol noktalarından geçmeye çalıştıkları için veya para vermedikleri için... Bunun gibi sebeplerden dolayı insanların hayatları çalındı ve o insanlar, çocuklar buralara kapatıldı. Çoğu çocuk da zaten silahlandırılmak üzere Kandil'e gönderildi.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

YPG zaten bu bölgede insanları tamamen paramparça etti, hayatlarını çaldı ve bölgede terörden başka hiçbir şey yok. Dışarıda köprüler yıkık, insanlar bir yerden bir yere ulaşamıyor. Elektrik yok, su yok. Yıllarca mazotu kullandılar, sömürdüler; dışarıda insanların yakacak mazotları yok. İşte YPG'nin durumu bu. Hapishanelerin halini görüyorsunuz. Bu duvarlara çocukların yazdığı yazıları görünce insanın içi sızlıyor, o resimleri görünce insanın içi sızlıyor. Kuş çizmişler, özgürlüğe kavuşabilmenin temsili bir güvercin çizmişler çocuklar. Nerede bu çocuklar? Aileler o çocukları arıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte biz de o çocukların izini sürüyoruz. Haseke kırsalına geldik, hemen ileride Haseke bulunuyor. Çok kritik bir noktaya geldik ve çölün ortasında yer altında bir hapishane keşfettik. A Haber ekibi olarak gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz."

