YPG'li teröristler çocukları kaçırıp hapsetti! A Haber çöle kurulan hapishaneyi görüntüledi

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği noktalar tek tek temizlenirken, eli kanlı teröristlerin Haseke vilayetinde gizli bir çocuk hapishanesi kurduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ çölün ortasında yeraltına kurulan hapishaneyi yerinde görüntülerken, esir alınan çocukların kurtarılmak için duvarlara anne babalarının isimlerini, birçok tarih ve mesajlar bıraktıkları görüldü. Duvarda yer alan bir mesajda ise "Siz ne yaşattınız ne de yaşamamıza izin verdiniz" yazısı yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriye'yi yıllarca işgal ederek bölgeyi kana bulayan terör örgütü YPG/SDG, ordunun başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışırken geride bıraktıklarıyla vahşetin izleri bir kez daha gözler önüne seriliyor. YPG/SDG'li teröristlerin yüzlerce çocuğu kaçırarak Haseke'de çölün ortasına kurdukları hapishane A Haber farkıyla ortaya çıktı. Yıllarca asılsız suçlamalarla esir alınan çocuklar, hücrelerde yaşadıkları işkenceleri duvarlara yazdıkları mesajlarla anlatırken, kurtarılmanın hayalini kurarak çok sayıda sembol çizdikleri görüntülendi. A HABER YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ÇÖLE KURDUĞU ÇOCUK HAPİSHANESİNDE "ÇOCUKLARI BU HAPİSHANEYE KAPATTILAR" A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, YPG'li teröristlerin çocukları kaçırdığı çöldeki hapishaneyi görüntüledi. Geçgel; "YPG'li teröristler tuttukları sivilleri buralara getiriyorlardı. Onlara yemekleri bu deliklerden veriyordu. Ekmek veriyorlardı buradan. Birçoğu da zaten çocuktu. Buraya kapattıklarına ekmeği o deliklerden veriyordu YPG'li teröristler. İşte çocukları kapattıkları hapishaneler burası. Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü "ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞABİLMENİN HAYALİYLE DUVARLARA KUŞ RESMİ ÇİZİLMİŞ" Hapishane hücresindeki sağlıksız koşullarını yerinde görüntüleyen A Haber ekibi, ortamın çok kötü koktuğunu ve esir tutulan çocukların duvarlara özgürlüğüne kavuşmak için kuş, balık gibi şekiller çizdiklerini belirtti. "İşte bakın hapishanenin hücreleri. Sağlıksız koşullarda o çocukların ve yetişkin sivillerin duvarlara yazdığı yazılar. Burada yaşadıklarını yazmış birçoğu. Kimi bir kuş çizmiş burada, özgürlüğünü anlatmaya çalışmış, kavuşmak istediği özgürlüğü anlatmaya çalışmış. Kimisi işte bir balık çizmiş. Birçok noktada çocukların çizimleri var. Özellikle çocukların çizebileceği şekilde çizimler var. Yine büyüklerin yazdıkları yazılar. İşte bakın bu da bir çocuk çizimi buraya çizilen. İşte kalbini eline almış ağlıyor."

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü "ÇOK SAYIDA KAYIP ÇOCUKLAR VAR" Mehmet Geçgel, Suriyeli ailelerin kayıp çocuklarına kavuşabilmek için YPG'yi protesto ettiğini ve yaşları 9'dan başlayan çok sayıdaki çocuğun hala teröristlerce esir alındığını belirtti. "Çocuklar burada yaşadıklarını bu duvarlara kazımışlar. Hala bölgede çok sayıda çocuk kayıp. Bu çocuklar nerede? Haseke'deki hapishanelerde kaç çocuk tutuluyor? Ve aileleri Deyrizor'da, Rakka'da protesto ediyorlar. 'Çocuklarımız nerede?' diye hesap soruyorlar. 9 yaşındaki, 10 yaşındaki, 11 yaşındaki annelerinden koparılan çocuklar nerede? İşte bu hapishanelerde tutuluyorlardı ama şimdi burada da yoklar. Haseke'de, Kamışlı'da orada varlar mı? Bunun cevabını arıyoruz biz aslında."