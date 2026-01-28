İran televizyonlarında İHA/SİHA'lar ile gövde gösterisi! A Haber'de çarpıcı yorum: MiG-29'lar ABD'yi caydırır
ABD-İran arasında savaş gerilimi sürerken, Tahran'ın olası saldırı durumunda Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nü vuracağını açıklaması tansiyonu yükseltti. Öte yandan İran devlet televizyonunda İHA ve SİHA'lar sergilenerek gövde gösterisi yapıldı. Washington-Tahran hattında alarm en üst seviyeye çıkarken A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran'ın hava savunmadaki gücünü ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, İran'ın envanterinde bulunan MiG-29 savaş uçağının ABD'nin saldırıyı ertelemesinde caydırıcı unsur olacağını savundu.
ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından Tahran yönetimi önlemlerini en üst seviyeye çıkarırken, her iki ülkeden karşılıklı sert mesajlar gelmeye devam ediyor.
İRAN TELEVİZYONLARINDA SİHA'LAR İLE GÖVDE GÖSTERİSİ
İran'ın olası saldırı durumunda Katar'daki askeri üssünü vuracağını açıklamasının ardından Washington yönetimi Kuveyt ve Katar'daki üslerine hava savunma bataryaları sevk etti. Öte yandan İran devlet televizyonuna katılan bir subay ise İHA ve SİHA'larını tanıtarak adeta gövde gösterisinde bulundu.
12 GÜN SAVAŞLARINDA KATAR'DA ABD ÜSSÜ VURULMUŞTU
Hatırlanacağı üzere ABD'nin 12 gün savaşlarında İran'ın nükleer santrallerine saldırmasının ardından Tahran yönetimi, Katar'daki ABD üssünü bombalayarak karşılık vermişti. İran'ın yeniden Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nü hedef alabileceği açıklaması bölgede askeri hareketliliği artırdı.
A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran'ın hava savunma gücünün ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"ABD VURURSA ÇOK GÜÇLÜ ELEKTRONİK HARP UYGULAYACAK"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssüne hava savunma bataryalarının takviye edildiğini belirterek, ABD'nin olası İran saldırısında elektronik harp uygulayacağını belirtti.
"Mevcut hava savunma bataryaları var ama ilave hava savunma bataryaları gönderiyorlar destek olarak. Patriot gönderiyorlar yani onu da söyleyeyim. Bunlar da yeni uydu Bu işin ağırlık merkezi ilk etapta ABD'nin güçlü vuruşlarla İran'ın füze rampalarını, radar tesislerini baskılaması lazım. Pentagon dün ilk etapta "Sivil unsurlara karşı şiddet kullanan unsurlar diyor, bu protestoculara ve göstericilere şiddet kullanan unsurlar hedefimiz olacak" diyor. Yani bu da aslında ikinci, üçüncü kademede İran'ın iç sosyal yapısındaki hareketliliğe bağlı olarak harekatın bu noktaya evrileceği... Ama ilk etapta bir göreceksiniz bakın eğer vurursa çok güçlü bir elektronik harp uygulayacaklar. Yani körültecekler. 12 gün savaşını hatırlayın 18 saat İran birlikleri kendi içinde görüşemedi. 18 saat bakın bu çok uzun bir süre. Çok daha yoğununu yapacaklardır, çok daha yoğun bir elektronik harp, körültme, karıştırma, aldatma..."