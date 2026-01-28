İran televizyonlarında İHA/SİHA'lar ile gövde gösterisi! A Haber'de çarpıcı yorum: MiG-29'lar ABD'yi caydırır

A Haber - Ekran Görüntüsü

"SİHA'LAR ABD HAVA GÜCÜNE KARŞI BİR ETKİ ETMEZ" Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran'ın İHA ve SİHA sistemlerini ele alarak çalışma prensibinden bahsederken, ABD hava gücüne karşı bu sistemlerin yetersiz kalacağını belirtti. "İHA'lar daha çok taktik balistik füzeler ateşlenmeden önce hedef ülkenin hedef hava savunma bataryalarının dolgunluk oranını arttırmak için kullanılan yardımcı unsurlar. Bunu hesaplıyorlar. Yani aynı anda işte yüz İHA gönderiyor. Kapasitesi ne? Çünkü bir de bunların şimdi şöyle; Patriot dörtlü podlarla atıyor biliyorsunuz. Şimdi bunun doldurma süresi var yani hemen seri atış yapamıyor bunlarda. Dolayısıyla bunun dolgunluğunu hesaplıyorlar ve ondan sonra...İşte o zamansal fasılayı hesapladıkları için uygun zamanda vurabilmek için bunu, bu İHA'ları kullanıyor. Ama bunlar tabii aynı zamanda yani şöyle; sahadaki hareket eden unsurlar varsa düşman unsur olarak görüyor, bu ABD olur ya da işte onunla birlikte hareket eden unsurlar vurulur. Bir de tabii şu var; yani İran içinde de bir karışıklık olsa İran kendi hava sahası içinde de bunları kullanır. Yani ayaklanan unsurlara işte PJAK filan deniyor. Yani PKK, DEAŞ birlikte İran'a geçip orada birtakım eylemlerle uluslararası müdahaleye zemin oluşturacak bir kaotik ortam yaratma noktasında yani iç isyanların ya da iç ayaklanmaların, protestoları bastırmak için de bunu kullanabilir ama hani bunlar derseniz ki ABD'nin hava gücüne karşı bir etki eder mi? Etmez. "

"İRAN'DA MİG-29 SAVAŞ UÇAĞININ OLMASI ABD'Yİ CAYDIRIR" Güçlüer, İran'ın elinde MiG-29 savaş uçağının bulunduğunu ve bu uçakların en az 50'nin üzerinde bulunması kaydıyla ABD'yi caydıracak bir güç unsuru olacağını belirtti. "Aslında burada bilmiyorum yapabilir mi ama hani sadece MiG-29'ları verdikleri için... Şimdi önceden MiG-29 yoktu yani on iki gün savaşında MiG-29 yoktu. On iki gün savaşında İran bir uçak kaldıramadı bakın, hiçbir savaş uçağını bile kaldıramadı bakın. Ama eğer MiG-29'ları kuzeydoğu istikametindeki o geniş alanlarda saklamayı başarır ve işte ikinci dalga yani F-35 ve B-2'lerden sonra ABD'nin yapacağı saldırılarda F-15 ve F-16 gibi uçaklar kullanıldığında ani dikey tırmanışlarla bir iki dakikalık dikey tırmanışlarla sayısal üstünlük yakalayabilirse o zaman işte mevzi hava üstünlüğü sağlayıp mukabil hava harekatı yapabilir. Yani bunu denerler mi denemezler mi bilmiyorum ama bunun için de sayının en az ellinin üzerinde olması lazım. "