İran'daki protestolarda "12 bin kişi hayatını kaybetti" iddialarına yalanlama!

İran'da yaşanan protestolarda 12 bin kişinin hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, iddiaları yalanlayarak "isyanı" şiddetlendirmek için ortaya atıldığını söyledi.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, protestolarda 12 bin kişinin hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddianın "isyanı" şiddetlendirmek için ortaya atıldığını söyledi.

Arani İran Devlet Televizyonu'na ülkesindeki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Arani, Tahran'daki Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada sıkça yer alan ceset torbaları üzerindeki rakamların, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını değil 2025 yılında Tahran eyaletinde vefat edenlerin defin sırasını gösterdiğini söyledi.

Ülkede her yıl 90 bin cenazenin adli tıp merkezlerine sevk edildiğini anımsatan Arani, bu cenazelerden 15 bininin Tahran eyaletindeki adli tıp merkezine getirildiğini belirtti.

Arani ayrıca, sosyal medyada, Kahrizak'taki Adli Tıp Merkezi'nde çok sayıda insanın ölen yakınlarını aradığına dair bir izlenim meydana getirildiğini belirterek, "Kalabalığın bir kısmı, çalışmalarımızı aksatmak için gelen kişilerden kaynaklanıyordu. Oradaki herkes ölenlerin yakınları değildi." dedi.