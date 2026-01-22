A Haber - Ekran Görüntüsü "10 YIL ÖNCE BU DEĞİŞİMİ CUMHURBAŞKANIMIZ SÖYLEMİŞTİ" Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Davos'ta Kanada Başbakanı Carney'in açıklamalarında kullandığı ifadelere değinirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışını hatırlatarak; "10 sene önce bu değişimi, seni yine Sayın Cumhurbaşkanımız yine Suriye üzerinden söyledi. Ne dedi? 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün' ve onunla ilgili kitabı da yazdı. Ne için söyledi bunu? Bakın şu anda bütün dünya bunu konuşuyor Davos'ta da. Ne için? Suriye'de. Suriye'de yüzde 9 bir Nusayri Arap Alevisi, yüzde 90'ı İran ve Rusya'nın parasıyla, silahıyla kendi halkını ezerekten şey yapıyordu. Birleşmiş Milletler sistemiyle bir egemen devlete askeri müdahale etmek ancak Güvenlik Konseyi kararıyla olabilir. Ancak Suriye'de, Güvenlik Konseyi'nde 2012 yılında hem Rusya hem Çin veto koydu." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü "BUNUN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR" Özgöker, Davos'ta yeni bir sistemin kurulduğunu ve yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu ilk ifade eden isim olduğunu vurguladı. "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dedi. İşte onun dediği şimdi çıkıyor, bakın Davos'ta bu konuşuluyor. Nasıl Milletler Cemiyeti'ni Amerika kurdurttu, pişman oldu girmedi ve çöktü; yerine Birleşmiş Milletler kuruldu o Amerika'nın dominantında. Milletler Cemiyeti Fransa'nın dominantındaydı. Şimdi artık onu dünya taşımıyor bu sistemi. Kanada Başbakanı da onu dedi. Yeni bir sistem kuruluyor Davos'ta. Bunun fitilini ateşleyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İlk onu dünyaya uluslararası ilişkiler terminolojisine soktu." ifadelerini kullandı.