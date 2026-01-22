CANLI YAYIN

Davos'ta yeni dünya düzeni krizi! Dünya "Erdoğan doktrini"ne doğru mu gidiyor?

56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşirken, Kanada Başbakanı Mark Carney'in ABD'yi işaret ederek yaptığı açıklama gündem oldu. Carney, dünyada bir kopuşun yaşandığını ve eski düzenin geri gelmeyeceğini ifade ederek "Masada olmazsak menüde oluruz" sözüyle geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı hatırlattı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Davos'ta yeni bir sistemin kurulduğunu ve Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışının uluslararası ilişkiler terminolojisine girdiğini belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), dünya liderleri bir araya gelirken zirvede Kanada Başbakanı Mark Carney'in ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak bir kopuşun içerisinde olunduğunu ve eski düzenin geri gelmeyeceği ifade ettiği sözleri oldukça konuşuldu.

DAVOS YENİ DÜNYA DÜZENİNE Mİ GİDİYOR?

Carney konuşmasında her geçen gün rekabet çağının sürdüğünü ve güçlüler karşısında zayıfların katlanmak zorunda olduğu belirterek; "Bir geçiş döneminde değil bir kopuşun ortasındayız. Eski düzen geri gelmeyecek. Yasını tutmamalıyız. Orta güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyorum ve masada olmazsak menüde oluruz." dedi. Kanada Başbakanı'nın bu açıklamaları geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 yılının ilk gurp toplantısında dünyadaki düzene dikkat çekerek ʺMasada olmayanın menüye konulduğu acımaz bir dönüşüm kavgasının tam ortasındayız.ʺ ifadelerini kullandı. (Foto: AA) Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 yılının ilk gurp toplantısında dünyadaki düzene dikkat çekerek ʺMasada olmayanın menüye konulduğu acımaz bir dönüşüm kavgasının tam ortasındayız.ʺ ifadelerini kullandı. (Foto: AA)


BAŞKAN ERDOĞAN "MASADA YOKSAN MENÜDESİN" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak 2026 tarihinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, dünyadaki adil olmayan düzene dikkat çekerek artan savaş gerilimi ile birlikte küresel ekonominin değerli madenler üzerinden yürüdüğünü ve ülkelerin rekabet haline girdiğini belirterek "Masada olmayanın menüye konulduğu acımaz bir dönüşüm kavgasının tam ortasındayız." dedi.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

Davos'ta gerçekleşen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda yeni dünya düzeni tartışmaları yaşanırken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"10 YIL ÖNCE BU DEĞİŞİMİ CUMHURBAŞKANIMIZ SÖYLEMİŞTİ"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Davos'ta Kanada Başbakanı Carney'in açıklamalarında kullandığı ifadelere değinirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışını hatırlatarak; "10 sene önce bu değişimi, seni yine Sayın Cumhurbaşkanımız yine Suriye üzerinden söyledi. Ne dedi? 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün' ve onunla ilgili kitabı da yazdı. Ne için söyledi bunu? Bakın şu anda bütün dünya bunu konuşuyor Davos'ta da. Ne için? Suriye'de. Suriye'de yüzde 9 bir Nusayri Arap Alevisi, yüzde 90'ı İran ve Rusya'nın parasıyla, silahıyla kendi halkını ezerekten şey yapıyordu. Birleşmiş Milletler sistemiyle bir egemen devlete askeri müdahale etmek ancak Güvenlik Konseyi kararıyla olabilir. Ancak Suriye'de, Güvenlik Konseyi'nde 2012 yılında hem Rusya hem Çin veto koydu." dedi.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"BUNUN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Özgöker, Davos'ta yeni bir sistemin kurulduğunu ve yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu ilk ifade eden isim olduğunu vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dedi. İşte onun dediği şimdi çıkıyor, bakın Davos'ta bu konuşuluyor. Nasıl Milletler Cemiyeti'ni Amerika kurdurttu, pişman oldu girmedi ve çöktü; yerine Birleşmiş Milletler kuruldu o Amerika'nın dominantında. Milletler Cemiyeti Fransa'nın dominantındaydı. Şimdi artık onu dünya taşımıyor bu sistemi. Kanada Başbakanı da onu dedi. Yeni bir sistem kuruluyor Davos'ta. Bunun fitilini ateşleyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İlk onu dünyaya uluslararası ilişkiler terminolojisine soktu." ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran GörüntüsüA Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP DAVOS'TA YENİ MEKANİZMA GETİRMEK İSTİYOR"

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Davos'taki zirveyi ele alarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dünya düzeninde yapılanmaya götürdüğünü ifade ederek; "Dünya üzerindeki kriz bölgelerinde ve olaylarda cümleler çok kritik. Trump yeni dünyaya bir mekanizma getirmek istiyor." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Trump'ı kutladığı zaman 6 Kasım'da ne dedi? 'Sizin gelişiniz yeniden yeni bir adil dünya için inşallah hayırlara vesile olacaktır. Krizlerin ve savaşların bitmesi için bu yeni dönem önemlidir' ve nasıl başladı Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Dostum' diye başladı. 'Dostum'. O mesaj çok önemli. Bugünkü meydana gelen Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde, Trump'ın Suriye pozisyonunda hangi pozisyona geldiğini gösterir cümle buradan başlıyor. Şimdi Davos bir bambaşka mekanizma getirmek istiyor. Birleşmiş Milletler öldü, görev yapamıyor. Bundan sonra da yapamaz." ifadelerine yer verdi.

