Davos'ta yeni dünya düzeni krizi! Dünya "Erdoğan doktrini"ne doğru mu gidiyor?
56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşirken, Kanada Başbakanı Mark Carney'in ABD'yi işaret ederek yaptığı açıklama gündem oldu. Carney, dünyada bir kopuşun yaşandığını ve eski düzenin geri gelmeyeceğini ifade ederek "Masada olmazsak menüde oluruz" sözüyle geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı hatırlattı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Davos'ta yeni bir sistemin kurulduğunu ve Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışının uluslararası ilişkiler terminolojisine girdiğini belirtti.
İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), dünya liderleri bir araya gelirken zirvede Kanada Başbakanı Mark Carney'in ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak bir kopuşun içerisinde olunduğunu ve eski düzenin geri gelmeyeceği ifade ettiği sözleri oldukça konuşuldu.
Carney konuşmasında her geçen gün rekabet çağının sürdüğünü ve güçlüler karşısında zayıfların katlanmak zorunda olduğu belirterek; "Bir geçiş döneminde değil bir kopuşun ortasındayız. Eski düzen geri gelmeyecek. Yasını tutmamalıyız. Orta güçlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyorum ve masada olmazsak menüde oluruz." dedi. Kanada Başbakanı'nın bu açıklamaları geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN "MASADA YOKSAN MENÜDESİN" DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ocak 2026 tarihinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, dünyadaki adil olmayan düzene dikkat çekerek artan savaş gerilimi ile birlikte küresel ekonominin değerli madenler üzerinden yürüdüğünü ve ülkelerin rekabet haline girdiğini belirterek "Masada olmayanın menüye konulduğu acımaz bir dönüşüm kavgasının tam ortasındayız." dedi.
Davos'ta gerçekleşen 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda yeni dünya düzeni tartışmaları yaşanırken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.