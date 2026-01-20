Trump Davos’a iniyor: CEO’lar hazır, Grönland krizi masada

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Trump, Çarşamba günü Davos'a gelerek forum kapsamında özel bir hitapta bulunacak. Trump'a ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başta olmak üzere üst düzey Amerikan yetkilileri de eşlik edecek.

Trump'ın konuşmasının ardından finans, kripto ve danışmanlık sektörlerinden önde gelen CEO'ların davet edildiği kapalı bir resepsiyon düzenlenmesi planlanıyor. Davetin Beyaz Saray kaynaklı olduğu belirtilirken, etkinliğin gündeminin net olmadığı ifade ediliyor.

Bir CEO'nun ajandasında etkinliğin yalnızca "ABD Başkanı Donald J. Trump onuruna resepsiyon" olarak yer alması, Trump'ın Davos'ta merkezde olacağının bir başka göstergesi olarak yorumlanıyor.