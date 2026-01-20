Trump Davos’a iniyor: CEO’lar hazır, Grönland krizi masada
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen yıllık toplantısı, bu yıl Donald Trump’ın gölgesinde başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın Çarşamba günü yapacağı özel konuşma ve küresel iş dünyasının en güçlü isimleriyle gerçekleştirmesi beklenen temaslar, zirvenin ana gündemini belirlemiş durumda.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre Trump, Çarşamba günü Davos'a gelerek forum kapsamında özel bir hitapta bulunacak. Trump'a ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başta olmak üzere üst düzey Amerikan yetkilileri de eşlik edecek.
Trump'ın konuşmasının ardından finans, kripto ve danışmanlık sektörlerinden önde gelen CEO'ların davet edildiği kapalı bir resepsiyon düzenlenmesi planlanıyor. Davetin Beyaz Saray kaynaklı olduğu belirtilirken, etkinliğin gündeminin net olmadığı ifade ediliyor.
Bir CEO'nun ajandasında etkinliğin yalnızca "ABD Başkanı Donald J. Trump onuruna resepsiyon" olarak yer alması, Trump'ın Davos'ta merkezde olacağının bir başka göstergesi olarak yorumlanıyor.
"YAN GÖSTERİ OLMAM" ÇIKIŞI
Trump'ın ilk başkanlık döneminde kısa süre Beyaz Saray'da görev yapan yatırımcı Anthony Scaramucci ise toplantıya mesafeli yaklaştı. Scaramucci, görüşmenin yapılacağını bildiğini ancak katılmayacağını söyledi. Scaramucci, "Davetli olsam bile bir yan gösteri olmak istemezdim." ifadelerini kullandı.
WEF GÜNDEMİ TRUMP'A TESLİM
WEF organizatörlerine göre bu yıl Davos'a 130'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın delege katılıyor. Aralarında 64 devlet ve hükümet başkanının bulunduğu zirvede, özellikle Trump yönetimi döneminde ABD politikalarındaki sert değişimlerin öne çıkması bekleniyor.
G7 ülkelerinin liderlerinin de katılım gösterdiği zirvede, klasik başlıklar olan iklim, ekonomi ve teknoloji tartışmaları, Trump'ın son dönemde attığı adımların gölgesinde kalmış durumda.
GRÖNLAND TALEBİ DAVOS'A TAŞINDI
Trump'ın ABD'nin Grönland'ı "devralması gerektiği" yönündeki çıkışı, Davos kulislerinin en sıcak başlığı haline geldi. Diplomatik kaynaklara göre, pazartesi günü zirve marjında bir araya gelecek ulusal güvenlik danışmanlarının gündemine Grönland maddesi sonradan eklendi.
Bir Avrupalı diplomat, Trump'ın, ABD'nin Arktik adayı satın almasına izin verilmemesi halinde sekiz Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklamasının ardından bu konunun acil gündem haline geldiğini söyledi.
ABD'DEN AVRUPA'YA MESAJ: "MİSİLLEME YAPMAYIN"
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa ülkelerine açık bir uyarıda bulundu. Davos'ta konuşan Bessent, ABD'nin adımlarına karşı misillemenin "çok akıllıca olmayacağını" savundu.
"Avrupa, Trump'ın Grönland konusundaki niyetlerinden şüphe duymamalı. Herkes başkanı sözleriyle ciddiye almalı." diyen Bessent, Trump'ın bu konuda geri adım atmayacağı mesajını verdi.
"ÖNCE SERT ÇIKAR, SONRA MÜZAKERE EDER"
Varlık yönetim devi Franklin Templeton'ın CEO'su Jenny Johnson ise Trump'ın tarzını "sert ama hesaplı" olarak tanımladı. Johnson, Trump'ın hamlelerinin rahatsız edici olabildiğini ancak ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.
Johnson, "Tarzı belli: Önce sert bir şekilde masaya vurur, sonra müzakere eder. Ama ABD'nin uzun vadeli pozisyonunu düşünmesi doğru bir içgüdü." dedi.