Trump’tan Fransa’ya yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi! | Davos’ta Grönland mesajı: “Danimarka koruyamıyor”

Bir gazetecinin, Macron'un söz konusu kurula katılmayacağını söylediğine dair sorusu üzerine Trump, "Bunu mu söyledi? Zaten kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, "Şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi koyarım, o da katılır. Ama katılmak zorunda da değil," dedi.

Macron'a yakın bir kaynak, Fransa'nın bu aşamada söz konusu girişime katılma davetini reddetmeyi planladığını pazartesi günü Reuters'a söyledi.

GAZZE'DEN KÜRESEL ÖLÇEĞE

Trump, "Barış Kurulu" fikrini ilk olarak geçen yıl eylül ayında Gazze'deki savaşı sona erdirme planını açıklarken gündeme getirmişti. Ancak geçen hafta dünya liderlerine gönderilen davet mektuplarında, kurulun yalnızca Gazze ile sınırlı olmayacağı, küresel ölçekte çatışmaların sona erdirilmesini hedefleyen geniş bir role sahip olacağı belirtildi.

1 MİLYAR DOLARLIK NAKİT KATKI ŞARTI

Reuters'ın gördüğü belgeye göre, ABD yönetimi tarafından yaklaşık 60 ülkeye gönderilen taslak tüzükte, üyeliğin üç yıldan uzun sürmesini isteyen ülkelerin 1 milyar dolar nakit katkı sağlaması öngörülüyor.