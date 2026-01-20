Trump’tan Fransa’ya yüzde 200 gümrük vergisi tehdidi! | Davos’ta Grönland mesajı: “Danimarka koruyamıyor”
ABD Başkanı Donald Trump, Fransız şarapları ve şampanyalarına yüzde 200 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Trump, bu hamlenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Gazze Şeridi'nde küresel çatışmaların çözümünü hedefleyen “Barış Kurulu” girişimine katılmaya zorlayacağını savundu.
Bir gazetecinin, Macron'un söz konusu kurula katılmayacağını söylediğine dair sorusu üzerine Trump, "Bunu mu söyledi? Zaten kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak." ifadelerini kullandı.
Trump açıklamasında, "Şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi koyarım, o da katılır. Ama katılmak zorunda da değil," dedi.
Macron'a yakın bir kaynak, Fransa'nın bu aşamada söz konusu girişime katılma davetini reddetmeyi planladığını pazartesi günü Reuters'a söyledi.
GAZZE'DEN KÜRESEL ÖLÇEĞE
Trump, "Barış Kurulu" fikrini ilk olarak geçen yıl eylül ayında Gazze'deki savaşı sona erdirme planını açıklarken gündeme getirmişti. Ancak geçen hafta dünya liderlerine gönderilen davet mektuplarında, kurulun yalnızca Gazze ile sınırlı olmayacağı, küresel ölçekte çatışmaların sona erdirilmesini hedefleyen geniş bir role sahip olacağı belirtildi.
1 MİLYAR DOLARLIK NAKİT KATKI ŞARTI
Reuters'ın gördüğü belgeye göre, ABD yönetimi tarafından yaklaşık 60 ülkeye gönderilen taslak tüzükte, üyeliğin üç yıldan uzun sürmesini isteyen ülkelerin 1 milyar dolar nakit katkı sağlaması öngörülüyor.
Hükümetler, pazar günü Trump'ın bu davetine temkinli yaklaştı. Diplomatlar, söz konusu planın Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü çalışmalara zarar verebileceğini dile getirdi.
DAVOS'TA GRÖNLAND MESAJI: "DANİMARKA KORUYAMIYOR"
Trump, pazartesi günü yaptığı ayrı bir açıklamada ise, Danimarka'nın Grönland'ı koruyamayacağını savunarak, ABD'nin bu hafta İsviçre'de düzenlenecek Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Grönland'ın satın alınması konusunu gündeme getireceğini söyledi.
Florida'da gazetecilere konuşan Trump, "Buna sahip olmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor. Danimarka bunu koruyamıyor. Danimarka harika insanlar, onları seviyoruz," ifadelerini kullandı.
Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderlerini tanıyorum, çok iyi insanlar ama oraya bile gitmiyorlar."
PUTİN DE DAVET EDİLDİ: "BARIŞ KURULU" GENİŞLİYOR
Trump, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de "Barış Kurulu" girişimine davet ettiğini söyledi.
"Davet edildi," diyen Trump, gazetecilere bu doğrultuda kısa bir açıklama yaptı.