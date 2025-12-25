Kudüs’te kirli ittifak! Netanyahu’nun hadsiz sözlerine çarpıcı yorum: Türkiye’ye karşı savaş ilanı

Terör devleti İsrail, Gazze'de barış planının yürürlüğe girmesine rağmen saldırılarını sürdürürken gözünü Akdeniz'e çevirdi. Bebek katili Netanyahu, Yunanistan ve GKRY ile Türkiye'ye karşı askeri güç ittifakını devreye soktu. Buna göre 3 ülkeden toplamda 2 bin 500 askerin ortak müdahale gücü kuracağı ifade edilirken, 22 Aralık'ta Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis konuya ilişkin Kudüs'te bir ortak basın toplantısı gerçekleşti.

Netanyahu, Yunan ve Rumlar ile iş birliklerini sürdürecekleri mesajını verirken Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf ederek "Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum, unutun bunu. Aklınızdan bile geçirmeyin." dedi. Öte yandan Yunan ve İsrail basınında "3 ülkenin en büyük düşmanı Türkiye'dir" ifadeleri yer aldı.