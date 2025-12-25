Kudüs'te kirli ittifak! Netanyahu'nun hadsiz sözlerine çarpıcı yorum: Türkiye'ye karşı savaş ilanı
İsrail-Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye'ye karşı oluşturduğu askeri ittifakın yankıları sürerken Netanyahu'nun ortak basın toplantısında yaptığı skandal açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'ye karşı hadsiz ifadeler kullanan katil Netahyahu "Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum. Unutun bunu." dedi. Peki bu sözler açıkça Türkiye'ye savaş ilanı mı? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzmanlar, Türkiye'ye karşı alçakça açıklamaları değerlendirdi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de barış planının yürürlüğe girmesine rağmen saldırılarını sürdürürken gözünü Akdeniz'e çevirdi. Bebek katili Netanyahu, Yunanistan ve GKRY ile Türkiye'ye karşı askeri güç ittifakını devreye soktu. Buna göre 3 ülkeden toplamda 2 bin 500 askerin ortak müdahale gücü kuracağı ifade edilirken, 22 Aralık'ta Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis konuya ilişkin Kudüs'te bir ortak basın toplantısı gerçekleşti.
Netanyahu, Yunan ve Rumlar ile iş birliklerini sürdürecekleri mesajını verirken Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf ederek "Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum, unutun bunu. Aklınızdan bile geçirmeyin." dedi. Öte yandan Yunan ve İsrail basınında "3 ülkenin en büyük düşmanı Türkiye'dir" ifadeleri yer aldı.
A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca ve Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, katil Netanyahu'nun skandal açıklamalarını ve kurulan şer ittifakını ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"NETANYAHU SAVAŞ İŞTAHIYLA HAREKET EDİYOR"
Gazeteci Gaffar Yakınca, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına değinerek söz konusu ifadelerin tek kelime ile korkunç olduğunu belirtti. Yakınca ayrıca Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu ve iktidarda kalabilmek için sürekli savaş çıkarmaya çalıştığını vurguladı.
"Doğu Akdeniz'i savaşa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Netanyahu savaş konusunda zaten çok arzulu, istekli; çünkü kendisi bir savaş suçlusu. Hayatını sürdürebilmesi için, yani saltanatını devam ettirebilmesi için sürekli yeni savaşlar çıkarması lazım, yeni katliamlar yapması lazım. Katliamı durdurursa, soykırımı durdurursa yakasından tutup, yakasından tutup onu Savaş Suçları Mahkemesi'ne çıkartacaklar ve yaptıklarının en azından bir kısmının bedelini ödemek zorunda kalacak. Bunun için bir savaş suçlusu olduğu için savaş iştahıyla hareket ediyor. Netanyahu'nun durumu bu."
"GKRY HER ZAMANKİ HAREKETİNİ YAPIYOR"
Yakınca, Kudüs'te gerçekleşen şer ittifakında Yunanistan ve GKRY'nin davranışlarının son derece saldırgan bir tutum içerisinde olduğunu belirtirken, GKRY'nin Atina'nın gölgesinde kalan devlet varlığını sürdüremeyişiyle işgal altında olduğunu ifade etti.
"Miçotakis'e ne oluyor? Dendias'a ne oluyor? Yani akıl alır gibi değil. Güney Kıbrıs'ı pas geçiyorum çünkü Güney Kıbrıs bir devlet değildir. Güney Kıbrıs işgal altındaki bir bölgedir. İşgal altındadır. Yani şundan dolayı işgal altındadır; çözülmemiş bir sorun nedeniyle, çözülmemiş bir sorun var, artık zayi olmuş, yok olmuş bir devlet var. Hala o devletin mirası varmış gibi onun üzerine çökerek sözde uluslararası anlaşmalara dayanarak ki öyle bir temel de kalmadı artık, dayanarak orada bir yönetim, bir devlet varlığı, uluslararası temsil varlığı devam ettirmeye çalışan bir işgal gücü gibidir. Zaten Kıbrıs'taki hiçbir anlaşma, hiçbir hukuki zemin de İsrail gibi bir ülkenin -üçüncü ülkelerin, yani orada garantör olarak da yok, taraf olarak da yok- herhangi bir ülkenin askeri varlığını kesin bir şekilde reddeder. Yani Güney Kıbrıs yönetimi zaten her zamanki hareketini yapıyor, Netanyahu da her zamanki hareketini yapıyor. Güney Kıbrıs bir ara Rusları sokmaya çalışmıştı oraya. Yani yeter ki orada baş ağrısını büyütsünler, tek dertleri bu."
"YUNANİSTAN ALMANYA'NIN APARATI OLMUŞ DURUMDA"
Gaffar Yakınca, Yunanistan'ın İsrail ve GKRY ile oluşturduğu Türkiye karşıtı ittifakın ardından izlediği politikanın son derece mantıksız olduğunu ifade ederek, Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın sözlerini hatırlayarak söz konusu saldırgan ifadelerin Yunanistan'ı korkunç bir sona sürüklediğini vurguladı.
"Yunanistan akıl alır gibi değil. Yani Miçotakis hükümeti neyin peşinde? Bunu yaparak ne elde edecek? Eline hiçbir şey geçmeyecek. Yani çünkü Yunanistan ciddi bir devlettir. Türkiye ciddi bir devlettir. Bizim hacimlerimizi, askeri şeyimizi falan kıyaslamıyorum, bunlar ayrı konular; tabii ki biz büyüğüz vesaire ama Yunanistan 1820'de bizden ayrılarak kurulmuş, bir kökü olan bir devlet. Orada bir Yunan halkı var, biz bu devleti tanıyoruz, saygı duyuyoruz varlığına. Sınırlarımız var, komşuluk ilişkimiz var, ticaret ilişkimiz var ve iyi yönde geliştirmeye çalıştığımız bir ilişki var. Aynı zamanda bu ülke Avrupa Birliği'nin üyesi, yani Avrupa Birliği gibi uluslararası toplumda itibarı olan bir kurumun bir parçası ve bu haliyle İsrail'le böyle bir işe girişiyor. Aklıma sadece şu geliyor; Almanya'nın aparatı olmuş durumda Yunanistan. Alman siyaseti Yunanistan'ı Türkiye'nin böğrüne bir sopa vuracak, Türkiye'yi sıkıştıracak bir noktaya sürüklüyor ve Yunanistan bedelini ödemek zorunda kalacağı çok korkunç bir işe girişiyor.Dendias da söyledi zaten açık, "Düşmanımız Türkiye" diyorlar." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI RESMEN SAVAŞ İLAN ETMİŞ DURUMDA"
Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz açıklarında gerçekleşen gemi tankerlerindeki İHA saldırılarına değinerek, Karadeniz'de yaşanan durumun arkasında Akdeniz'e bakılması gerektiğine dikkat çekti. Olçar, İsrail'in daha önce açıkladığı "7 cepheli savaş" sözlerini hatırlatırken siyonist generalin "8'inci cephe kayıp cephe" ifadesinde Türkiye'nin Akdeniz kıyılarının olduğu cepheyi ifade ederek İsrail'in Türkiye'ye karşı açıkça savaş ilan ettiğinin altını çizdi.
"Karadeniz'de bir şeyler dönüyorsa, oradan birileri İHA falan yolluyorsa size doğru, arkaya bakacaksınız. Arka neresi? Akdeniz. Yani Karadeniz'de bizi böyle oyalamalar, bize birtakım tuzaklar kurulacak, kurulabilir, kuruluyor ki Türkiye onları itidalle karşılıyor, itidalle soğukkanlı bir şekilde inceliyor ama arka planda asıl sıklet merkezimiz bizim burası. Bu sıklet merkezini kaçırırsanız üç cepheli savaşa tutunmak zorundasınız. Cephelerden bir tanesi Karadeniz, bir tanesi Yunanistan, diğeri Doğu Akdeniz ya da Akdeniz'in tamamı. O yüzden bizim için bu çok önemli bir alan Akdeniz. Şimdi burada Karadeniz'i sonra konuşuruz belki ama burada Akdeniz'de bir kayıp cephe var."
"TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ BİR SAVAŞ"
Olçar sözlerinin devamında İsrail'in Türkiye'ye karşı göstermiş olduğu tutumun son derece saldırgan olduğuna dikkat çekti.
"İsrail hatırlıyor musunuz deklare etti "7 cepheli savaşa hazırlanıyorum" diye. 7 cephe saydık ya onları tek tek; Lübnan falan... 8. cephe var. Orada bir eski general açıkladı geçenlerde, İsrailli bir general: "8. cephe kayıp cephe, o cephe kime ait?" 7 tane cephede Türkiye yok. O kayıp cephe dediği cephe işte Türkiye'nin Akdeniz kıyılarının olduğu cephe. Bu cepheye hazırlık yapıyorlar. Bunun adını da böyle açık koyup söylemiyorlar, kayıp cephe diyorlar, gizli cephe bilmem ne ama Türkiye'ye karşı İsrail -ben burada açık söylüyorum- resmen bir savaş ilan etmiş durumda. Türkiye'ye karşı savaş, kirli bir savaş. Bu kirli savaşı hep gördük tarihte hatırlayınız, neler yapılabilir bu kirli savaşta."
