Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya mesaj: Sözlerinin teneke tıngırtısından farkı yok

"GAZZE'Yİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gazze'nin umuda, dayanışmaya, manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz. Dua ile kalmayacak mübarek üç aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız, Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ!

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de olsun ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp ve haklarının yenilmesine müsaade etmeyiz. Filisitinli kardeşlerimizin kanı elinde olanların sözlerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtılarından farkı yoktur olamaz. Oyunu gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık kapılmayacağız.

Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde basiretle sağduyu ile sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz. Millete hizmet aşkımızı büyüterek tüm Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sorunlara çözüm bulmak, dertlere derman olmak adına bütün enerjimizi, bütün gayretimizi, tecrübelerimizi tüm bunlarla birlikte yüreğimizi ortaya koymuş durumdayız.Türkiye büyüyor, güçleniyor küresel aktör olma rolünde sağlam adımlarla ilerliyor.

Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe kat ettikçe sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya başladı. Biz de bu umutları güçlendirmek için üzerimize ne düşüyorsa meşru daire içerisinde kalarak harfiyen yerine getiriyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAKKINDA

Hazırladığımız raporumuzu geçen hafta komisyona teklif ettik. İttifak ortağımız MHP raporunu komisyona takdim etti. Bu vesile ile 5 Ağustos'tan beri fedakarca çalışan komisyon üyelerimizi tebrik ediyor her birinden tek tek Allah razı olsun diliyorum. Komisyonun son eşiği de başarı ile aşacağına inanıyorum. Cumhur ittifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözümüzü ölçerek, biçerek, tartarak, bir değil bin kez düşünerek sarf ettik. Kararlı bir politika takip ediyoruz. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye'nin önünde aralanan bu tarihi fırsat penceresinin ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından kurtarmanın gayretindeyiz.

Birileri anlamasa da 86 milyon bizim neyi başardığımızı anlıyor. Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın olduğu bir yola girmiştir, inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir.

Milletimizin bu noktada düşünmesini rica ediyorum. Muhalefet ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir. Ana muhalefet partisi CHP vesayete teslim olmuş, baskılara direnememiş sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getirememiştir. Her fırsatta şu kadar raporumuz var diye övünen CHP iş çözüm üretmeye risk almaya gelince yine su koyu vermiştir. Ülkenin yarım asırdır ayağına bağ olan meselenin çözümü için Meclis önemli bir sorumluluk üstleniyor. Cumhur İttifakı sorun çözünsün diye eliyle birlikte tüm gövdesini taşın altına koyuyor. Ana muhalefet cephesinde ne bir irade var ne bir rapor diye komisyona sundukları somut bir öneri var.

'HİÇ KİMSENİN TÜRKİYE'Yİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİNE HAKKI OLAMAZ'

Gidiyor utanmadan Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor. Sosyalist enternasyonaldeki yoldaşlarından 5 dakikalık randevu koparabilmek için yalvarıyor, eziliyor onurunu ayaklar altına alıyor. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar ifade ediyorum. Siyasi rakibimiz dahi olsa CHP'nin yabancılar karşısında zafiyet içinde olmasını biz istemeyiz. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanını yalnızda 5 dakika için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin Türkiye'yi bu duruma düşürmeye hakkı olamaz.

Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir. Muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir. Biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştırmıyoruz. Özel'in tüm Türkiye'nin başını öne eğdiren içler acısı halini gördükçe onun adına ben hicap duyuyorum. CHP'li vatandaşlarımın böyle bir ezikliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır.

Kendi milletvekiline saygı duymayan millete saygı duyar mı? Kendi örfünü adetini bilmeyen, diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Ne diyelim? Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır bunlara akıl fikir versin. Türkiye'nin çok gülü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına ihtiyacı var.

"ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN"

2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Geçtiğimiz yıl bin TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, işverenimizi velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız.