Van ve Antalya’da peş peşe sarsıntılar! Depremler daha büyük sarsıntının işareti mi?

"AKDENİZ, TSUNAMİ BAKIMINDAN DÜNYADA İKİNCİ TEHLİKELİ YER"

Antalya ve çevresi için tsunami riskine de değinen Ersoy, deniz tabanında düşey hareket yaratacak her depremin tsunami üretebileceğini, ancak bunun için deprem büyüklüğünün en az 6,5 olması gerektiğini ifade etti.

Akdeniz'in tsunami potansiyeli hakkında çarpıcı bir bilgi veren Ersoy şunları kaydetti:

"Akdeniz, Pasifik'ten sonra tsunami bakımından dünyada ikinci tehlikeli yerdir. Atlantik veya Hint Okyanusu değil, Akdeniz ikinci sıradadır. Tarihsel kayıtlara baktığımızda, 1506 yılında 15 bin kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketleri görülüyor. Bu bölgede Fethiye ve Muğla civarı hem tarihsel hem de güncel olarak önemli deprem bölgeleridir."