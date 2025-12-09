Antalya’daki deprem fırtınası neyin habercisi? Şükrü Ersoy A Haber’de o bölgeye dikkat çekti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün (8 Aralık 2025) saat 03.31'de 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 10 saat sonra Serik ilçesinde 4,9'luk sarsıntı meydana geldi. Antalya'da yaşanan peş peşe depremler başta bölge halkını panikletirken saatler içerisindeki depremlerin sebebi de merak konusu oldu. Akdeniz'de görülen deprem fırtınası neyin habercisi? Bölgede daha büyük bir deprem felaketi olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olurken Antalya'da gerçekleşen depremleri değerlendirdi.



"DEPREMDE DERİNLİKLERİN FARKLI VERİLMESİ YORUMLARI DEĞİŞTİRİR"

Deprem haberlerini Antalya Körfezi'nden sıkça duymuyoruz Antalya çevresinden. Ama arada depremler oluyor. Yani bugünkü depremler olduğu gibi. Öncelikle bugün olan depremleri yerli yabancı kaynaklardan çok değişik şekilde öğrendik. Şöyle ki, yabancı kaynaklar bunu bir ara 5.8 verdi, sonra 5.4 verdiler. AFAD 4.9 verdi ki bizim ulusal anlamda kabul edebileceğimiz değer bu. Daha ilginç olanı bu bölgede derinlikler çok farklı verildi. Çünkü derinlikler farklı verilince, o zaman yorumlar da değişiyor. Mesela biraz önce sahadaki muhabir arkadaş 28 km dedi.