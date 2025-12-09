Antalya'daki deprem fırtınası neyin habercisi? Şükrü Ersoy A Haber'de o bölgeye dikkat çekti
Antalya'nın Konyaaltı ve Serik ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem bölgedeki vatandaşları tedirgin etmeye yetti. Antalya'da 10 saat arayla gerçekleşen deprem fırtınası neyin habercisi? Akdeniz'de büyük bir deprem daha gerçekleşir mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya'daki depremleri mercek altına alırken özellikle Akdeniz'in batısına dikkat çekti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün (8 Aralık 2025) saat 03.31'de 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 10 saat sonra Serik ilçesinde 4,9'luk sarsıntı meydana geldi. Antalya'da yaşanan peş peşe depremler başta bölge halkını panikletirken saatler içerisindeki depremlerin sebebi de merak konusu oldu. Akdeniz'de görülen deprem fırtınası neyin habercisi? Bölgede daha büyük bir deprem felaketi olur mu? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olurken Antalya'da gerçekleşen depremleri değerlendirdi.
"DEPREMDE DERİNLİKLERİN FARKLI VERİLMESİ YORUMLARI DEĞİŞTİRİR"
Deprem haberlerini Antalya Körfezi'nden sıkça duymuyoruz Antalya çevresinden. Ama arada depremler oluyor. Yani bugünkü depremler olduğu gibi. Öncelikle bugün olan depremleri yerli yabancı kaynaklardan çok değişik şekilde öğrendik. Şöyle ki, yabancı kaynaklar bunu bir ara 5.8 verdi, sonra 5.4 verdiler. AFAD 4.9 verdi ki bizim ulusal anlamda kabul edebileceğimiz değer bu. Daha ilginç olanı bu bölgede derinlikler çok farklı verildi. Çünkü derinlikler farklı verilince, o zaman yorumlar da değişiyor. Mesela biraz önce sahadaki muhabir arkadaş 28 km dedi.
"DALMA-BATMA ZONUNDAKİ DEPREMLER 100 KM'YE KADAR DEPREMLER ÜRETEBİLİR"
Şöyle açıklayayım bunu. Bizim Anadolu topraklarında yer kabuğunun kalınlığı 30 km'yi geçmez. Dolayısıyla 30 km'nin altındaki depremler, 30 km'nin altında deprem oluşmaması gerekir. Ama sadece Güneybatı Anadolu'da derin depremler olabilir. Çünkü, Güneybatı Anadolu'da Akdeniz'in içerisinde Afrika levhası kabuğu, yer kabuğu hem Ege'nin hem Anadolu'nun altına doğru dalmaktadır. Bu dalma batma zorundaki depremler gayet tabii, 30 km'nin altında 100 km'ye kadar da varan depremler üretebiliyor. Nitekim ilk açıklamalarda bu derinlik 100 km olarak verildi. Sonra 84 km olarak verildi. Tabii bu derinliklerde bizim yer kabuğumuzda, Türkiye topraklarının olduğu yerlerde, bu tür deprem olmayacağı için biz bunu o zaman farklı yorumlarız.
"AKSU BİNDİRMESİ DENİLEN TERS FAY ÜZERİNDE"
Afrika levhasının içinde meydana gelen deprem diye düşünürüz. E peki niye Antalya'ya denk geldi? Orası tam merkez üssüne denk geliyor. Bakın şu koyduğunuz haritayı ben çizmiştim. Bu depremin meydana geldiği yer Aksu bindirmesi dediğimiz bir ters fay üzerine denk geliyor. Ve zaman zaman bu fayın üzerinde 5 büyüklüğünde, maksimum 6'ya varacak büyüklükte depremler var geçmiş yıllar içerisinde ama hiçbir zaman bu bölgede yıkıcı deprem gözlenmemiş.
"TÜRKİYE'NİN DİĞER FAYLARINDAN YAŞLI BİR FAY"
7 büyüklüğünde ama çok da bilindik bir fay tarihçesi yok. Şöyle ki, bu fay aslında diğer Türkiye'nin diğer faylarından yaşlı bir fay. Yani 12 milyonla 5 milyon yıl arasındaki bir dönemin fayı bu. Bu fay zonunun yaşlı olmasına rağmen reaktif olduğunu gösteriyor. Yani bu depremler. Ama ne kadar büyük deprem oluşturur? Bunu ben doğrusu kestiremiyorum. Herhalde Türkiye'de hiçbir uzman da kestiremeyebilir. Çünkü tarihsel kayıtlara, kataloglara baktığınızda burada işte medeniyetlerde önemli yıkımlar, can kayıpları yaratan bir deprem göremiyoruz. Fakat hiç mi deprem olmuyor? Oluyor. İşte bu buradaki Aksu bindirme hattı denizin içerisinden Kıbrıs'ın kuzeyinden geçerek Anadolu'nun diğer yerlerine bağlanan geniş bir hat burası. Normalde bu yaşlı fayların deprem üretmemesi gerekir. Ama görüyoruz ki demek ki kıta hareketleri sonucu bu reaktif olabiliyor. O yüzden gözlenmesi gereken fay zonlarından bir tanesi bu bölgeyi ilgilendiren.
"MUĞLA FETHİYE CİVARINDA BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR"
Antalya Körfezi'nin genellikle batı tarafında, Fethiye, Muğla civarlarında büyük depremler olabilir. Buralarda tarihsel dönem içerisinde Antalya Körfezi'nin doğusunda ve Antalya Körfezi'nin kuzeyinde büyük yıkıcı depremlere şahit değiliz. Bu bakımdan izlemedeyiz burayı. Çünkü 5.2 büyüklüğünde, AFAD'a göre 4.9 büyüklüğündeki deprem de biraz önce görüntülerde de verdiğiniz gibi bir 15 saniyelik bir sarsıntı yaratmış. Oradaki vatandaşlarla ben telefonla da görüştüm. Ben o yüzden hep şunu söylerim. Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi. Bazı depremler, uzaktaki depremler gelip sizi uzaktan yakalayabilir. Zemininiz kötü olur, yapınız kötü olur. O bakımdan bizim Türkiye'nin yüzde 100'ünü depreme hazırlamamız gerekiyor. Yapı stoku açısından. Bu son derece önemli.
