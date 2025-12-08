08 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya’da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.12.2025 17:29 Güncelleme: 08.12.2025 17:57
Japonya’nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, depremin ardından 3 metreye kadar yükselme ihtimali bulunan tsunami dalgalarına karşı bölge halkını uyararak kıyı kesimlerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

