Bu görüntüler sadece A Haber’de! İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son dönemde "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan ve eylemlerinde yaşı küçük çocukları kullanan yapılara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bir iş yerinin kurşunlanması planı üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun görüntülerine A Haber ulaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son dönemde "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan ve eylemlerinde sıklıkla yaşı küçük çocukları kullanan yapılara yönelik düzenlediği Özel Harekat destekli operasyonda, bir iş yerini kurşunlama hazırlığındaki 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun detaylarına A Haber ulaşırken A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçıyır önemli bilgiler paylaştı.
PLAN AŞAMASINDA DEŞİFRE EDİLDİ
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ilk etapta iki şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili planlama yapıldığı tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı planlayan ve kullanılacak silahın konumunu paylaşan diğer şüphelilerin kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen baskınlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemleri devam ediyor.
ÇOCUKLARIN KULLANILMASINA VE MOTOSİKLETLİ SALDIRILARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Son dönemde suç örgütlerinin, genellikle çalıntı motosikletler veya sahte plakalar kullanarak, kask takan yaşı küçük çocukları tetikçi olarak kullandığı ifade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, vatandaşların ev ve iş yerlerinin kurşunlanması ile haraç istenmesi olaylarına kesinlikle müsaade edilmemesi yönünde kesin talimatı bulunduğu; sahadaki operasyonların bu talimatlar doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE
Sahada suça sürüklenen çocukları suç makinesi haline getirmeye çalışanlara karşı mücadele sürerken, konunun yasal boyutu da Meclis gündeminde. TBMM'ye gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında, suça sürüklenen çocukların ıslahı ve cezalandırılmasına yönelik yeni düzenlemelerin ele alınacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Meclis'te bir araştırma komisyonu da kuruldu.
