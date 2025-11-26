Bu görüntüler sadece A Haber’de! İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine operasyon

Ekran görüntüsü / A Haber

PLAN AŞAMASINDA DEŞİFRE EDİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ilk etapta iki şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili planlama yapıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı planlayan ve kullanılacak silahın konumunu paylaşan diğer şüphelilerin kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen baskınlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve tahkikat işlemleri devam ediyor.