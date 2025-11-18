Gıda zehirlenmesi bir aileyi yok etti! Fahiş fiyat-küçük porsiyon-kalitesiz gıda

İstanbul'a tatil için gelen ve gün içinde çeşitli yemekler yedikten sonra otelde rahatsızlanan aile hastaneye kaldırılmıştı. Arka arkaya gelen acı haberlerle 4 kişilik ailenin tamamı yaşamını yitirirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor beklenirken ailenin gıda zehirlenmesi mi yoksa kaldıkları otelde yapılan ilaçlamadan mı yaşamını yitirdiği araştırılıyor. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, fahiş fiyatlar alınmasına karşın kalitesiz gıdaların servis edildiğini belirterek, Gıda Mühendisleri'nin istihdamının önemine dikkat çekti.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDALAR…

Başkan Erdoğan'ın gıda meselesinde yaptığı uyarıyı hatırlatan Sohtaoğlu, ürünlerin tarihi geçmiş olmasına rağmen satışa sunulmasına dikkat çekerek şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği ve uyarısı çok haklı da bir uyarı. Gıda meselesini, özellikle sosyal medyada insanların yediği yemekler, aldığı ürünler, son tarihleri geçmiş olmasına rağmen hâlâ satışa sunulması ya da bu gördüğümüz ürünler gibi kimse de kusura bakmasın ama açık havada, çoğunluğu sağlıksız koşullarda, işini iyi yapmaya çalışan insanları tabii ki ayrı koyarak maalesef bu konuda yüksek fahiş fiyatla satılmalarına rağmen gerekli özenin gösterilmediğini görüyoruz.