Böcek ailesinin zehirlenmesi! Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: En güçlü olasılık ilaçlama

Ekran görüntüsü / A Haber

"ALÜMİNYUM FOSFİT ÇOK ZEHİRLİ BİR MADDE"

İlaçlamada kullanıldığı iddia edilen alüminyum fosfitin tehlikesine vurgu yapan Alkan, "Gerçekten eğer buysa, alüminyum fosfitse, çok zehirli bir madde. Yani dört tane de cenaze olduğundan ortada bu. " şeklinde konuştu.

Alkan, bu tür işlemlerin denetimsizliğine de değinerek, "Bu tabii kamunun düzen oturtması gereken bir konu. Yani böyle ehil olmayan insanların ilaçlama yapıp da böyle acılara sebebiyet vermesi, hani bizim birey olarak irdeleyebileceğimiz bir konu değil. Buna kamu otoritesi düzenleme, regülasyon yapacak. " dedi.