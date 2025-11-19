Böcek ailesinin zehirlenmesi! Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: En güçlü olasılık ilaçlama
İstanbul'da Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olaya ilişkin A Haber’de değerlendirmelerde bulunan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ilk başta düşünülen gıda zehirlenmesi ihtimalinin zayıf olduğunu belirterek, delillerin otelde yapılan bir ilaçlama işlemine işaret ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Nevzat Alkan, olayın ilk gündeme geldiğinde gıda zehirlenmesi olarak değerlendirildiğini ancak bu teorinin tutarlı olmadığını "İlk başta gıda zehirlenmesi diye hep değerlendiriliyordu ama gıda zehirlenmesi olsa başka insanlar da o gün yiyecek aldığı için onlarda da belirti beklenir. O da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yansırdı, hastanelere başvurulardan. Gıda zehirlenmesi konusunda o noktada ilerlenebilirdi." sözleriyle ifade etti.
"KAMUOYU SORGULADIKÇA BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI"
Nevzat Alkan, "Adli tahkikat geliştikçe ve kamuoyu sorgulama yaptıkça bu tür bilgiler de ortaya çıkıyor. Yani otelde bir ilaçlama işlemi yapıldığı ortaya çıktı. İşte bu basının gücü, çünkü didikledikçe üstüne gittikçe bütün bilgiler dökülüyor." dedi.
ADLİ TIP BİLGİ NOTU DETAYLARI
Prof. Dr. Alkan, Adli Tıp Kurumu'na ait bir bilgi notuna dikkat çekerek şu detayları paylaştı:
"Dün itibariyle ortaya çıkan Adli Tıp'ın bir bilgi notu var. Diyor ki, zemin katta bir odada ilaçlama yapılmış, bir üst katta kalan bu ailenin odasında da işte havalandırma vesaire yok ve orada işte ölüme sebebiyet vermiş olabilir. En güçlü olasılık o diyor."
"ALÜMİNYUM FOSFİT ÇOK ZEHİRLİ BİR MADDE"
İlaçlamada kullanıldığı iddia edilen alüminyum fosfitin tehlikesine vurgu yapan Alkan, "Gerçekten eğer buysa, alüminyum fosfitse, çok zehirli bir madde. Yani dört tane de cenaze olduğundan ortada bu. " şeklinde konuştu.
Alkan, bu tür işlemlerin denetimsizliğine de değinerek, "Bu tabii kamunun düzen oturtması gereken bir konu. Yani böyle ehil olmayan insanların ilaçlama yapıp da böyle acılara sebebiyet vermesi, hani bizim birey olarak irdeleyebileceğimiz bir konu değil. Buna kamu otoritesi düzenleme, regülasyon yapacak. " dedi.
RAPOR NEDEN GECİKİYOR?
Adli Tıp Kurumu'nun süreçteki tutumunu şaşırtıcı bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkan, şunları söyledi:
"Bu raporda beni tabii şaşırtan, irkildiğim kısım bu. Eğer alüminyum fosfit dediğimiz maddeden öldülerse, alüminyum fosfitli haşere ilaçlarını insanlar içip intihar da ediyor. Yani bu tür ölümleri İstanbul görmüyor değil. Çünkü elinizde o bilgi notu varsa, sonuç maddesinin birinci kısmında 'Biz elimizdeki 150 tane aranan zehirden aradık, bunu tespit edemedik' diyor. Bu çok acı bir laf."
"28 KASIM'I BEKLEYECEĞİZ"
Sürecin uzamasına dikkat çeken Alkan, "Ben bu cuma rapor tamamlanır çıkar diye değerlendiriyordum, yani 21 Kasım'da. Bir hafta daha attı. Ama bir hafta daha atıldığında Tarım Bakanlığı laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı laboratuvarı falan diyor. Ben onlardan da müspet, olumlu bir değerlendirme geleceği kanaatinde değilim. Bakalım 28'inde nasıl bir değerlendirme yapacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.
