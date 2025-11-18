İmamoğlu’nun kayıp telefon gizeminde perde arkası: Sim kartı yakılarak imha edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 3 bin 809 sayfalık iddianamede yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 105'i tutuklu 402 şüphelin hakkında hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinin 161 milyar liralık kamu zararı oluşturduğu saptanırken, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kayıp cep telefonuna ilişkin detaylara da yer verildi. A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Dr. Murat Özer, iddianamede yer alan bilgileri aktardı.

"TELEFON BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI TARAFINDAN TEMİZLENDİ"

Gazeteci Dr. Murat Özer, İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından cep telefonunun emniyete teslim edilmediğini hatırlatırken, soruşturmada itirafçı olan bir ismin telefonun saklandığı adresi itiraf etmesinin ardından bulunduğu ve İBB'deki Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından boşaltıldığı ve içerisindeki verilerin silindiğini ifade etti:

Gözaltına alındığı esnada polise teslim etmediği cep telefonunu ki ev araması yapılmadı biliyorsunuz. Ben bu 18 tane madde sordum Özgür Özel'e, bunlara cevap ver madem öyle dedim. Onlardan bir tanesi bu senin söylediğin en önemli hususlardan birisi. Ekrem İmamoğlu telefonunu teslim etmiyor. O telefon ki üç tane de telefon hattı var, o telefon hatlarını, SIM kartları da teslim etmiyor. Sonra soruyorlar, polis diyor ki, "Başka bir telefon var mı?" Bir telefon daha vardı diyorlar. "O telefon nerede?" diye sordu. "Bu hattın takılı olduğu telefon nerede?" diye soruyorlar. "Filanca yerde" diyor önce ifade veriyorlar. Kim veriyor? İşte özel kalemdeki arkadaşlar. İddianamede tek tek isimleri var. Polisi yanıltmak için. Sonra polis tabii gidiyor, orada arama yapıyor. Tabii bulamıyor. Aradan 24 saat geçiyor. Sonra İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın evine baskın yapıldığında telefon orada bulunuyor. SIM kartlarının çıkartılıp imha edildiği görülüyor. Telefon boş ve temizlenmiş Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından. Şimdi en önemli, yani bilişim teknolojileri konusunda İBB'deki en yetkili kişiye teslim ediliyor telefon ve o telefon tamamen temizlenmiş, SIM kartlarından arınmış vaziyette savcılığa teslim ediliyor. Doğal olarak o telefonda herhangi bir şey bulunma ihtimali kalmıyor. Evet bakıyorlar ve boş şu anda telefon. Telefon teslim edildiğinde... O telefonun teslim edilmesi esnasında özel kalem, hani diyor ya kendi işini yaptı. Özel kalem o telefonu alıp, itirafçıların ifadeleri de var, o telefonu alıp o kişiye yani kaybetmesi için gerekli olan kişiye teslim eden kişi özel kalem müdürü. Ondan dolayı şu anda yani evet suçu örtmekten dolayı tutuklu vaziyette yargılanıyor.