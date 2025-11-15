Ortaköy faciasında tarım ilacı şüphesi! A Haber oteldeki inceleme sonuçlarına ulaştı
İstanbul'da anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği babanın ise entübe edildiği Böcek ailesinin yaşadığı faciada soruşturma ailenin konakladığı oteli de içine alarak genişliyor. A Haber'in ulaştığı inceleme sonuçlarına göre, otelde geçtiğimiz salı günü tarım ilacı kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı otelde konaklayan iki kişi daha mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği zehirlenme vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki kişinin daha aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılması, soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Olay yeri inceleme ekipleri otelde detaylı bir çalışma başlatırken, ailenin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.
AİLENİN İSTANBUL'DAKİ SON GÜNLERİ
Almanya'dan turistik gezi amacıyla Türkiye'ye gelen Böcek ailesi, 9 Kasım'da saat 16:40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra doğrudan Fatih'teki otele yerleşti.
Ailenin 11 Kasım'daki adımları ise kamera kayıtları ve incelemelerle şu şekilde belirlendi:
Saat 10:08'de otelden ayrıldılar.
Saat 14:20'de Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye yediler.
Saat 14:40'ta bir işletmede yemek yediler. Anne Çiğdem Böcek ve kızı çorba içerken, baba Servet Böcek ve oğlu sucuk, kokoreç ve tantuni gibi ürünler tüketti.
Saat 15:17'de işletmeden ayrıldılar.
Saat 18:30'da Fatih'te bir dükkandan lokum ve su aldılar.
Saat 18:43'te otele döndüler.
HASTANEYE BAŞVURU VE ACI HABER
12 Kasım sabahı saat 11:16'da rahatsızlanan aile, otelden ayrılarak bir üniversite hastanesine başvurdu. Anne ve babaya tedavi uygulandıktan sonra bulantı ve kusma şikayeti olan çocukların da başka bir üniversite hastanesinde tedavi görmesinin ardından aile saat 15:40'ta taburcu edildi.
Ancak 13 Kasım gecesi saat 02:20'de anne Çiğdem Böcek, otelin merdivenlerinden ambulansı aradı. Sağlık ekiplerinin hızla otele ulaşmasının ardından saat 03:00 sularında hastaneye sevk edilen 3 yaşındaki Masal Böcek ve 6 yaşındaki abisi Kadir Muhammet Böcek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonra anne Çiğdem Böcek'in de vefat haberi geldi. Baba Servet Böcek'in ise entübe edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR: GÖZLER OTELDE
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ailenin midye yediği seyyar satıcı, yemek yediği işletmenin sahibi ve lokum aldığı dükkandaki görevli de dahil olmak üzere dört kişi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, ailenin odasında kusmuk örnekleri ile satın aldıkları lokum ve sudan numuneler aldı.
Ailenin ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğu düşünülürken, konakladıkları otelde iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması, dikkatleri otele çevirdi. Otel sahibinin yaptığı açıklamada, tesiste yemek servisi olmadığı, sadece su satıldığı belirtildi. Ancak muhabirimiz Kübra Kılıç Tepeci'nin aktardığına göre, otel sahibinin kapalı su satıldığını belirtmesine rağmen otelin girişinde damacana suyunun görülmesi ve yeni rahatsızlanan kişilerin de bu sudan içtiği yönündeki ifadeler bir çelişki olarak kaydedildi.
YENİ İDDİA: TARIM İLACI İLE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Soruşturmadaki en çarpıcı gelişme ise otelin salı günü ilaçlandığı bilgisi oldu. Kocaeli'den gelen bir firma tarafından otelin tarım ilacıyla ilaçlandığı iddiası, zehirlenmenin gıda kaynaklı değil, kimyasal bir maddeden olabileceği şüphesini gündeme getirdi. Bu yeni bilgi neden sadece otelde konaklayan kişilerin etkilendiği sorusuna bir yanıt olabilirken konunun uzmanlar tarafından incelenecek.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda kesin bir gıda zehirlenmesi tespiti yapılmadığı, midelerde kanama ve tahriş olduğunun belirtildiği öğrenildi. Ailenin kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmaları sürüyor.
