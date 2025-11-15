Ortaköy faciasında tarım ilacı şüphesi! A Haber oteldeki inceleme sonuçlarına ulaştı

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği zehirlenme vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki kişinin daha aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılması, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri otelde detaylı bir çalışma başlatırken, ailenin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.