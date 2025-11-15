İstanbul’da zehirlenme faciası! Uzman isim ilk anda yapılacakları A Haber’de anlattı
İstanbul'da yemekten zehirlenen iki kardeşin ardından anne de hayatını kaybetti. Baba entübe edildi. İşletme mühürlenirken 4 kişi gözaltına alındı. Ailenin ön otopsi raporunda dikkat çeken detaylar neler? Zehirlenme anında neler yapılmalı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci detayları dahiliye uzmanı doktor Ali Vardar ile konuştu. Ali Vardar zehirlenme anında yapılacakları da anlattı.
Dört kişilik Böcek ailesinden üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, ölümlerin gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı şüphesi giderek güçleniyor. Hazırlanan ön adli tıp raporu ve ailenin son tükettiği yiyecekler, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Olaydan önce ailenin seyyar satıcıdan midye, bir restoranda ise sucuk ekmek, çorba, tantuni ve kokoreç yediği, otele dönerken de lokum ve su aldığı belirtildi. Yaşananların ardından hazırlanan ön raporda, hayatını kaybedenlerde herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve olayın bir cinayet olmadığı kaydedildi. Özellikle çocukların otopsi raporunda, midelerinde kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama tespit edildi.
"BULGULAR MİDE TAHRİŞİNİ GÖSTERİYOR"
Konuyla ilgili A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'ye değerlendirmelerde bulunan dahiliye Uzmanı Dr. Ali Vardar, midedeki kızarıklık ve kanama gibi bulguların midenin tahriş olduğunun kanıtı olduğunu, ancak tek başına zehirlenmenin kesin nedeni olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Vardar, bu bulguların olayla birleştiğinde gıda zehirlenmesi şüphesini kuvvetlendirdiğini ifade etti.
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ YAPILACAK
Soruşturma kapsamında, ailenin tükettiği midye ve kumpir başta olmak üzere tüm gıdalardan numuneler alınarak mikrobiyolojik analize gönderildi. Dr. Vardar, bu analizlerin sonuçlanmasının üç gün ila bir hafta sürebileceğini ve net sonucun bu raporlardan sonra ortaya çıkacağını söyledi. Önlem olarak ailenin yemek yediği restoranın kapatıldı.
GIDA ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ VE İLK MÜDAHALE
Dr. Ali Vardar, gıda zehirlenmesinin ilk belirtilerinin genellikle bulantı, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik olduğunu belirtti. İlerleyen vakalarda ise tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve bilinç bulanıklığı görülebileceğini ekledi.
Zehirlenme şüphesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Vardar, hastaneye ulaşmadan önce yapılabilecek en önemli ilk müdahalenin, hastanın kusturulması olduğunu söyledi. Bu işlemin zehirli gıdanın vücut tarafından emilmesini engellemek adına kritik olduğunu ifade etti.
ZEHİRLENMEYE YOL AÇAN GIDALAR
Genellikle et ürünleri, soğuk zinciri bozulmuş gıdalar ile patates, pirinç gibi nişastalı ve piştikten sonra uygun koşullarda saklanmayan yiyeceklerin gıda zehirlenmesine daha sık yol açtığı belirtildi.
Dr. Vardar, toplu zehirlenme vakalarında ölümlerin nadir olduğunu ancak kişinin mevcut sağlık sorunları (kalp, şeker hastalığı vb.) ve çocuklarda bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması gibi faktörlerin riski artırabildiğini sözlerine ekledi.
