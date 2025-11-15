İstanbul’da zehirlenme faciası! Uzman isim ilk anda yapılacakları A Haber’de anlattı

Dört kişilik Böcek ailesinden üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, ölümlerin gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı şüphesi giderek güçleniyor. Hazırlanan ön adli tıp raporu ve ailenin son tükettiği yiyecekler, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Olaydan önce ailenin seyyar satıcıdan midye, bir restoranda ise sucuk ekmek, çorba, tantuni ve kokoreç yediği, otele dönerken de lokum ve su aldığı belirtildi. Yaşananların ardından hazırlanan ön raporda, hayatını kaybedenlerde herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve olayın bir cinayet olmadığı kaydedildi. Özellikle çocukların otopsi raporunda, midelerinde kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama tespit edildi.