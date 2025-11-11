Beyaz Saray'daki Suriye zirvesinde YPG için ne karar çıktı? "Trump SDG'yi orduya katmak istiyor"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Şam yönetiminin istikrarı ve bölgedeki terör sorunu dahil olmak üzere birçok meseleyi basına kapalı görüşmede masaya yatırdı. Oval Ofis'teki Suriye zirvesinde ABD, Şam'a yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırıldığını duyurmasının ardından görüşmedeki birçok konu gizemini koruyor. Donald Trump görüşme sonrası Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istediklerini ve Şara'nın güçlü bir lider olduğunu vurgularken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da açıklamalarında değinerek "Erdoğan, Şara ile çok iyi anlaşıyor. O büyük bir lider ve Şara'yı destekliyor" dedi.

Trump görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin çözülmesi için önemli bir yol kat edildiğini belirtirken Şara ise Fox News'e verdiği röportajında "ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Peki Trump-Şara görüşmesinde terör örgütü SDG-YPG için ne sonuç çıktı? ABD, Suriye'ye asker mi gönderecek? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar görüşmenin perde arkasını ve Suriye'deki terör problemini ele aldı.

"ABD, SURİYE İLE ORTAK TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNASYON MERKEZİ KURMAK İSTİYOR"

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Ahmed Şara, geçici Cumhurbaşkanı sıfatıyla Trump'ın yanında, bir Suriye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak değil. Bu yüzden de bir ortak terörle mücadele, zaten bir koordinasyon vardı. Şimdi burada, IŞİD karşıtı koalisyon meselesinde, 90. ülke olacağına dair haberler vardı. Suriye'nin de beklentisi bu yöndeydi. Fakat bu, burada biraz sahaya bakmak gerekecek. Çünkü Palmira bölgesi başta olmak üzere, Şam'ın doğusunda Essin Havaalanı var. Bu bölgede bir Suriye-Amerikan ortak terörle mücadele koordinasyon merkezinin kurulması gibi bir fikri var Amerikalıların. Tabii bu İsrail'in de talebiyle oluşturulan bir mesele. Çünkü Süveyda da dahil olmak üzere, Golan Tepeleri'nden dört bölgeli bir güvenlik garantisi istiyor İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ben bu konuda bir sorun çıktığını düşünüyorum. Çünkü bu Suriye tarafı, bu görüşmede 1974'teki İsrail'le imzalanan anlaşmanın temelinde bir güvenlik anlaşmasını sadece imzalayabileceği yönünde.