Şara’ya ABD’de sevgi gösterisi! Suriye lideri kalabalığı selamladı

10 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.11.2025 22:45 Güncelleme: 10.11.2025 22:57
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Suriyeliler tarafından sevgiyle karşılandı. Eş-Şara, ellerinde Suriye bayrakları taşıyan kalabalığı görünce konvoyunu durdurarak, kalabalığı selamladı.

ABD'de yaşayan Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya sevgi gösterisinde bulundu.

ABD'de yaşayan Suriyelilerden Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya sevgi gösterisinde bulundu.

KALABALIĞI SELAMLADI

Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara için Pennsylvania Caddesi'ndeki Lafayette Park'ta toplandı.

Eş-Şara, ellerinde Suriye bayrakları taşıyan kalabalığı görünce konvoyunu durdurarak, kalabalığı selamladı.

