Şara'ya ABD'de sevgi gösterisi! Suriye lideri kalabalığı selamladı
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Suriyeliler tarafından sevgiyle karşılandı. Eş-Şara, ellerinde Suriye bayrakları taşıyan kalabalığı görünce konvoyunu durdurarak, kalabalığı selamladı.
KALABALIĞI SELAMLADI
Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara için Pennsylvania Caddesi'ndeki Lafayette Park'ta toplandı.
Eş-Şara, ellerinde Suriye bayrakları taşıyan kalabalığı görünce konvoyunu durdurarak, kalabalığı selamladı.