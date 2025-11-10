Beyaz Saray'da kritik zirveden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a övgü: Güçlü bir lider
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da 79 yılın ardından ilk kez Suriyeli bir lideri ağırladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede gelişme yaşandı. ABD Şam'a yönelik Sezar yasası yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya aldı. Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunanan Trump, "Suriye'yi işler hale getirmeliyiz" diyerek Başkan Erdoğan'ın büyük bir lider ve Suriye'de yaşananlarda çok etkili olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da 79 yılın ardından ilk kez Suriyeli bir lideri ağırladı.
İŞTE KRİTİK ZİYARETTEN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
ŞARA: TRUMP İLE BÖLGESEL DENGELERİ ELE ALDIK
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD-Suriye ilişkilerini ve Orta Doğu'daki bölgesel dengeleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını anlattı.
ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj veren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.
Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.
Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.
SURİYE, DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMAYA HAZIRLANIYOR
Ahmed Şara, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.
Şara, 10 yıl boyunca DAEŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şara, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.
"İSRAİL İLE ŞU ANDA DOĞRUDAN MÜZAKEREYE GİRMEYECEĞİZ"
Öte yandan Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki Abraham Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.
"BEŞŞAR ESED SURİYE'YE TESLİM EDİLMELİDİR"
Beşşar Esed'in halen Rusya'da serbest bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şara, Esed'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Şara, "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır." şeklinde konuştu.
Suriye Cumhurbaşkanı, geçmişte El Kaide ile ilintisine ilişkin bir soruya yanıt verirken, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor."
Ahmed Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz." yanıtını verdi.
TÜRKİYE-SURİYE-ABD ÜÇLÜ ZİRVESİ
Trump’ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.
Ekonomi alanında, Trump’ın ABD’nin Suriye’deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.
Açıklamanın sonunda, görüşmenin karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarları yansıtan bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.
TRUMP: SURİYE'Yİ İŞLER HALE GETİRMELİYİZ
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesini değerlendirdirerek Başkan Erdoğan'ın Sara'yı ve Suriye'de olanları desteklediğini belirterek büyük bir lider olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." dedi.
Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.
"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.
"ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER"
Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.
Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."
Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.
SURİYE'NİN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMA İHTİMALİ
Öte yandan Trump, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.
ABD Başkanı ayrıca, Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.
ŞEYBANİ: YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.
Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.
ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.
"10 MART MUTABAKATININ NET MEKANİZMALARI ÜZERİNDEN UZLAŞIYA VARILDI"
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu da kapsayan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşıldığını bildirdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonu, yaptırımların kaldırılması, ekonomik işbirliği ve Suriye-İsrail arasında öngörülen güvenlik anlaşması konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Şara'nın Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretin "tarihte ilk kez" gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, görüşmenin "samimi ve yapıcı bir atmosferde" geçtiği kaydedildi.
Açıklamada, görüşmede ABD Başkanı Trump'ın, "yeni Suriye liderliğine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı" dile getirdiği, ayrıca "ülke genelinde sağlanan kurtuluş ve istikrar kazanımları" nedeniyle takdirlerini ifade ettiği belirtildi.
Trump'ın "ABD'nin, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu" aktardığı vurgulanan açıklamada, Suriye ile ABD dışişleri bakanları ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Çalışma toplantısının yaklaşık bir saati aştığı belirtilen açıklamada, Şara ile "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı.
Açıklamada, bu çerçevede, "Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca açıklamada, ABD tarafının "bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan İsrail ile güvenlik anlaşmasına varılması konusunda destek verdiği" aktarıldı.
Başkan Trump'ın ekonomik alanda Suriye'de kalkınma ve yatırım girişimlerine destek verdiği, ayrıca ABD'nin Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde ilerleme sağlayacağına dair taahhütte bulunduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybni, 10 Kasım 2025'te Washington'a yaptıkları ziyarette, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.ABD'nin İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasını desteklediği teyit edildi.
FİDAN, RUBİO VE ŞEYBANİ'DEN 3'LÜ ZİRVE
Trump’ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.
Ekonomi alanında, Trump’ın ABD’nin Suriye’deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.
Açıklamanın sonunda, görüşmenin karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarları yansıtan bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.
İŞTE ZİRVEDEN İLK KARELER!
2 LİDER İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ ELE ALDI
1.5 SAATLİK GÖRÜŞME SONRASI ŞARA BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.
Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.
ABD ŞAM'A SEZAR YAPTIRIMLARINI DURDURDU
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.
Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.
KRİTİK ZİRVE BAŞLADI
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’ye resmi ziyaret düzenleyen ilk Suriyeli lider olarak temaslarına devam ediyor. Eş-Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yerel saatle 11.37’de başladı. Eş-Şara, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı'nın ana kapısı yerine, basın mensuplarının göremediği yan bir girişten Beyaz Saray’a girerken, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi.
Görüşmenin detayları paylaşılmazken, diplomatik kaynaklar, iki liderin Suriye’nin yeniden yapılanması, bölgesel güvenlik, mültecilerin dönüşü ve ekonomik iş birliği gibi konuları ele alacağın aktardı.
ŞARA BEYAZ SARAY'A ULAŞTI
ŞARA MAST İLE GÖRÜŞTÜ
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Mast ile bir araya geldi.
Suriye'ye yaptırımların kaldırılması noktasında önemli rolü olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Cumhuriyetçi Mast, Şara ile Kongre binasında görüştü. Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından X hesabından paylaşıldı.
İDDİA: TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRACAK
FOX News'in iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayarak Suriye'yi DEAŞ karşıtı koalisyona dahil etmeyi, büyük yaptırımları kaldırmayı ve Suriye'nin Washington'daki büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor.
FLAŞ: WASHINGTON ZİYARETİ ÖNCESİ ŞARA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI
Reuters’a konuşan üst düzey kaynaklara göre Suriye güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya yönelik iki ayrı DEAŞ suikast girişimini engelledi.
Reuters’a bilgi veren bir üst düzey Suriye güvenlik yetkilisi ve bölgesel bir Orta Doğu yetkilisi, son birkaç ay içinde ortaya çıkarılan suikast planlarının Şara için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. Yetkililere göre, planlardan biri Şara’nın önceden ilan edilmiş bir resmi programa yönelikti; konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı verilmedi.
Suriye Enformasyon Bakanlığı, Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.
TARİHİ BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ GERİLİM
Reuters’ın özel haberine göre, söz konusu suikast planları, Şara’nın Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı tarihi görüşmeden hemen önce ortaya çıktı. Bu görüşme, 1946’da bağımsızlığını kazandığından bu yana bir Suriye liderinin ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.
Geçtiğimiz Aralık ayında iktidara gelen Ahmed el-Şara, yönettiği silahlı direniş grubunun eski diktatör Beşşar Esad’ı devirmesi sonrası ülkenin yeni lideri olmuştu. Şara, Washington temaslarında kendisini ılımlı ve reformcu bir lider olarak tanıtmayı, ülkesinin yeniden inşası için Batı’dan destek sağlamayı hedefliyor.
Reuters, Şaraa’nın ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katılma kararını “Suriye’nin, Esad dönemindeki Rusya ve İran ekseninden uzaklaşarak Batı ve Arap dünyasına yaklaşma işareti” olarak değerlendirdi.
14 YILLIK İÇ SAVAŞIN ARDINDAN ZORLU BİR MÜCADELE
Şara’nın ülkedeki birliği sağlama çabası, 14 yılı aşkın bir iç savaşın ardından hâlâ büyük zorluklar barındırıyor. Reuters’ın aktardığına göre Şam yönetimi, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılardan DEAŞ’ı sorumlu tutarken, ülkedeki mezhepsel gerilimlerin zaman zaman yeniden alevlendiği belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Suriye İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde DEAŞ hücrelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar başlattı. Devlet medyasına göre, operasyonlarda 70’ten fazla şüpheli yakalandı. Yetkililer, bu operasyonların örgütün hükümet ve azınlık gruplarına yönelik planlarını engelleme amacı taşıdığını ifade etti.
Ayrıca, Şam yönetimi bu operasyonları “Suriye istihbaratının örgüte derinlemesine sızdığını” göstermek ve koalisyona katılımın küresel güvenlik için önemli bir katkı sağlayacağını vurgulamak amacıyla gerçekleştirdi.
ŞARA’NIN DEAŞ’A KARŞI UZUN MÜCADELESİ
Reuters’ın haberine göre, Şara iktidara gelmeden önce Hayat Tahrir eş-Şam (HTŞ) adlı silahlı grubun lideriydi. HTŞ, geçmişte El Kaide bağlantılı bir yapılanma olarak biliniyordu. Şara, 2016 yılında bu bağları kopardı ve o tarihten bu yana DEAŞ’a karşı sert bir mücadele yürüttü.
Şara, özellikle İdlib bölgesindeki DEAŞ hücrelerine yönelik tutuklama ve operasyonları bizzat yönetti. Ancak örgüt, Esad rejiminin çöküşünden sonra yeniden toparlanma çabalarına girdi. Reuters, DEAŞ’ın Şara’nın Batı ile yakınlaşmasını ve tüm dini grupları kapsayan yönetim vaatlerini kendi ideolojisine “ihanet” olarak sunduğunu bildirdi.
Haziran ayında Şam’daki bir kilisede düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmiş, hükümet saldırıdan DEAŞ’ı sorumlu tutmuştu. Örgüt, saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.
ŞARA WASHINGTON'DAKİ SURİYE TOPLULUĞUYLA BULUŞTU
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın katılımıyla, resmî ziyarette bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde, Washington’daki Suriye Topluluğu ile bir araya geldi.
Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı El-Şara, yurtdışında yaşayan Suriyelilerin anavatanları Suriye ile bağlarını korumalarının önemini vurguladı. Suriyelilerin, ülkelerinin gerçek yüzünü dünyaya aktarmada ve haklı davalarını savunmada oynadıkları role dikkat çekti, ayrıca diaspora üyelerinin girişimlerinin ve katkılarının, derin bağlılıklarını ve vatanlarına duydukları gururu yansıttığını belirtti.
"İMAR SÜRECİNDE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"
Şara, yaklaşık on bir ay önce elde edilen zaferi anımsatarak, o dönemin ülke tarihinde parlak bir sayfa oluşturduğunu ifade etti. Son dönemde hem iç hem dış alanda kaydedilen çok sayıda başarının, devletin ve halkın yeniden imar sürecinde kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini dile getirdi.
Bakan El-Şeybani ise yaptığı kısa konuşmada, yurtdışındaki Suriyelilere ülkeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Hükümetin gurbetçilere büyük önem verdiğini ve onlarla iletişim kanallarını açık tuttuğunu vurguladı.
BARRACK: ABD SURİYE'NİN ENTEGRASYONUNU DESTEKLEYECEK
ABD’li özel temsilcisi Thomas Brack ise konuşmasında Suriye topluluğunun Suriye ile uluslararası toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne övgüde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin, Suriye’nin bölgesel ve uluslararası çevresine yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracak girişimleri desteklemeye kararlı olduğunu belirtti. Görüşmeye katılan Suriye topluluğu üyeleri, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Cumhurbaşkanı el Şara katılımcıların görüşlerine içtenlikle yanıt vererek, onların katkılarına ve duyarlılıklarına teşekkür etti.
İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTMA ÇAĞRISI
Görüşmenin sonunda Şara, katılımcılara Suriye hükümetiyle iletişim kanallarını açık tutma çağrısında bulundu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülen ulusal programlara olumlu şekilde katılım göstermelerini istedi. Ayrıca vatana karşı daha fazla bağlılık ve sorumluluk sergileme çağrısını yineledi.
SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA IMF'TE
Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Dışişleri v Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararası Para Fonu (IMF) merkezinde IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye ile Uluslararası Para Fonu arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası iş birliği alanları ele alındı.
SURİYE'NİN REFAHINA SİYONİST ENGEL: İSRAİL CAESAR YASASI İÇİN DEVREDE
Suriye Cuımhurbaşkanı Şara'nın Beyaz Saray'da görüşmesindeki en önemli başlıklardan biri olan yaptırımların kaldırılmasına İsrail'in engel olduğu belirtildi.
Suriye’nin Golan Tepeleri’ni işgal etmeye devam eden Tel Aviv yönetiminin Şara'nın ziyareti öncesi yaptırımların kaldırılmasını istemediğini Washington yönetimine iletti.
"PAZARLIK GÜCÜMÜZÜ KAYBEDERİZ"
İddianın sahibi İngiliz gazetesi The Guardian, haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Caesar Yasası hâlâ yürürlükte ve yasadaki en sert yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması için Kongre’nin onayı gerekiyor. Ancak İsrail yönetiminin, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasına karşı çıktığı, bunun Washington’ın Şam ile ilişkilerinde önemli bir pazarlık gücünü kaybetmek anlamına geleceği ifade ediliyor. Yine de Trump, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirebileceği umudunu dile getirmişti."
ŞARA'NIN GÜNDEMİNDEKİ EN ÖNEMLİ KONU: CAESAR YAPTIRIMLARI
Şara’nın medya danışmanı Ahmad Zeidan, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Şara’nın gündemindeki en önemli konunun 2019’da yürürlüğe giren ve Suriye’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle kapsamlı yaptırımlar öngören Caesar Yaptırımları Yasası’nın iptali olduğunu söyledi.
CAESAR YASASI NEDİR?
ABD Kongresi tarafından 2019’da çıkarılan Caesar Yasası (Caesar Syria Civilian Protection Act), Suriye’deki iç savaş sırasında Esad rejiminin işlediği insan hakları ihlallerine yanıt olarak hazırlanmış kapsamlı bir yaptırım paketi.
Yasa, Esad rejimi yetkilileri, destekçileri ve ilgili şirketlerin mal varlıklarının dondurulması, ABD finansal sistemine erişimlerinin engellenmesi ve uluslararası ticaretin kısıtlanmasını öngörüyor. İsmini, Esad rejiminin hapishanelerinde işkenceleri belgeleyen ve dünyaya ulaştıran Suriyeli fotoğrafçı Caesar’dan alıyor.
KALICI OLARAK KALKMASI İÇİN KONGRE ONAYI GEREKİYOR
Yasanın uygulanması Suriye ekonomisini derinden etkilerken, özellikle petrol, bankacılık ve inşaat sektörlerinde ciddi baskı yaratıyor. ABD Başkanı yaptırımları askıya alabilse de, kalıcı olarak kaldırılması için Kongre onayı gerekiyor, bu da yasayı diplomatik ve ekonomik pazarlıklarda kritik bir araç hâline getiriyor.
BEYAZ SARAY'DA TARİHİ GÜN: 79 YIL SONRA BİR İLK
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek.
Bu ziyaret, Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye liderinin ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret niteliğini taşıyor.
Şara’nın, savaşla harap olmuş ülkesine uygulanan kalan yaptırımların tamamen kaldırılması için Trump üzerinde baskı kurması bekleniyor.
BM'DE KONUŞAN İLK SURİYELİ LİDER
Geçtiğimiz perşembe, Washington, Şara’ya uygulanan BM yaptırımlarının kaldırılması yönünde BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya öncülük etti. Eylül ayında, Şara, New York’ta BM Genel Kurulu’nda konuşan ilk Suriyeli cumhurbaşkanı olmuştu.
"GENÇ VE KARİZMATİK BİR LİDER"
Trump, Suriyeli liderle ilk kez geçen Mayıs ayında, Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi sırasında Riyad’da bir araya gelmişti. Görüşme öncesinde Şaraa’yı gazetecilere “Genç, karizmatik bir lider. Zorlu biri. Güçlü bir geçmişi var. Çok güçlü bir geçmiş. Mücadeleci.” şeklinde övmüştü.
