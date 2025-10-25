İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti: Bayrampaşa sular altında

Ekran görüntüsü / A Haber

SARI KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji'nin dün akşam saatleri için İstanbul'a yönelik yaptığı "sarı kodlu" sağanak yağış uyarısının ardından, özellikle gece saat 4'ten sonra başlayan yağmurun sele neden olduğu bildirildi. Şiddetli yağışın bir diğer etkisi de Vatan Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi oldu.