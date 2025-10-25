İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti: Bayrampaşa sular altında
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Bayrampaşa'da yollar adeta göle döndü, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Kılıç Tepeci detayları anlattı.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, Bayrampaşa'da hayatı felç etti. Meteoroloji'nin "sarı kodlu" uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran yağış sonrası yollar ve caddeler tamamen sular altında kaldı.
Araçların mahsur kaldığı ilçede trafik durma noktasına gelirken su seviyesinin yer yer diz hizasına ulaştığı ve tıkanan giderler sebebiyle taşkınların yaşandığı gözlemlendi.
CADDE VE SOKAKLAR DENİZE DÖNDÜ
A Haber kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yoğun yağış nedeniyle caddelerin tamamen suyla kaplandığı görüldü. Su seviyesi yer yer diz hizasına yaklaşırken kaldırım ile yol arasındaki ayrım ortadan kalktı.
Park halindeki araçlar su içinde kalırken, trafikte seyreden sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yaklaşık dört şeritli olduğu tahmin edilen yol su birikintileri nedeniyle bir buçuk şeride kadar düştü. Bu durum, bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
TIKANAN GİDERLER TAŞKINA YOL AÇTI
Taşkının ana nedeninin şiddetli yağmurla birlikte ağaçlardan dökülen yaprak ve dalların yol kenarındaki su giderlerini tıkaması olduğu belirtildi. Bir vatandaşın kendi imkanlarıyla tıkanan gideri eliyle açmaya çalıştığı görüldü. Yaprak ve çöplerin temizlenmesiyle suyun bir miktar tahliye olmaya başlamasının ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tıkanan giderleri açmak için çalışma başlattı.
SARI KODLU UYARI YAPILMIŞTI
Meteoroloji'nin dün akşam saatleri için İstanbul'a yönelik yaptığı "sarı kodlu" sağanak yağış uyarısının ardından, özellikle gece saat 4'ten sonra başlayan yağmurun sele neden olduğu bildirildi. Şiddetli yağışın bir diğer etkisi de Vatan Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi oldu.
