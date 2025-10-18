A Haber petrol üretim sahasında! Günlük 80 bin varil petrol üretimi
Şırnak Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi 80 bin varilin üzerinde. Bölgede 150 milyon varil petrol bulunuyor ve Gabar'da 176 kuyuda arama, tespit ve üretim yapılıyor. Yaklaşık 3 bin 700 personel Gabar'da görev yapıyor. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz Şehit Esma Çevik Petrol Sahası’ndan detayları aktardı.
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda önemli bir aşamaya gelindi. Bir zamanlar terörle anılan bölge, artık "petrol şehri" olarak nitelendirilirken, Şehit Esma Çevik petrol üretim sahasında günlük ham petrol üretimi 80 bin varilin üzerine çıktı.
44 MİLYONU VARİLİ AŞKIN ÜRETİM
Bölgedeki altı üretim sahasında bulunan 100'den fazla aktif kuyudan petrol çıkarılıyor. Eylül 2021'deki ilk keşiften bu yana toplamda 44 milyon varili aşkın ham petrol üretimi gerçekleştirildi. Gabar projesi kapsamında bugüne kadar arama, tespit ve üretim dahil olmak üzere 176 kuyudaki çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı.
3 BİN 700 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Sahada faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Halihazırda 30 sondaj kulesi aktif olarak çalışırken, Gabar Dağı bölgesindeki petrol sahalarında toplam 3 bin 700 personel görev yapıyor.
Projenin altyapısını güçlendirmek amacıyla bugüne kadar 650 kilometre yol, 450 kilometre boru hattı ve 210 kilometre enerji nakil hattı inşa edildi. Bu sayede, daha önce tankerlerle yapılan petrol sevkiyatı artık doğrudan boru hatları üzerinden gerçekleştiriliyor.
BÖLGENİN ADI ŞEHİT ESMA ÇEVİK İLE ANILIYOR
Yaklaşık 2500 metre yükseklikte bulunan üretim sahasına, 2019 yılında terör örgütünün döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan Esma Çevik'in adı verildi. Bölgede devam eden çalışmalarda ayrıca Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasında da yoğun faaliyetler yürütülüyor.
Sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte terörden temizlenen bölgede, mühendislerin dört yıldır yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde Şırnak, Batman'dan sonra petrolle anılan bir kent haline geldi.
"ÇOCUKLAR HAYAL KURUYOR"
Bölgeden detayları aktaran muhabirimiz Sinan Yılmaz, "Gerçekten burası artık petrol şehri. Batman'dan sonra Şırnak artık petrolle anılan bir kent haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Hatta buradaki bazı çocuklar mühendis olmak için canla başla çalıştıklarını söyleyebiliriz. Gabar yaklaşık 2500 metre yükseklikte bulunuyor. Bir yandan sondaj çalışması, diğer yandan ise üretim halihazırda devam ediyor." dedi.
