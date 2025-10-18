A Haber petrol üretim sahasında! Günlük 80 bin varil petrol üretimi

Ekran görüntüsü / A Haber

3 BİN 700 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sahada faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Halihazırda 30 sondaj kulesi aktif olarak çalışırken, Gabar Dağı bölgesindeki petrol sahalarında toplam 3 bin 700 personel görev yapıyor.

Projenin altyapısını güçlendirmek amacıyla bugüne kadar 650 kilometre yol, 450 kilometre boru hattı ve 210 kilometre enerji nakil hattı inşa edildi. Bu sayede, daha önce tankerlerle yapılan petrol sevkiyatı artık doğrudan boru hatları üzerinden gerçekleştiriliyor.