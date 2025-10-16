KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber’de: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlanır

İşte o açıklamalardan satır başları;

"TATAR'IN İŞ BAŞINDA OLMASINI İSTEMİYORLAR"

Güney Kıbrıs, Tel Aviv ve Atina, Sayın Tatar'ın yeni dönemde iş başında olmasını istemiyor. Onlar federasyoncu sol bir adayın iş başında olmasını daha çok arzu ediyorlar. Sebebi her seferinde masaya oturulduğunda bizden bir şeyler koparıyorlar.

Yani düşünün ki Sayın kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli Denktaş döneminden bugüne kadar o kadar çok tavizler verdik ki en sonunda 2017'de Sayın Akıncı Grand Montana'da hiç verilmeyecek tavizleri dahi verdi ve dedi ki sıfır asker sıfır garanti.

Topraklarımızın yüzde 25'ini içeren bir harita da verdi. Hiç yapılmayacak iki önemli tavizdi. Bunu vermesine rağmen yine Güney Kıbrıs masadan kalktı ve gitti. Çünkü biliyorlar ki her seferinde daha fazlasını alacaklar.

"ASIL TORPİLLEYEN NETANYAHU"

Ama biz 2020 yılından itibaren bu politikaya son verdik ve federasyon görüşmeyeceğimizi söyledik. Öte taraftan Grand Montana'yı asıl torpilleyen de Netanyahu. Netanyahu son gece Anastasiadis'e, Rum yönetiminin lideri Anastasiadis'e telefon açıyor. Bunu Sayın Talat söyledi. İkinci Cumhurbaşkanı Sayın Talat söyledi. Ben dedi Rum kaynaklarından çok emin kaynaklardan duydum.

Netanyahu tam anlaşma olabilecekken telefon açıyor Anastasiadis'e ve diyor ki, 'ya siz deli misiniz? Niçin Türkleri ortak alıyorsunuz devletinize? Yani egemenliğinizi niye paylaşmayı düşünüyorsunuz?' diyor. 'Sakın bunu yapmayın' diyor ve ondan sonra Anastasiadis derhal Grand Montana'yı terk ediyor.