AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de

Ekran görüntüsü / A Haber

EN KISA ZAMANDA BİR DOKTORA GÖZÜKSÜNLER

Deprem bölgesinde Hatay için şunu söylüyorum; 158 bin hak sahibi var. 180 bin tane konut yapılıyor ve bu senenin sonunda inşallah biz bölgedeki tüm insanları yerlerine yerleştirmiş olacağız. Dolayısıyla altyapısıyla, yollarıyla, doğalgazıyla, içme suyuyla ve bütün atık su tesisleriyle şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Maalesef ama maalesef depremden sonra da bu anlayış vardı. Şunu dediler hatırlıyorsanız; ya yaptığımız yardımlar sizin gözünüzden, dizinizden gelsin dediler ve bu yardımları başımıza kaktılar. Neden? Çünkü deprem bölgesi onların tuttuğu partiye oy vermemiş. Ya insanlar burada gerçeklik ortada. Ne dedi bir tane Genel Başkan? Dedi ki biz evleri ücretsiz vereceğiz. İnsanlar buna inanmadılar ve yine Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye teveccühte bulundular. Eğer siz de daha inandırıcı olursanız belki insanlar da size gerçekten kulak kabartabilirler. Bu evlere yapılan hizmetlere yok demek psikiyatrinin konusu. O arkadaşlar lütfen ama lütfen en kısa zamanda bir doktora gözüksünler.

GAZZE ATEŞKESİ

Türkiye yeni bir tarih yazıyor. Gazze'de barışa bir adım daha yaklaştık. Yeter ki katil İsrail devleti sözünde dursun. İsrail sadece insanlığı değil aynı zamanda medeniyetleri de yok ediyor. Cumhurbaşkanı erdoğan dış politikada paradigmayı değiştrdi.

Ayrıntılar geliyor…