AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de özel açıklamalarda bulundu. Hüseyin Yayman deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken Gazze ateşkesi için ise "Türkiye yeni bir tarih yazıyor. Gazze'de barışa bir adım daha yaklaştık. Yeter ki katil İsrail devleti sözünde dursun. İsrail sadece insanlığı değil aynı zamanda medeniyetleri de yok ediyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'de özel açıklamalarda bulundu. Hüseyin Yayman, "Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor. Hatay yeniden ayağa kalkıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışanlar var. Yıl sonunda bütün temeller atılmış bütün herkes evlerine yerleşmiş olacaklar." dedi.
Gazze'deki ateşkes için de konuşan Yayman, "Türkiye yeni bir tarih yazıyor. Gazze'de barışa bir adım daha yaklaştık. Yeter ki katil İsrail devleti sözünde dursun. İsrail sadece insanlığı değil aynı zamanda medeniyetleri de yok ediyor." ifadelerini kullandı.
TROLL HESAPLAR HAREKETE GEÇTİ
Hüseyin Yayman'ın açıklamaları: Gerçekten deprem bölgesinin gözü kulağı Ankara'da ve bizleri A Haber'i takip ediyor. Geçen günler içerisinde Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, "Hatay ayağa kalkıyor" şeklinde bir video paylaştı. Bu videoya karşı birtakım troll hesaplar başta olmak üzere maalesef dezenformasyona başvuran yayınlar yapıldı. Tabii ben bunları bütün yani sığlıklarına, çığlıklarına rağmen olgunlukla karşılıyorum.
DEPREM ŞEHİRLERİNE DAVET
Şunu ifade etmek isterim; Murat Kurum'un paylaşımını beğenmiyor iseniz, bunların doğru olmadığını düşünüyor iseniz lütfen Hatay'a gelin. Hatay'a gelmiyorsanız Adıyaman'a gelin. Adıyaman'a gelemiyorsanız Kahramanmaraş'a gelin. Kahramanmaraş'a gelemiyor iseniz Malatya'ya gelin. Malatya'ya gelemiyor iseniz Adana'ya, Osmaniye'ye gelin. Maalesef Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir ve yorum sahibi olmak isteyen kötücül insanlar var. Yani depremde hükümet zarar görsün, bunun altında kalsın, evler yapılmasın ve hükümet zor durumda kalsın şeklinde bir anlayış var. Tabii bunların hiçbiri doğru değil.
GELİP HATAYI GÖRSÜNLER
Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Hatay'da ve tüm deprem bölgesinde şehirlerimiz ayağa kalkıyor ve inşallah yıl sonunda tüm temeller atılmış ve tüm herkes evlerine yerleşmiş olacak. Bunun müjdesini tekrar verelim. Ama yok eğer ya zaten Hüseyin Yayman Bey AK Parti milletvekili, Hataylı, o tabii ki hükümeti övecek şeklinde düşünenler var ise bana inanmıyorlar ise, Murat Kurum Bey'e inanmıyorlar ise lütfen ama lütfen bütün nezaketimle, bütün saygımla şunu bir kez daha söylüyorum. Gelsinler, deprem bölgesini gezsinler, ona göre yorumda bulunsunlar. Eksiğimiz varsa düzeltiriz. Hatamız varsa bu yanlıştan döneriz. Bir kusur varsa bunu düzeltiriz. Ama orada hiçbir şey yapılmadı demek, bunlar doğru değil.
EN KISA ZAMANDA BİR DOKTORA GÖZÜKSÜNLER
Deprem bölgesinde Hatay için şunu söylüyorum; 158 bin hak sahibi var. 180 bin tane konut yapılıyor ve bu senenin sonunda inşallah biz bölgedeki tüm insanları yerlerine yerleştirmiş olacağız. Dolayısıyla altyapısıyla, yollarıyla, doğalgazıyla, içme suyuyla ve bütün atık su tesisleriyle şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Maalesef ama maalesef depremden sonra da bu anlayış vardı. Şunu dediler hatırlıyorsanız; ya yaptığımız yardımlar sizin gözünüzden, dizinizden gelsin dediler ve bu yardımları başımıza kaktılar. Neden? Çünkü deprem bölgesi onların tuttuğu partiye oy vermemiş. Ya insanlar burada gerçeklik ortada. Ne dedi bir tane Genel Başkan? Dedi ki biz evleri ücretsiz vereceğiz. İnsanlar buna inanmadılar ve yine Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye teveccühte bulundular. Eğer siz de daha inandırıcı olursanız belki insanlar da size gerçekten kulak kabartabilirler. Bu evlere yapılan hizmetlere yok demek psikiyatrinin konusu. O arkadaşlar lütfen ama lütfen en kısa zamanda bir doktora gözüksünler.
GAZZE ATEŞKESİ
Türkiye yeni bir tarih yazıyor. Gazze'de barışa bir adım daha yaklaştık. Yeter ki katil İsrail devleti sözünde dursun. İsrail sadece insanlığı değil aynı zamanda medeniyetleri de yok ediyor. Cumhurbaşkanı erdoğan dış politikada paradigmayı değiştrdi.
Ayrıntılar geliyor…
