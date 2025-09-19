SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest’te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz

İstanbul'da olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yarbay Bakıcı, halkın coşkusunun kendileri için en büyük enerji kaynağı olduğunu ifade etti.

Bakıcı, "Halkımızın coşkusu bizim enerji kaynağımız. Sağ olsunlar bizi her yerde destekliyorlar. Biz de onların gökyüzündeki sesiyiz." şeklinde konuştu.

Gösteriyi izlerken korku yerine heyecan ve milli duyguların ön plana çıktığını belirten Bakıcı, "Coşkumuz tavana çıkıyor dersek bence daha güzel olur." ifadelerini kullandı.