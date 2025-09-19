19 Eylül 2025, Cuma
SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest'te A Haber'de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz

SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest'te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 16:21 Güncelleme: 19.09.2025 16:22
SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest’te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz

İstanbul'da düzenlenen Teknofest 2025 kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, uçuş öncesi son hazırlıklarını tamamladı. SOLOTÜRK tim lideri ve birinci gösteri pilotu Yarbay Murat Bakıcı, gösteri öncesi A Haber'de yaptığı açıklamada, "Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz," dedi.

SOLO TÜRK PİLOTLARI A HABER'DE

İstanbul'da olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yarbay Bakıcı, halkın coşkusunun kendileri için en büyük enerji kaynağı olduğunu ifade etti.

Bakıcı, "Halkımızın coşkusu bizim enerji kaynağımız. Sağ olsunlar bizi her yerde destekliyorlar. Biz de onların gökyüzündeki sesiyiz." şeklinde konuştu.

Gösteriyi izlerken korku yerine heyecan ve milli duyguların ön plana çıktığını belirten Bakıcı, "Coşkumuz tavana çıkıyor dersek bence daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A Haber

"DAİMA HAZIR! JET SESİ ÖZGÜRLÜĞÜN SESİDİR"

Uçuş öncesi ekibiyle bir araya gelen Yarbay Bakıcı, motivasyon konuşması yaptı. "Hazır mıyız?" sorusuna ekibinden "Daima hazırız!" yanıtını alan Bakıcı, hep birlikte "SOLOTÜRK!" diye bağırarak gösteri öncesi moral depoladı.

Bu anın ardından yaptığı açıklamada, "Jet sesi özgürlüğün sesidir. Bu ses de Türk milletinin sesidir. Bunu da kalbi duygularımızla haykırıyoruz." dedi.

Ekran görüntüsü / A Haber

GİZLİ KAHRAMANLAR BAKIM EKİBİ

Hazırlık sürecinin sadece pilottan ibaret olmadığını vurgulayan Bakıcı, arkalarında büyük bir ekip olduğunu belirtti. Bakım ekibini "gizli kahramanlarımız" olarak nitelendiren Yarbay Bakıcı, bir bakım subayı ve sekiz teknik personelden oluşan dokuz kişilik dev bir kadronun uçağı sıfır hatayla kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Ekran görüntüsü / A Haber

HAYATLARI BİRBİRİNE BAĞLI

Ayrıca, gösteri sisteminin iki pilot üzerine kurulu olduğunu açıklayan Bakıcı, "Birimiz uçarken birimiz yerde uçuş emniyet subaylığı görevini yürütmemiz lazım." dedi.

Bu sistemin çapraz kontrole dayalı olduğunu ve pilotların birbirlerinin hayatından sorumlu olduğunu belirterek, "Onun hayatı bende, benim hayatım onda. Birbirimize bu şekilde gönül bağıyla bağlıyız." sözleriyle aralarındaki güven ilişkisini anlattı.

SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest’te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz
SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest’te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest’te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz SOLOTÜRK pilotu Yarbay Bakıcı Teknofest’te A Haber’de konuştu: Bugün Türk milletinin gücünü göreceksiniz
