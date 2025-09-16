Gram altın 5 bin TL’yi geçti! İslam Memiş piyasanın nabzını A Haber’de yorumladı

16 Eylül 2025, Salı
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 15:47 Güncelleme: 16.09.2025 15:53
Gram altının 5 bin TL'yi aşarak tarihi zirvesini görmesinin ardından A Haber’de değerlendirmede bulunan finans analisti İslam Memiş'ten kritik açıklamalar geldi. Mevcut fiyatların alım için yüksek olduğunu ve bir düzeltme beklediğini belirten Memiş, yatırımcılara "bekleyin" çağrısı yaparken elinde altını olanlara ise "Nakit ihtiyacı yoksa satmayın" tavsiyesinde bulundu. İslam Memiş, asıl büyük yükseliş için ise 2026 yılını işaret ederek 6 bin 350 TL hedefini verdi.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR!

Piyasaları etkileyen jeopolitik gerilimler ve Merkez Bankası kararlarıyla birlikte altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren finans analisti İslam Memiş, gram altının 5 bin TL psikolojik sınırını aştığını belirterek yatırımcılara mevcut seviyelerden alım yapmamaları konusunda uyarıda bulundu ve uzun vadeli hedeflerini açıkladı.

Ekran görüntüsü / A Haber

GRAM ALTIN 5 BİN LİRAYI GEÇTİ

İslam Memiş, serbest piyasalarda gram altının 5 bin TL'ye , ons altının ise 3.693 dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu yükselişin arkasındaki en önemli nedenin Orta Doğu'da İsrail'in Gazze kuşatmasıyla tırmanan jeopolitik gerilim olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Altın fiyatları hızlı bir şekilde tekrar yükseliş trendine girdi. Gram altın bugün tüm zamanların rekorunu kırdı." dedi.

Ekran görüntüsü / A Haber

"PANİK YAPMAYIN, BEKLEYİN" UYARISI

Fiyatlardaki sert yükselişe rağmen İslam Memiş, bu haftanın altın almak için uygun bir zaman olmadığının altını çizdi. Yatırımcılara panik yapmamaları gerektiğini söyleyen Memiş, "Biraz daha kâr satışlarını beklemesi lazım. Yıl sonuna kadar ons altın ve gram altın tarafında yüzde 5 ve yüzde 6 civarında bir kâr satışı, bir düzeltme bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Mevcut altın yatırımcılarına ise, "Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev veya araba almayacaksanız beklemeye devam edin." tavsiyesinde bulundu.

Ekran görüntüsü / A Haber

YIL SONU VE 2026 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

İslam Memiş, 5 bin TL seviyesinin kırılmasıyla birlikte yıl sonuna kadar gram altında 5 bin 200 TL, ons altında ise 3 bin 750 dolar seviyelerinin önünün açıldığını belirtti. Uzun vadeli hedeflerini de paylaşan Memiş, "Radarımızda 2026 yılı olacak. 2026 yılında gram altın tarafında 6 bin 350 TL, ons altın tarafında 4 bin 250 dolar seviyeleri sürpriz olmuyor ve bu rakamları beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Ekran görüntüsü / A Haber

Memiş, bu beklentinin temelinde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine gireceği öngörüsünü gösterdi. 2026 yılına kadar Fed'in en az altı kez faiz indirebileceğini belirten Memiş, bu durumun jeopolitik gerilimlerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Ekran görüntüsü / A Haber

9 AYDA YÜKSEK GETİRİ

Yıla 3 bin 50 TL seviyesinden başlayan gram altının 9 ayda 1 bin 950 TL'lik bir artış gösterdiğini hatırlatan İslam Memiş, "Altın puslu havaları seviyor. Bu puslu hava devam ettikçe endişeler devam ettikçe altın fiyatlarındaki bu yükseliş ivmesi yine devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

