Gram altın 5 bin TL’yi geçti! İslam Memiş piyasanın nabzını A Haber’de yorumladı

"PANİK YAPMAYIN, BEKLEYİN" UYARISI

Fiyatlardaki sert yükselişe rağmen İslam Memiş, bu haftanın altın almak için uygun bir zaman olmadığının altını çizdi. Yatırımcılara panik yapmamaları gerektiğini söyleyen Memiş, "Biraz daha kâr satışlarını beklemesi lazım. Yıl sonuna kadar ons altın ve gram altın tarafında yüzde 5 ve yüzde 6 civarında bir kâr satışı, bir düzeltme bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Mevcut altın yatırımcılarına ise, "Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev veya araba almayacaksanız beklemeye devam edin." tavsiyesinde bulundu.