Güney Kıbrıs ABD-İsrail’in operasyon merkezi mi? Siyonistlerin gözü KKTC’de: Türkiye’yi kuşatma faaliyetidir

Bebek katili Binyamin Netanyahu, Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırımın ardından gözünü Orta Doğu'dan KKTC'ye çevirdi. Geçtiğimiz gün İsrail'e ait hava savunma sistemi Barac MX'in GKRY'ne gönderilmesiyle terör devleti yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? sorularını akıllara getirmişti. Doğu Akdeniz'de silahların stoklanması Türkiye ve KKTC açısından bir tehdit oluşturduğu yorumları yapılırken diğer yandan ABD, Güney Kıbrıs'taki sevkiyatın neresinde sorusunu sordurttu. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar ve Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Türkiye açısından süreci ele aldı.

"KKTC'DE TÜRK KARA KUVVETLERİ UNSURU VAR"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: KKTC'nin, GKRY'den muhtemel bir saldırısı durumunda saldırıyı püskürtecek kuvvet var. KKTC'de Türk Kara Kuvvetleri'nin unsuru var. Olası bir saldırıyı önleyebilecek güç var.