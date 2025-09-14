Güney Kıbrıs ABD-İsrail'in operasyon merkezi mi? Siyonistlerin gözü KKTC'de: Türkiye'yi kuşatma faaliyetidir
Katil İsrail rejimi, Gazze'nin ardından 7 Orta Doğu ülkesine saldırmasının ardından gözünü KKTC'ye dikti. Geçtiğimiz gün Rum basınında İsrail'in GKRY'ne Barak MX hava savunma sistemini Limasol Limanı'ndan adaya getirdiği görüntüler büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Kıbrıs'taki silah yığınağı ABD-İsrail'in ortak operasyonu mu sorularını akıllara getirirken A Haber'de uzmana isimler Doğu Akdeniz'deki son durumu değerlendirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik istihbarat bilgilerini öğrenebilmek için İsrail ile iş birliği içinde olduğunu belirterek "Kıbrıs meselesinin önemli hale gelmesinde Türkiye'nin yeni teknolojisiyle İsrail ve bölge üzerinde yaptığı istihbarat faaliyetlerini önleme mekanizmasıdır. Kıbrıs'taki yoğun ilgi Türkiye'yi kuşatma faaliyetidir." dedi.
Bebek katili Binyamin Netanyahu, Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırımın ardından gözünü Orta Doğu'dan KKTC'ye çevirdi. Geçtiğimiz gün İsrail'e ait hava savunma sistemi Barac MX'in GKRY'ne gönderilmesiyle terör devleti yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? sorularını akıllara getirmişti. Doğu Akdeniz'de silahların stoklanması Türkiye ve KKTC açısından bir tehdit oluşturduğu yorumları yapılırken diğer yandan ABD, Güney Kıbrıs'taki sevkiyatın neresinde sorusunu sordurttu. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar ve Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Türkiye açısından süreci ele aldı.
"KKTC'DE TÜRK KARA KUVVETLERİ UNSURU VAR"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: KKTC'nin, GKRY'den muhtemel bir saldırısı durumunda saldırıyı püskürtecek kuvvet var. KKTC'de Türk Kara Kuvvetleri'nin unsuru var. Olası bir saldırıyı önleyebilecek güç var.
"KKTC'DEKİ SORUNUN NEDENİ İSTİHBARİ HAREKETLER"
Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar: KKTC'de sorun haline gelmesinde en büyük neden istihbari hareketlerdir. İsrail'in Hayom Gazetesi'nde 30 Temmuz'da yayımlanan makalede 'Kıbrıs artık İsrail'in sorunudur' şeklinde bir yazı ele alındı. Sinyal istihbaratı ile Türkiye'nin Geçitkale'deki İHA üssü ile İsrail'in ya da levant bölgesi olarak tarif edilen bölgenin istihbaratı toplayabilmesidir. ABD'nin Kıbrıs'ta kurduğu istihbarat üsleri var. Trodos Dağı en önemli üslerden ve en son ortaya çıkan üslerden birisidir. Taştaki mücevher olarak oradaki üs, elektronik istihbarat ve ölçü tanımlama yapabiliyor. Sadece bu bölge ile sınırlı değil Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Orta Doğu hatta Kafkasya'ya uzanan bölgedeki bütün hareketliliği, radarı ve istihbaratı toplayabiliyor.
"TÜRKİYE'NİN ASKERİ HAREKATLARI BÜTÜN DENKLEMİ BOZDU"
ABD'nin dünya çapında 7 tane ordusu var. Son dönemlerde Kıbrıs neyin içerisinde? ABD'nin Avrupa Komutanlığı Doğu Akdeniz'den ve Kuzey Afrika'dan sorumlu. İsrail 2021'e kadar Avrupa komutanlığındaydı. Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonra ABD'nin Türkiye üzerinden ifşa olan istihbarat üsleri üzerinden bilgi toplaması zorlaştı. Türkiye'nin karşısına 2017-2018'den sonra ABD, Yunanistan ve İsrail'i besleyen bir sürece girdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra Suriye'de yaptığı askeri harekatlar, Libya'daki geliştirdiği varlık, Doğu Akdeniz'deki yükselen gücü Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de bütün denklemleri bozdu. Trump, İsrail'in Avrupa Komutanlığı'nda ihtiyacı kalmadığı için ilk seçimi Biden'a devrederken İsrail'i Centcom'a aldı. 1 Ocak 2020'de imzalamasıyla süreç bu noktaya geldi.
"KIBRIS'TAKİ İLGİ TÜRKİYE'Yİ KUŞATMA FAALİYETİDİR"
İsrail'in Centcom üyesi olmasıyla ABD'nin Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'daki her türlü istihbarattan Mısır, Sudan gibi bölgelerdeki ABD'nin elde ettiği bütün operasyonel, saha, lojistik bilgileri kullanabiliyor. Kıbrıs'taki mesele Akrotiri ve Dikelya'daki İngiliz güçlerini kullanabilir. ABD'nin 4 radar üssünü ve oradaki bilgileri kullanabilir. İsrail'in ABD'ye Orta Doğu'daki Centcom'un avantajları eklenince imkanı çok arttı ve Avrupa Komutanlığı'ndaki etkisi azaldığı için direkt kendisi müdahale edemediği için GKRY'ni ve Yunanistan'ı öne çıkarmaya başladı. Kıbrıs meselesinin önemli hale gelmesinde Türkiye'nin yeni teknolojisiyle İsrail ve bölge üzerinde yaptığı istihbarat faaliyetlerini önleme mekanizmasıdır. Shay Gal açık şekilde Türkiye'nin elde ettiği askeri teknolojiyle İsrail'deki tüm durumu kontrol ettiğini ve 'İsrail, Türkiye'nin öldürücü bir darbe girişimini engelleyemeyiz' dedi. Kıbrıs'taki yoğun ilgi Türkiye'yi kuşatma faaliyetidir.
