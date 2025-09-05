Özgür Özel yeni parti mi kuruyor? "Yeni partinin adı ekim olacak"

05 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 05.09.2025 20:57
CHP içerisindeki kriz tırmanırken, bölünme tartışmaları da gün yüzüne çıktı. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, canlı yayında öğrendiği bir kulis bilgisini paylaşarak, Özgür Özel yönetiminin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu açıkladı. Yarkadaş, Ankara’da 5 katlı bir binaya baktıklarını ve partinin isminin de hazır olduğunu ifade etti.
