Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın
Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yakından takip ediliyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı haftanın son işlem gününü nasıl kapattı? Altın nereye kadar gidecek? A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun sorularını cevaplayan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Altın 2026 yılında 6 bin TL olursa şaşırmayın” dedi.
Altın son haftalarda rekorlara doymuyor. Soluksuz rekor yükselişler konuşuluyor. Geçen haftalarda gram altın 4 bin 300 lira civarındaydı şimdi 5 bin liraya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Tam altın artık 31 bin lirayı geçti.
Peki altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları ne kadar? Altında ralli devam edecek mi? Altın fiyatları son durum ne? Gram altın ne olur? Merak edilen tüm sorunların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
ALTINDA NE KAZANDIRDI?
İslam Memiş'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri şöyle: Altın fiyatları özellikle bu hafta gram tarafında ve ons tarafında yeni bir rekora imza attı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ve serbest piyasalarda 4 bin 794 lira gram altın. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 3 bin 588 dolar seviyesinde.
Gram altın yıla 3050 lira seviyesinden başlamıştı. Dün 4 bin 803 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 8 ayda yatırımcısına gramında 1 bin 753 lira kazandırdı. Uluslararası piyasalarda ons altın yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başlamıştı. Dün 3 bin 600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani ons altın 8 ayda 977 dolar yükseldi. Tabii altın puslu havaları sevdiği için haliyle jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, Merkez Bankalarının politikaları, küresel ekonomiye dair birçok belirsizlikler altın fiyatlarının bu yıl yeni rekor tazelenmelerine neden oldu ve agresif yükselişler gördük.
2026'DA REKOR TAHMİN! DÜĞÜN YAPACAKLAR…
Gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı ons altın yine tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak yine altın fiyatlarında yıl sonuna kadar ve özellikle 2026 yılında yeni rekorlar beklemeye devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar gram altın tarafında hedefimiz 5 bin lira, ons altın tarafında 3 bin 650 devamında 3 bin 750 dolar seviyesi. Peki yeterli mi? Asıl bomba 2026 yılında. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'den 2026 yılında en az 5 faiz indirimi bekliyoruz. Bu da ons altını 4 bin devamında 4 bin 250 dolar gram altını önce 6 bin lira, devamında 6 bin 500 lira seviyesine kadar taşıyabilir.
Bu uyarı kimin için geçerli? Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar veya geç kalanlar. Bu uyarıyı bence dikkate alması lazım. Altın fiyatlarında yine 2026 yılında yeni rekor denemeleri görmeye devam edeceğiz. Bugünkü piyasa koşulları, bugünkü gelişmeler bunu işaret ediyor.
ALTINI OLANLAR NE YAPMALI?
Özellikle dün Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin altında geldi ve dolayısıyla piyasaların yüzde 96'sı Amerika Merkez Bankası Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ve yıl sonuna kadar muhtemelen iki kez faiz indirimi yapacağının sinyalini vermiş oldu. Yani artık Fed faiz indirimleri başlıyor. Trump istediğini alıyor ve dolayısıyla da altın fiyatları Fed'in bu faiz kararından tekrar destek almaya devam edecek. Altın tarafında tatil bitti. 4 aylık bir dinlenme süreci vardı. 30 Haziran'da üçüncü dalış dediğimiz o trend bitti. Çok güzel alım fırsatları vardı. Temmuz ayında güzel fırsatlar verdi ama bu arada kademeli yükselişler devam etti. Altın fiyatlarında yine önümüzdeki hafta zaman zaman kar satışları, düzeltmeler mutlaka olacaktır. Ama yatırımcıların uzun vadeye odaklanması lazım. Kısa vadedeki dalgalanmalar onu kandırmasın ama elinde altın bulunduran yatırımcılar da şunu bugünlerde çok sık soruyor. Yani elimizde altın var, satış için zaman geldi mi? Ben de diyorum ki eğer nakde ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksanız, araba almayacaksanız, bir yatırım yapmayacaksanız altın bulundurmaya devam etmek lazım.
ÜLKELER ALTIN STOKLUYOR
Altın hem dünyada yatırımcılar tarafından hem de Merkez Bankaları tarafından talep görmeye devam ediyor. Merkez Bankaları yine çılgınlar gibi altın stoklamaya devam ediyor. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geride kalmadı. Bölgesinin en fazla altın stoklayan Merkez Bankası unvanını aldı. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre Türkiye 10. sıradaydı dünyada en fazla altın rezervine sahip olan ülkelerde. 12. sıradan 10. sıraya kadar yükseldi ve özellikle Kafkaslar ve Çin fiziki talebini tekrar devam ettiriyor. Ama şunu unutmamak lazım. Tabii altın puslu havaları seviyor, jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler. Ama beraberinde dünyada dolardan uzaklaşan ülkeler var. Bakın net bir rakam vereyim size. Geçen yıl rezerv para olarak dolar kullanılıyordu ve dünyadaki dolaşımı yüzde 80 civarındaydı. Son veriye bakıyoruz, geçen ayki veriye, dünyada doların rezerv para niteliği azalmaya devam ediyor ve yüzde 80'lik oran yüzde 46'ya kadar geriledi. Onun yerine altın aldı.
FİZİKİ ALTINA SAHİP OLAN SON NESİL BİZİZ
Artık dijital paralara geçiş dönemi var. Altın sadece güvenli bir liman değil beraberinde altına dayalı dijital para sistemi karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ama ülke liderleri nasıl bir açıklama yapıyor? Üçüncü Dünya Savaşı olabilir ve Trump dün akşam yine bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı'nı Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Dünya iyi bir yere gitmiyor. O yüzden altın sınırlı bir varlık olduğu için arkasında herhangi bir Merkez Bankası olmadığı için dolayısıyla sınırlı varlık ve Merkez Bankalarının da gerçek para olarak nitelendirdiği için altın hem Merkez Bankaları tarafından hem yatırımcılar tarafından bu talebini arttırmaya devam ediyor. O yüzden ben vatandaşlarımıza diyorum ki, elinizdeki fiziki altınların kıymetini lütfen bilin. Çünkü fiziki altına sahip olan son nesil biziz. Neden? Çünkü her geçen yıl maliyetler artmaya devam ediyor, alım gücü azalmaya devam ediyor. Yani altına ulaşım azalmaya devam ediyor.
Merkez Bankaları da veya ülke yönetimleri de insanları fiziki altından uzaklaştırmak için çeşitli hamleler yapıyor ve çok yakında yine Londra'da büyük bir ihtimalle yakında açıklanacak dijital altın sistemi modeline geçilecek. Ve muhtemelen fiziki altın tarafına yeni vergiler gelebilir dünya tarafında. Ve yine muhtemelen bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerde, Londra'da, Amerika'da, İsviçre'de birçok bankadan yatırımcılara mektup gidecek. Diyecekler ki, biz artık kasa kiralamayı bırakıyoruz. Bu ne demek oluyor? Fiziki altınlarınıza artık sahip çıkın. Bankalarda artık kasa kiralama modeli de bitecek.
O yüzden vatandaşlarımız elindeki fiziki altınların kıymetini bilmeli. Ama beraberinde ki Türkiye koşullarında dilediği kadar fiziki altına kolay ulaşabilen bir toplumuz biz Türkiye olarak. Ama dünya standartlarına baktığımız zaman Türkiye fiziki altına ulaşan büyük bir ülke olduğu için bunu bir fırsata çevirmek lazım. Yani aslında geleceğe hazırlık yapmak lazım. Evet altın bir güvenli limandır, enflasyona karşı vatandaşı korumaya devam ediyor. Dışsal etkenlerden dolayı içsel etkenlerden dolayı altın fiyatları artmaya devam ediyor. Yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
