Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın

Altın son haftalarda rekorlara doymuyor. Soluksuz rekor yükselişler konuşuluyor. Geçen haftalarda gram altın 4 bin 300 lira civarındaydı şimdi 5 bin liraya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Tam altın artık 31 bin lirayı geçti.

Peki altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları ne kadar? Altında ralli devam edecek mi? Altın fiyatları son durum ne? Gram altın ne olur? Merak edilen tüm sorunların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

ALTINDA NE KAZANDIRDI?

İslam Memiş'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri şöyle: Altın fiyatları özellikle bu hafta gram tarafında ve ons tarafında yeni bir rekora imza attı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ve serbest piyasalarda 4 bin 794 lira gram altın. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 3 bin 588 dolar seviyesinde.

Gram altın yıla 3050 lira seviyesinden başlamıştı. Dün 4 bin 803 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 8 ayda yatırımcısına gramında 1 bin 753 lira kazandırdı. Uluslararası piyasalarda ons altın yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başlamıştı. Dün 3 bin 600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani ons altın 8 ayda 977 dolar yükseldi. Tabii altın puslu havaları sevdiği için haliyle jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, Merkez Bankalarının politikaları, küresel ekonomiye dair birçok belirsizlikler altın fiyatlarının bu yıl yeni rekor tazelenmelerine neden oldu ve agresif yükselişler gördük.