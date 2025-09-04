YPG’nin yeni patronu İsrail mi? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak?

Milli Savunma Bakanlığı bugün yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki duruma dair önemli bilgiler paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir. SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir." denildi.

SURİYE'NİN İSTİKRARINA TAM DESTEK

Bakanlık "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye'ye her türlü desteği verecektir." ifadelerine yer verildi.

Peki SDG neden Adem-i Merkeziyetçilik istiyor? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak? YPG'nin yeni patronu İsrail mi? ABD'nin YPG planı ne? SDG neden entegrasyon sürecine uymuyor? Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçor değerlendirdi.