04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları YPG'nin yeni patronu İsrail mi? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak?
YPG’nin yeni patronu İsrail mi? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak?

YPG'nin yeni patronu İsrail mi? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 13:07
Güncelleme:04.09.2025 13:07
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü YPG’ye sert uyarılar içerirken terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için her türlü desteğin verileceği vurgulandı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçor değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YPG’nin yeni patronu İsrail mi? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak?
Gürsel Tekin ve Özgür Özel görüşecek mi?
Gürsel Tekin ve Özgür Özel görüşecek mi?
YPG’nin yeni patronu İsrail mi?
YPG'nin yeni patronu İsrail mi?
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı!
Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi paylaşımı!
Kayyum gerginliği! Tekin’e randevu yok
Kayyum gerginliği! Tekin’e randevu yok
Teröristlerin silah mevzileri imha edildi
Teröristlerin silah mevzileri imha edildi
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
Çocuklar nasıl birer suçluya dönüşüyor?
Çocuklar nasıl birer suçluya dönüşüyor?
Türk savunma sanayi dış basında manşetlerde!
Türk savunma sanayi dış basında manşetlerde!
Kayıp Türk bilim adamı bulundu!
Kayıp Türk bilim adamı bulundu!
CHP’li yönetim ilçeyi borç batağına sürükledi
CHP'li yönetim ilçeyi borç batağına sürükledi
CHP’lilerden şaibeli kurultay itirafı!
CHP’lilerden şaibeli kurultay itirafı!
Daha Fazla Video Göster