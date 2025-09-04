YPG’nin yeni patronu İsrail mi? SDG Suriye ordusuna katılmazsa ne olacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü YPG’ye sert uyarılar içerirken terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için her türlü desteğin verileceği vurgulandı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçor değerlendirdi.

