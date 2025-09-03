Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı

Ekran görüntüsü / A Haber

POLİS SENARYOLARINI YIRTIP ATTI

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: Aslında filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleşti ki özellikle de yapılan bu operasyonun Kapalıçarşı'da olması ayrı bir önem taşıyor çünkü 15. yüzyıldan bu yana Kapalıçarşı ticaretin kalbi olarak yer alıyor ve İstanbul'da yapılan bu operasyon tarihin en büyük operasyonlarından biri ki Kapalıçarşı'da hiç böylesine büyük bir operasyon gerçekleşmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kritik bir soruşturma başlattı. İstanbul polisi ise dev bir operasyon yaptı. Bir tarafta müthiş bir senaryo çizilmiş ama polis bu senaryoyu yırttı attı desek yanlış olmayacak. Burada özellikle de 2 milyara yakın bir değerli taş ve pırlanta ele geçirildi. Bir yandan da tabii ki bunun bir de vergisi var. Tamamına baktığımızda 2 milyara aşkın bir kaçakçılıktan bahsediyoruz ve yapılan bu operasyonla 30 kişi de tutuklanmış oldu.