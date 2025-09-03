Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı
Geçtiğimiz hafta İstanbul Kapalıçarşı'da tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu düzenlenmişti. 1 milyar 695 milyon değerinde pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. 30 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ilk kez A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
İstanbul Kapalıçarşı'da Türkiye'ye kaçak yollarla pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 43'e yükseldi, 30 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi.
Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyona ilişkin yeni detaylara ilk kez A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
POLİS SENARYOLARINI YIRTIP ATTI
A Haber muhabiri Mehmet Karataş: Aslında filmleri aratmayacak bir operasyon gerçekleşti ki özellikle de yapılan bu operasyonun Kapalıçarşı'da olması ayrı bir önem taşıyor çünkü 15. yüzyıldan bu yana Kapalıçarşı ticaretin kalbi olarak yer alıyor ve İstanbul'da yapılan bu operasyon tarihin en büyük operasyonlarından biri ki Kapalıçarşı'da hiç böylesine büyük bir operasyon gerçekleşmemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kritik bir soruşturma başlattı. İstanbul polisi ise dev bir operasyon yaptı. Bir tarafta müthiş bir senaryo çizilmiş ama polis bu senaryoyu yırttı attı desek yanlış olmayacak. Burada özellikle de 2 milyara yakın bir değerli taş ve pırlanta ele geçirildi. Bir yandan da tabii ki bunun bir de vergisi var. Tamamına baktığımızda 2 milyara aşkın bir kaçakçılıktan bahsediyoruz ve yapılan bu operasyonla 30 kişi de tutuklanmış oldu.
KAÇAK PIRLANTALARIN ÇIKIŞ NOKTASI
Kaçak pırlantaların çıkış noktası Hindistan. Kıymetli Madenler Borsası'na üye olan şirketler arasında el değiştirme yani kendi aralarında alındığında yüzde 5'lik bir gümrük vergisi oluyor. Ama eğer ki siz dışarıdan birilerine bunu veriyorsanız ya da eğer burada Kıymetli Madenler Borsası'na üye değilseniz İstanbul Ticaret Odası'nda o zaman ne yapıyorsunuz? Yüzde 25'lik bir vergi ödüyorsunuz. Tabii bunlar da kaçakçı olduğuna göre buraya üye olmaları mümkün değil. Ne yapıyorlar? Kaçak yollarla bunları getirmeye çalışıyorlar ve bir de bunlar geldikten sonra bir bekleme süresi oluyor.
DARPHANE İNCELEMESİ VE DEĞER TESPİTİ
Darphane ve Türkiye Laboratuvarlarında yaklaşık bir ayı bile bulabilecek kadar bir inceleme yapılıyor. Neden? Değerli taşların değeri 1 milyon olarak belirleniyor ama burada Darphane'de ve herhangi bir laboratuvarda bu inceleme yapıldığında aslında bunun değerinin bazen 5 milyon olduğu ortaya çıkabiliyor.
İşte bu yüzden de bunun önüne geçebilmek için her gelen ürün Darphane'de laboratuvar incelemesine alınıyor ve değeri doğruysa zaten veriliyor. Ama dediğim gibi bu bazen bir hafta bazen bir aya kadar uzayabiliyor. Onlar da bunun bu şekilde uzamasını istemiyor. Onlar her ne kadar değersiz gibi gösterse de bu laboratuvarda çıkan sonuç gerçek değerini ortaya koymuş oluyor. Aksi takdirde 5 milyonluk olan bir ürünü 1 milyon olarak gösterebiliyorlar. Yani ana sebep bu.
KAÇAK PIRLANTALARIN YOLCULUĞU NASIL OLDU?
Çıkış noktası Hindistan ve eğer oradan getirilmiş olsaydı bir vergi uygulanacaktı. Ama onlar ne yapıyorlar? Hindistan'dan Dubai'ye götürüyorlar çünkü vergi uygulaması yok ve bunun dışında bir de Dubai'ye götürmelerinin sebebi de Dubai'den İstanbul'a geldiğinde yine vergi yok. Ne yapıyorlar? Önce kendilerine vergi uygulanmayan Dubai'ye, ardından da oradan İstanbul'a getiriyor ve sertifikalar da aynı sistemle geliyor. Dediğim gibi az önce hem düşük maliyet göstermenin önüne geçiliyor. Hem vergiden kaçmanın, hem de zamandan kaçmak adına aslında tüm bunları yapıyorlar ama burada da hem maliyeti düşürmemeleri hem de vergiden kaçmamaları ve uygun zamanda almaları da yine buradaki yapılan yasalar gereği uygulanıyor.
KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR
İlk olarak Hindistan'da bu taşlar bulunuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu operasyon sadece İstanbul sınırlarında ve Türkiye sınırlarında değil. Bugün İstanbul'da emniyeti yöneten bir istihbaratı akıl ve bu istihbaratçı akıl sadece Türkiye sınırlarında değil sınırın dışında da bir yolculuk yapabildiğini bu operasyonda görüyoruz. Hindistan'dan Dubai'de bir yönetici belirleniyor. Bu yöneticiye teslim edildikten sonra burada belli kuryeler var. Bu kuryelerin her biri bunları Türkiye'ye götürmek üzere yolculuğa çıkıyor. Bunların içerisinde kadınlar da var. Turist olarak gitmiş orada gelirken bu taşları üzerinde taşıyorlar. Çünkü bunların normal X-Ray'den geçirdiğinizde görülüyor ama normal kontrol kapısında geçtiğinizde bunu görmüyor.
POLİS SENARYOLARINI YIRTıP ATTI
Bir film senaryosu gibi ama polis bu senaryoyu yırttı, attı. Turist olarak gitti ama Türkiye'ye geldikten sonra başka birileri devreye giriyor. Burada bir yönetici var ve bu yönetici burada bulmuş olduğu Hintli kuryeler var yine aralarında burayla birinci çıkış noktasıyla bağlantılı olan sonra bunları alıyorlar. Bu yönetici bunu alıyor ve kuryelere veriyor oradan da 15. yüzyıldan beri var olan Kapalıçarşı'ya gidiyor. Bakın yapılan bu operasyonda çok büyük isimler gözaltına alındı. Özellikle sadece Kapalıçarşı camiasında değil aslında dünyanın farklı ülkelerinde de bilinen isimlerdi. Onların da tutuklandığını söyleyeyim.
TOKEN VE SERİ NUMARASI TAKTİĞİ!
Bu arada sadece elmas olarak düşünmeyin. İçerisinde çok değerli taşlar var. Yine ziynet eşyası var. Hatta yapılan operasyonda uyuşturucu bile ele geçirildi. 267 kaçak tarihi eser de ele geçirilmiş oldu. Kapalıçarşı operasyonun perde arkasında ise pırlantaların token tekniği ile getiriliyor ve sokuluyor. Dubai'deki yönetici Türkiye'deki ürünü teslim alacak kişiden bir para üzerinden bir seri numarası istiyor. Bu seri numarasının fotoğrafını çekiyor. Dubai'dekine gönderiyor. O da kendi kuryelerinde son verecek olan kişiye diyor ki gittiğinde diyor bu parayı sana gösteren kimse kim olduğunu sorgulamana gerek yok. O kişiye teslim edeceksin diyor. Ve ürün verilen o müşteriye gittiğinde seri numarası üzerinde olduğu parayı müşteri tarafından gösteriliyor ve seri numarası uyuştuğu takdirde karşısındakinin kim olduğuna bakmadan artık onu teslim ediyor.
Soruşturma süresince ele geçirilen kıymetli maden ve takılar piyasaya dediğim gibi yaklaşık 2 milyar ve gözaltına alınarak adli mercilerde sevk edilen 43 kişiydi. Bunların adli kontrolle bırakılanları oldu ama toplamda 30 kişi şu anda cezaevinde. Bir de görüntüler var. Bunlar son kurye. Artık bunlar o Kapalıçarşı'daki kişilere ya teslim etti ya Kapalıçarşı'daki kişi adına alanlar alıyor sonrasında getiriyor.
