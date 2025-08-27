Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık çılgın şehir projesi: Neom
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi Neom, 500 bin dolarlık dev bütçe hacmine sahip ve tamamen yapay zeka ile yönetilecek yeni şehir olarak planlanır. 170 kilometrelik dikey ve yatay formatta planlanacak Neom şehri için hazırlıklar başlatılırken çılgın projenin önümüzdeki yıl yapılacak Asya Kış Olimpiyatları'na hazırlanması bekleniyor. Peki Suudi Arabistan'ın uzay çağını andıran projesi Neom nasıl bir planlama ile yapılacak? Arabistan coğrafyasında ne gibi etkileri olacak? A Haber'de uzman isimler dev ütopya projesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Suudi Arabistan'ın yatay ve dikey formatta inşaa etmeyi planladığı Neom, yapay zeka tarafından yönetilmesi beklenen ve 170 kilometre uzunluğunda çılgın şehir projesidir. Bir süredir Suudi Arabistan'ın gündeminde olan Neom projesi son dönemde futbol takımı Neom SC ile transfer ettiği ve etmek istediği oyuncular ile yeniden gündeme geldi. Suudilerin yaklaşık 500 milyar dolar değerindeki ütopya şehir projesi gerçekte hayata geçirilecek mi? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesine katılan uzmanlar konuya dair görüşlerini paylaşarak projeye dair bilgiler verdi.
"PETROL BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN NEOM ŞEHRİ İNŞAA EDİLECEK"
Gazeteci Zafer Şahin: 2 yıl önce Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen üst düzey yetkililer Neom projesine dair bilgilendirmede bulundu. Suudi Arabistan'ın bizlere yapmış olduğu bu sunumda aslında petrole bağımlılığı azaltmak için bu projenin hayata geçirilecek. Sonuçta petrolün bir sonu var ve petrol artık günümüzde tercih edilen fakat doğal gazın gerisine düşmüş durumda. Petrol bu durumda daha da geriye gidecek. Suudi Arabistan, kendisi açısından stratejik bir karar almış. Bizlere çılgın bir şehir gibi geliyor fakat o coğrafyanın merkezi haline getirmeyi amaçlıyorlar.
"EKONOMİYİ ŞEHİR PROJESİ ÜZERİNDEN YÖNETECEKLER"
İstanbul'un 3 katı büyüklüğünde olan Neom projesi, yapılan istatistiklere göre dünyanın 2-2,5 saat içerisinde ulaşabileceği bir konumda bulunuyor. Uçakla Asya'ya 2 saat, Avrupa'nın belli noktalarına daha yakın gibi gözüküyor. Böylesi bir potansiyele şehir inşaa ederek ekonomiyi petrolün yerine farklı bir faza taşımaya çalışıyorlar.
"NEOM PROJESİ BÖLGESEL REKABETİ ARTTIRDI"
Sadece ekonomik bir hamle olarak değerlendirilemez. Suudi Arabistan'ın kültürünü ve sosyal hayatını etkileyecek proje olarak öne çıkıyor. Suudi Arabistan'dan gelen bazı haberler sosyal yaşantının değişmeye başladığı ve Neom projesiyle bu durum daha da etkisini gösterecek. Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a da Neom SC takımından rekor bir transfer teklifi geldi. Birçok futbolcu için şuan transfer söz konusu. Asıl burada yapılması istenen Katar'ın Dünya Kupası düzenlemesiyle Arap coğrafyasında rekabet arttı. Dubai bugün dünyanın akın ettiği bir hale geldi. Neom projesi Katar ve BAE'yi tedirgin edecek bir proje olarak öne çıkıyor.
"MEKKE VE MEDİNE BÖLGESİNDE DENİZ TURİZMİNİN ÖNÜ AÇILACAK"
Gazeteci Bülent Erandaç: Yapay zekayla hızlı trenler ve hava taksiler ile planlar yapıldığı belirtiliyor. Akabe Körfezi'nin girişinde Tebük bölgesi çok stratejik bir yer. Bulunduğu yer 300 km uzaklıkta ve Cidde, Mekke ve Medine'ye 900 km yakınlığı var. Akabe Körfezi, İsrail'in Ben Gurion Kanalı planıyla bu durumun Gazze ile çok ilgisi var. Elyad Limanı'yla Tebük 2030 yılında yukarıya doğru taşınacak. Bu bölge komple alınarak turizm bölgesi haline gelecek. Müslüman ülkelere büyük kruvazörler sayesinde Mekke ve Medine dahil bu bölgeye getirilerek deniz turizminin önü açılacak. Bu konuda Prens Selman'ın çok ciddi projeleri var. Tebük bölgesinin stratejik özelliği nedeniyle Akabe Körfezi oldukça önemlidir.
