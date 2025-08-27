Suudi Arabistan’ın 500 milyar dolarlık çılgın şehir projesi: Neom

Suudi Arabistan'ın yatay ve dikey formatta inşaa etmeyi planladığı Neom, yapay zeka tarafından yönetilmesi beklenen ve 170 kilometre uzunluğunda çılgın şehir projesidir. Bir süredir Suudi Arabistan'ın gündeminde olan Neom projesi son dönemde futbol takımı Neom SC ile transfer ettiği ve etmek istediği oyuncular ile yeniden gündeme geldi. Suudilerin yaklaşık 500 milyar dolar değerindeki ütopya şehir projesi gerçekte hayata geçirilecek mi? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesine katılan uzmanlar konuya dair görüşlerini paylaşarak projeye dair bilgiler verdi.

"PETROL BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İÇİN NEOM ŞEHRİ İNŞAA EDİLECEK"

Gazeteci Zafer Şahin: 2 yıl önce Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen üst düzey yetkililer Neom projesine dair bilgilendirmede bulundu. Suudi Arabistan'ın bizlere yapmış olduğu bu sunumda aslında petrole bağımlılığı azaltmak için bu projenin hayata geçirilecek. Sonuçta petrolün bir sonu var ve petrol artık günümüzde tercih edilen fakat doğal gazın gerisine düşmüş durumda. Petrol bu durumda daha da geriye gidecek. Suudi Arabistan, kendisi açısından stratejik bir karar almış. Bizlere çılgın bir şehir gibi geliyor fakat o coğrafyanın merkezi haline getirmeyi amaçlıyorlar.