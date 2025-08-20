Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor

Ekran görüntüsü / A Haber

DÜNYANIN HER NOKTASINA UZANIYOR

A Haber'e konuşan Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, "En son Kazakistan Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretinde Türkiye Maarif Vakfı ile Kazak makamları arasında iki şehirde okul açılmasına dair anlaşma yapıldı. Ama bunun gibi devam eden çok farklı yerlerde çok farklı okul projelerimiz var. Bunlardan biri Brezilya. Brezilya'da da Türkiye Maarif Vakfı okul çalışmalarına başlamış olacak diye tahmin ediyoruz." dedi.

Mahmut Mustafa Özdil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları ile de özel olarak görüşüyor. Konuk cumhurbaşkanlarına vakfın farklı bölgelerdeki eğitim faaliyetlerini aktarıyor.