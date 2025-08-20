Dünyanın dört bir yanına uzanan el: Maarif Vakfı! 55 ülkede faaliyet gösteriyor
55 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı, Türkiye'nin eğitimdeki zengin birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. Son dönemde birçok yeni projeye imza atan vakıf, Kazakistan'da yeni okullar için anlaşma sağladı. Vakfın yeni hedefi ise Suriye'de Şam ve Halep'te yeni okullar açmak. Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil A Haber'in sorularını yanıtladı.
Kurulduğu 2016 yılından bu yana Afrika'dan Balkanlara Amerika'dan Asya'ya kadar birçok coğrafyaya uzandı. 55 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin eğitimdeki zengin birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı amaçlıyor.
HEDEF ŞAM VE HALEP
Anaokulundan lise son sınıfa uzanan geniş bir eğitim yelpazesinde hizmet veren vakıf son dönemde birçok yeni projeye imza attı. Kazakistan'da yeni okullar için anlaşma sağlanırken yakın zamanda ise Suriye'de Şam ve Halep'te eğitim faaliyetlerinin başlaması hedefleniyor.
DÜNYANIN HER NOKTASINA UZANIYOR
A Haber'e konuşan Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, "En son Kazakistan Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretinde Türkiye Maarif Vakfı ile Kazak makamları arasında iki şehirde okul açılmasına dair anlaşma yapıldı. Ama bunun gibi devam eden çok farklı yerlerde çok farklı okul projelerimiz var. Bunlardan biri Brezilya. Brezilya'da da Türkiye Maarif Vakfı okul çalışmalarına başlamış olacak diye tahmin ediyoruz." dedi.
Mahmut Mustafa Özdil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları ile de özel olarak görüşüyor. Konuk cumhurbaşkanlarına vakfın farklı bölgelerdeki eğitim faaliyetlerini aktarıyor.
ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK
Özdil, "Biz hem kendi mezunlarımızı hem de o ülkede başka liselerden mezun olan yüksek öğrenimlerini Türkiye'de devam etmek isteyenlere dair kolaylaştırıcı faaliyetlerimiz var. Bugün 4 bine yakın öğrenci Maarif Ajansı üzerinden Türkiye'ye gelmiş ve yükseköğrenimlerine devam ediyor bu da ülkeler arası işbirliğinin derin boyut kazanabilmesi için önemli" sözlerine yer verdi.
MÜFREDAT ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR
Üstelik vakıf tek tip bir müfredat yerine her ülkenin kendi eğitim sistemiyle uyumlu programlar hazırlıyor. Konuya dair konulan Özdil, "Bizim çok önemsediğimiz şey eğitimin içeriği belirlenirken yerel ihtiyaçlardan kopuk olunmaması. Dolayısıyla müfredat belirlenirken yaptığımız eğitimin o ülkede sahiden hissedilen sahici bir çerçeveye sahip olması lazım. Dolayısıyla tek bir standart müfredattan Ankara'dan belirlenip bütün dünyaya dayatılması şeklinde devam etmemesi en büyük önceliğimiz. Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde en büyük işbirlikçimiz en büyük ortağımız o ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları. Biz de o ülkelerin müfredatına uyum yer alıyor." şeklinde konuştu.
FETÖ İLTİKSAKLI OKULLAR TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDEKİ UR
FETÖ ile iltisaklı okullardan devralınan kurumlar ise rehabilite edilerek gerçek bir eğitim yuvasına dönüştürülüyor. Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, "FETÖ iltisaklı okullar bizim açımızdan Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetlerinin genişlemesi ve yaygınlaşması ile artık ihtiyaç duyulmayan tarihin çöplüğüne atılması gereken bir ur. Darbe teşebbüsünün ardından Türkiye ile iyi ilişkileri olan ülkeler bu okulların FETÖ iltisaklı kişiler tarafından işletilmesinin kendi ülkelerine en büyük zararı vereceğini gördükleri için bu okullar için yeni bir karar verilmesi gerekiyordu. Gerekli tedbirleri aldık birçok okulu biz devraldık ve rehabilite ettik oraları sahici bir eğitim kurumuna dönüştürdük." dedi.
