MHP Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de! 'Türkiye tarihi bir eşikte' vurgusu: "Hedefine 'İ'la'yi Kelimetullah' koyan dava erleriyiz"

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması düzenledi. İlk olarak 9 Ağustos'ta Erzurum'da yapılan toplantının ardından ikincisi İstanbul'da gerçekleştirilen buluşmaya geniş bir katılım sağlandı.

YÖNTER'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber muhabiri İslim İstanbullu'ya özel açıklamalarda bulundu. Yönter, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu vurguladı:

"Türkiye tarihi bir eşikte, tarihi bir dönemde. Yeni yüzyıla Türk milleti mührünü vuracak. Gelecek al bayrakın etrafında Allah'ın izniyle tezahür edecek. Bu konuda kararlıyız, inançlıyız, imanlıyız, heyecanlıyız ve hazırlıklıyız. Terörü hayatımızdan çıkarmanın azmindeyiz ama amacındayız."

"BAHÇELİ'NİN TARİHİ KONUŞMASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ"

Yönter, sürecin başlangıcına dikkat çekerek, "Bu hususta liderimiz ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu o tarihi grup konuşması ile başlayan, sonra birbiri üzerine eklenen gelişmelerle bugünlere kadar ulaşan 'Terörsüz Türkiye' hedefine ramak kalmış vaziyetteyiz" dedi.

"MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI BAŞARILI GEÇTİ"

Yönter, Erzurum'daki ilk toplantıya da değinerek şunları söyledi:

"İlk toplantıyı 9 Ağustos tarihinde Erzurum'da yaptık. 'Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları, asırlık birlik ve sonsuz kardeşlik' temasıyla Erzurum'da çok başarılı sonuçlar aldık. Şu an İstanbul'da çok yüksek katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Çanakkale'den, Düzce'den, Edirne'den, Kırklareli'nden, Kocaeli'nden, Sakarya'dan, Tekirdağ'dan, Zonguldak'tan ve elbet İstanbul'dan katılan bütün arkadaşlarımıza şükranız. Hepsine gönül dolusu teşekkür ve hürmetlerimizi sunuyoruz, var olsunlar."