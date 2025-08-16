MHP Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de! 'Türkiye tarihi bir eşikte' vurgusu: "Hedefine 'İ'la'yi Kelimetullah' koyan dava erleriyiz"
MHP, İstanbul’da “Terörsüz Türkiye” buluşması düzenledi. İlk olarak Erzurum’da gerçekleştirilen toplantının ardından ikinci büyük buluşma İstanbul’da yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda “Türkiye tarihi bir eşikte, tarihi bir dönemde” ifadelerini kullandı. Yönter, Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı tarihi grup konuşmasıyla başlayan sürecin bugün hedefine çok yaklaştığını belirtti. Erzurum’da elde edilen başarıların ardından İstanbul’daki buluşmaya da geniş bir katılım olduğunu vurguladı. “Terörsüz Türkiye sürecine Türk milleti sahip çıkmıştır” diyen Yönter, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’yi hak ettiği noktaya ulaştıracağını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması düzenledi. İlk olarak 9 Ağustos'ta Erzurum'da yapılan toplantının ardından ikincisi İstanbul'da gerçekleştirilen buluşmaya geniş bir katılım sağlandı.
YÖNTER'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber muhabiri İslim İstanbullu'ya özel açıklamalarda bulundu. Yönter, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu vurguladı:
"Türkiye tarihi bir eşikte, tarihi bir dönemde. Yeni yüzyıla Türk milleti mührünü vuracak. Gelecek al bayrakın etrafında Allah'ın izniyle tezahür edecek. Bu konuda kararlıyız, inançlıyız, imanlıyız, heyecanlıyız ve hazırlıklıyız. Terörü hayatımızdan çıkarmanın azmindeyiz ama amacındayız."
"BAHÇELİ'NİN TARİHİ KONUŞMASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ"
Yönter, sürecin başlangıcına dikkat çekerek, "Bu hususta liderimiz ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu o tarihi grup konuşması ile başlayan, sonra birbiri üzerine eklenen gelişmelerle bugünlere kadar ulaşan 'Terörsüz Türkiye' hedefine ramak kalmış vaziyetteyiz" dedi.
"MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI BAŞARILI GEÇTİ"
Yönter, Erzurum'daki ilk toplantıya da değinerek şunları söyledi:
"İlk toplantıyı 9 Ağustos tarihinde Erzurum'da yaptık. 'Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları, asırlık birlik ve sonsuz kardeşlik' temasıyla Erzurum'da çok başarılı sonuçlar aldık. Şu an İstanbul'da çok yüksek katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Çanakkale'den, Düzce'den, Edirne'den, Kırklareli'nden, Kocaeli'nden, Sakarya'dan, Tekirdağ'dan, Zonguldak'tan ve elbet İstanbul'dan katılan bütün arkadaşlarımıza şükranız. Hepsine gönül dolusu teşekkür ve hürmetlerimizi sunuyoruz, var olsunlar."
"TÜRK MİLLETİ BU HEDEFİ BENİMSEDİ"
"Şunu açıp yüreklilikle ifade ediyoruz: Terörsüz Türkiye hedefine Türk milleti sahiplenmiştir, benimsemiştir. Türk milleti bu hedefin arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi, terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, umutlu Türkiye, güçlü Türkiye için elinden gelen bütün çalışma ve çabayı gösterecektir. Biz samimiyiz."
"CUMHUR İTTİFAKI BAŞARACAK"
"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan… Ezcümle Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi hak ettiği noktaya mutlaka ulaştıracağız. Biz hedefine 'İ'la'yi Kelimetullah' olarak koymuş dava erleriyiz. Vazgeçemeyeceğimiz tek şey Türkiye'dir. Vatan, millet, bayrak aşkı ile yanan gönüllerimiz var. Hiç kimse bizi vatan sevgisi ile millet sevgisiyle imtihana çekmeye çalışmasın. Cumhur İttifakı olarak başaracağız, başaracağız, başaracağız. Terörsüz Türkiye'ye, muzaffer Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacağız."
