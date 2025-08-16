MHP Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de: "Terörsüz Türkiye sürecinde hedefe ramak kaldı"

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla İstanbul’da “Terörsüz Türkiye” buluşması düzenledi. Etkinlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber muhabiri İslim İstanbullu’ya özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayan Yönter, sürecin önemine dikkat çekti. “Terörsüz Türkiye sürecine inancımız tam” diyen Yönter, hedefe ramak kaldığını belirtti. Yönter, kararlılıkla sürdürülen mücadelenin sonuç vereceğini ifade etti. Miting alanında büyük bir coşku yaşanırken, “terörsüz gelecek” mesajı ön plana çıktı.

